  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Шеффилд Юнайтед" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

6 декабря. 21:30. Шеффилд. "Бремолл Лейн"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Одна из сильнейших команд АПЛ этого сезона едет в гости к пока что главным неудачникам нынешней кампании, которые идут на последнем месте. Много ли интриги сулит нам этот матч? В теории нет, но если у последней команды чемпионата только что уволили тренера, то ставки слегка меняются, хотя фаворит остается фаворитом.

"Ливерпуль" едет за очередными тремя очками, которые должны помочь им в борьбе за титул, а "Шеффилд" только что уволил Пола Хекингботтома и будет стараться найти способ выжить в этом сезоне.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Содержание

Новости "Шеффилд Юнайтед"

Как было сказано ранее, "клинки" уволили своего главного тренера. Пол Хекингботтом больше не работает в клубе и на данную минуту нового постоянного тренера не назначили. Есть слухи, что в "Шеффилд" может вернуться Крис Уайлдер, но пока что подтверждений этому нет. Матч против "Ливерпуля" они будут проводить без главного тренера, что иногда может давать команде дополнительный моральный буст. А что же предшествовало этому увольнению?

Последним мощным ударом по амбициям клуба стало поражение против прямого конкурента "Бернли" с разгромным счетом 5:0, хотя в целом, если брать последние 5 матчей "клинков", то кажется, что они как раз начали находить свою игру, по крайней мере хорошие результаты есть. Победа над "Вулверхэмптоном" и ничья с "Брайтоном" намекали на то, что Хекингботтом все же имеет шансы остаться при работе.

Важными были последние две игры: против "Борнмута" и "Бернли", ведь это потенциальные конкуренты за выживание. Но оба матча они проиграли, особенно болезненным было противостояние против банды Венсана Компани. Что дальше для "Шеффилда"? Прогнозировать трудно, но очевидно, что проблема команды далеко не только в наставнике. Немало травм и несколько ключевых игроков, которые покинули команду летом — вот и рецепт потенциального вылета в новом сезоне.

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023 - изображение 1

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Юргена Клоппа продолжают свою борьбу за титул Английской Премьер-лиги, хотя далеко не все эксперты ожидали чего-то подобного от мерсисайдцев. Сейчас у них серия из 4 матчей без поражений во всех турнирах. Последний раз они проигрывали "Тулузе" в рамках Лиги Европы (3:2).

После того была уверенная победа над "Брентфордом" (3:0), непростой матч против "Манчестер Сити" (1:1), в котором им удалось вырвать ничью на последних минутах, а также разгром "ЛАСКа" в Лиге Европы (4:0). Ну и в прошлом туре они решили, что красивых голов много не бывает и каждый из 4 голов в ворота "Фулхэма" был настоящим произведением искусства. Им удалось вернуться в игру и вообще ее выиграть буквально за одну минуту уже в конце.

Команда идет достаточно уверенно и матч против "Шеффилда" выглядит скорее как прогулка, которая должна завершиться легкой и непринужденной победой с крупным счетом.

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023 - изображение 2

Турнирная таблица

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023 - изображение 3

Личные встречи

28.02.21 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль" 0:2

24.10.20 АПЛ "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед" 2:1

02.01.20 АПЛ "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед" 2:0

28.09.19 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль" 0:1

24.02.07 АПЛ "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед" 4:0

Цифры и факты

  • "Шеффилд Юнайтед" проиграл 8 из последних 10 матчей в рамках АПЛ;
  • "Ливерпуль" выиграл последние 5 матчей против "Шеффилд Юнайтед" во всех турнирах;
  • "Шеффилд Юнайтед" пропускал как минимум дважды в 11 из своих последних 13 матчей в рамках АПЛ в этом сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кроме игрового кризиса, увольнения главного тренера и продажи новичков прошлым летом, у "Шеффилда" также переполненный лазарет, что явно не помогает им в достижении целей. Из-за травм матч с "Ливерпулем" пропустят: Крис Бешам, Рис Норрингтон-Дэвис, Джн Иган, Том Дэвис, Даниэль Джеббисон и Джордж Балдок.

Кроме того, дисквалифицирован на эту игру Оливер Макберни за красную карточку, которую он получил в прошлом матче против "Бернли". Под вопросом участие в игре Райана Брюстера.

Что касается "Ливерпуля" и проблем Юргена Клоппа при выборе состава, то здесь катастрофа куда меньшего масштаба, но свои болезненные потери также есть. Не смогут помочь своей команды Диогу Жота, Тьяго Алькантара, Эндрю Робертсон, Сефан Байчетич, Алиссон Бекер и Жоэль Матип.

"Шеффилд Юнайтед", 3-4-2-1: Фодеринем — Ахмедходжич, Робинсон, Трасти — Богл, Норвуд, Флек, Томас — Хамер, Макати — Арчер

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас — Собослай, Мак Аллистер, Гравенберх — Салах, Нуньес, Диас

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
15.00
7.70
1.21
Узнать больше

Прогноз на матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Даже потенциальный моральный буст от смены тренера вряд ли поможет "Шеффилду" в матче против одной из лучших команд АПЛ этого сезона. "Ливерпуль" голоден к победам, ведь голоден к первому месту, поэтому здесь прогнозируем спокойную и разгромную победу мерсисайдцев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Лутон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 05.12.2023
yellow-arrow
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023
yellow-arrow
Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023
Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль прогноз UA-Футбол Шеффилд Юнайтед Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости