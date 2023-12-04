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Лутон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 05.12.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лутон Таун" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 15-й тур.
5 декабря. 22:15. Лутон. "Кенилворт Роуд"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Встреча лидера чемпионата Англии с один из главных аутсайдеров этого розыгрыша АПЛ. Кажется, что здесь будет все настолько очевидно, что и лишний раз включать трансляцию не стоит, но "шляпники" если и готовы творить сенсации, то именно на домашней арене, где они успели создать проблем немалому количеству команд в этом сезоне. Станет ли "Арсенал" одной из таких?
Новости "Лутон Таун"
Команда Роба Эдвардса проводит ожидаемо тяжелый, однако ни в коем случае не катастрофический сезон. Прямо сейчас они даже вышли из зоны вылета благодаря победе над "Кристал Пэлас" две недели назад. Тем не менее, форму команды трудно назвать удачной и тем более стабильной.
Свои очки в последних турах они набирали в матчах против "Ноттингем Форест" (2:2), "Ливерпуля" (1:1) и "Кристал Пэлас (2:1). Важно отметить, что мерсисайдцы сравняли счет уже на последних минутах, чего не удалось сделать "Кристал Пэлас". Ну и важная деталь: в основном "шляпники" набирают свои очки в домашних матчах, "Кенилворт Роуд" помогает своим футболистам как только может.
Между этими результатами также спрятались и поражения против "Астон Виллы", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда", однако учитывая мощность соперников, большого удивления такие результаты вызвать не могут. "Лутон" играет так, как того требуют обстоятельства и ограниченное качество состава: низкая линия обороны и контратаки, впрочем и такой подход пока приносит свой результат.
Новости "Арсенала"
После скандального поражения в матче против "Ньюкасла", после которого Микель Артета рассыпался словами критик в адрес главного арбитра, "канониры" только побеждают. Последний раз, когда они покидали поле не в качестве победителя, был именно в начале ноября на "Сент-Джеймс Парк", то есть месяц назад.
Прямо сейчас у "канониров" серия из 5 побед подряд, причем как в Премьер-лиге, так и в Лиге Чемпионов, пострадали от них "Севилья", "Бернли", "Брентфорд", "Ланс" и "Вулверхэмптон". Это и позволило команде Артеты выйти на первое место в турнирной таблице, вся борьба только впереди.
Учитывая подобную серию и мотивацию лондонского коллектива сохранить за собой первое место, победа ожидается и в следующем матче. Александр Зинченко вернулся в стартовый состав и в основном показывает великолепный футбол, хоть и не без ошибок, как в последней игре с "волками". Забивать начал даже Кай Гаверц, будет интересно посмотреть, как продолжит свое развитие эта команда.
Турнирная таблица
Личные встречи
26.12.91 АПЛ "Лутон" – "Арсенал" 1:0
27.08.91 АПЛ "Арсенал" – "Лутон" 2:0
08.12.90 АПЛ "Лутон" – "Арсенал" 1:1
29.08.90 АПЛ "Арсенал" – "Лутон" 2:1
21.04.90 АПЛ "Лутон" – "Арсенал" 2:0
Цифры и факты
- "Арсенал" непобедим в 14 из последних 15 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Арсенал" не смог выиграть в последних 10 выездных матчах против "Лутона";
- "Арсенал" имеет лучшую оборону в этом сезоне АПЛ, пропустив 11 голов в 14 матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Кроме номинального статуса аутсайдера этого матча, у "Лутона" есть свои проблемы с составом, из-за которых не смогут сыграть сразу несколько игроков. Не смогут помочь своей команде Том Локьер, Теден Менги, Альфи Даути, Мадс Андерсен, Рис Берк, Коли Вудроу и Марвелос Накамба. Такод по правилам лиги не сможет сыграть Самби Локонга, ведь он в аренде именно с "Арсенала", поэтому не может играть против клуба, которому принадлежит.
Что касается Артеты, то проблем с травмами стало меньше, не смогут сыграть Юрриен Тимбер, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу и Фабиу Виейра. Кроме того, под вопросом Такехиро Томиясу, однако японец все же должен быть готов, если верить словам Daily Mail.
"Лутон Таун", 4-2-3-1: Камински – Каборе, Ошо, Белл, Джайлз – Мпанзу, Баркли – Таунсенд, Браун, Чонг – Моррис
"Арсенал", 4-3-3: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс – Сака, Жезус, Мартинелли
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лутон Таун" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 – 0:3. Хорошая серия команды Микеля Артеты, что накладывается на проблемы с травмами соперника почти не оставляет шансов подопечным Роба Эдвардса. С другой стороны, они будут играть дома и именно в этих условиях иногда выдают сенсационные результаты, но мы ожидаем, что это матч пройдет без сюрпризов, поэтому победа "канониров".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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