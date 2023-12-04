Лутон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 05.12.2023

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

5 декабря. 22:15. Лутон. "Кенилворт Роуд"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Встреча лидера чемпионата Англии с один из главных аутсайдеров этого розыгрыша АПЛ. Кажется, что здесь будет все настолько очевидно, что и лишний раз включать трансляцию не стоит, но "шляпники" если и готовы творить сенсации, то именно на домашней арене, где они успели создать проблем немалому количеству команд в этом сезоне. Станет ли "Арсенал" одной из таких?

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Новости "Лутон Таун"

Команда Роба Эдвардса проводит ожидаемо тяжелый, однако ни в коем случае не катастрофический сезон. Прямо сейчас они даже вышли из зоны вылета благодаря победе над "Кристал Пэлас" две недели назад. Тем не менее, форму команды трудно назвать удачной и тем более стабильной.

Свои очки в последних турах они набирали в матчах против "Ноттингем Форест" (2:2), "Ливерпуля" (1:1) и "Кристал Пэлас (2:1). Важно отметить, что мерсисайдцы сравняли счет уже на последних минутах, чего не удалось сделать "Кристал Пэлас". Ну и важная деталь: в основном "шляпники" набирают свои очки в домашних матчах, "Кенилворт Роуд" помогает своим футболистам как только может.

Между этими результатами также спрятались и поражения против "Астон Виллы", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда", однако учитывая мощность соперников, большого удивления такие результаты вызвать не могут. "Лутон" играет так, как того требуют обстоятельства и ограниченное качество состава: низкая линия обороны и контратаки, впрочем и такой подход пока приносит свой результат.

Новости "Арсенала"

После скандального поражения в матче против "Ньюкасла", после которого Микель Артета рассыпался словами критик в адрес главного арбитра, "канониры" только побеждают. Последний раз, когда они покидали поле не в качестве победителя, был именно в начале ноября на "Сент-Джеймс Парк", то есть месяц назад.

Прямо сейчас у "канониров" серия из 5 побед подряд, причем как в Премьер-лиге, так и в Лиге Чемпионов, пострадали от них "Севилья", "Бернли", "Брентфорд", "Ланс" и "Вулверхэмптон". Это и позволило команде Артеты выйти на первое место в турнирной таблице, вся борьба только впереди.

Учитывая подобную серию и мотивацию лондонского коллектива сохранить за собой первое место, победа ожидается и в следующем матче. Александр Зинченко вернулся в стартовый состав и в основном показывает великолепный футбол, хоть и не без ошибок, как в последней игре с "волками". Забивать начал даже Кай Гаверц, будет интересно посмотреть, как продолжит свое развитие эта команда.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.12.91 АПЛ "Лутон" – "Арсенал" 1:0

27.08.91 АПЛ "Арсенал" – "Лутон" 2:0

08.12.90 АПЛ "Лутон" – "Арсенал" 1:1

29.08.90 АПЛ "Арсенал" – "Лутон" 2:1

21.04.90 АПЛ "Лутон" – "Арсенал" 2:0

Цифры и факты

"Арсенал" непобедим в 14 из последних 15 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" не смог выиграть в последних 10 выездных матчах против "Лутона";

"Арсенал" имеет лучшую оборону в этом сезоне АПЛ, пропустив 11 голов в 14 матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кроме номинального статуса аутсайдера этого матча, у "Лутона" есть свои проблемы с составом, из-за которых не смогут сыграть сразу несколько игроков. Не смогут помочь своей команде Том Локьер, Теден Менги, Альфи Даути, Мадс Андерсен, Рис Берк, Коли Вудроу и Марвелос Накамба. Такод по правилам лиги не сможет сыграть Самби Локонга, ведь он в аренде именно с "Арсенала", поэтому не может играть против клуба, которому принадлежит.

Что касается Артеты, то проблем с травмами стало меньше, не смогут сыграть Юрриен Тимбер, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу и Фабиу Виейра. Кроме того, под вопросом Такехиро Томиясу, однако японец все же должен быть готов, если верить словам Daily Mail.

"Лутон Таун", 4-2-3-1: Камински – Каборе, Ошо, Белл, Джайлз – Мпанзу, Баркли – Таунсенд, Браун, Чонг – Моррис

"Арсенал", 4-3-3: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс – Сака, Жезус, Мартинелли

Трансляция матча В эфире Транлсяция матча "Лутон" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лутон Таун" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 0:3. Хорошая серия команды Микеля Артеты, что накладывается на проблемы с травмами соперника почти не оставляет шансов подопечным Роба Эдвардса. С другой стороны, они будут играть дома и именно в этих условиях иногда выдают сенсационные результаты, но мы ожидаем, что это матч пройдет без сюрпризов, поэтому победа "канониров".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.