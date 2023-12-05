Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

6 декабря. 21:30. Шеффилд. "Бремолл Лейн"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Одна из сильнейших команд АПЛ этого сезона едет в гости к пока что главным неудачникам нынешней кампании, которые идут на последнем месте. Много ли интриги сулит нам этот матч? В теории нет, но если у последней команды чемпионата только что уволили тренера, то ставки слегка меняются, хотя фаворит остается фаворитом.

"Ливерпуль" едет за очередными тремя очками, которые должны помочь им в борьбе за титул, а "Шеффилд" только что уволил Пола Хекингботтома и будет стараться найти способ выжить в этом сезоне.

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Новости "Шеффилд Юнайтед"

Как было сказано ранее, "клинки" уволили своего главного тренера. Пол Хекингботтом больше не работает в клубе и на данную минуту нового постоянного тренера не назначили. Есть слухи, что в "Шеффилд" может вернуться Крис Уайлдер, но пока что подтверждений этому нет. Матч против "Ливерпуля" они будут проводить без главного тренера, что иногда может давать команде дополнительный моральный буст. А что же предшествовало этому увольнению?

Последним мощным ударом по амбициям клуба стало поражение против прямого конкурента "Бернли" с разгромным счетом 5:0, хотя в целом, если брать последние 5 матчей "клинков", то кажется, что они как раз начали находить свою игру, по крайней мере хорошие результаты есть. Победа над "Вулверхэмптоном" и ничья с "Брайтоном" намекали на то, что Хекингботтом все же имеет шансы остаться при работе.

Важными были последние две игры: против "Борнмута" и "Бернли", ведь это потенциальные конкуренты за выживание. Но оба матча они проиграли, особенно болезненным было противостояние против банды Венсана Компани. Что дальше для "Шеффилда"? Прогнозировать трудно, но очевидно, что проблема команды далеко не только в наставнике. Немало травм и несколько ключевых игроков, которые покинули команду летом — вот и рецепт потенциального вылета в новом сезоне.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Юргена Клоппа продолжают свою борьбу за титул Английской Премьер-лиги, хотя далеко не все эксперты ожидали чего-то подобного от мерсисайдцев. Сейчас у них серия из 4 матчей без поражений во всех турнирах. Последний раз они проигрывали "Тулузе" в рамках Лиги Европы (3:2).

После того была уверенная победа над "Брентфордом" (3:0), непростой матч против "Манчестер Сити" (1:1), в котором им удалось вырвать ничью на последних минутах, а также разгром "ЛАСКа" в Лиге Европы (4:0). Ну и в прошлом туре они решили, что красивых голов много не бывает и каждый из 4 голов в ворота "Фулхэма" был настоящим произведением искусства. Им удалось вернуться в игру и вообще ее выиграть буквально за одну минуту уже в конце.

Команда идет достаточно уверенно и матч против "Шеффилда" выглядит скорее как прогулка, которая должна завершиться легкой и непринужденной победой с крупным счетом.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.02.21 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль" 0:2

24.10.20 АПЛ "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед" 2:1

02.01.20 АПЛ "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед" 2:0

28.09.19 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль" 0:1

24.02.07 АПЛ "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед" 4:0

Цифры и факты

"Шеффилд Юнайтед" проиграл 8 из последних 10 матчей в рамках АПЛ;

"Ливерпуль" выиграл последние 5 матчей против "Шеффилд Юнайтед" во всех турнирах;

"Шеффилд Юнайтед" пропускал как минимум дважды в 11 из своих последних 13 матчей в рамках АПЛ в этом сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кроме игрового кризиса, увольнения главного тренера и продажи новичков прошлым летом, у "Шеффилда" также переполненный лазарет, что явно не помогает им в достижении целей. Из-за травм матч с "Ливерпулем" пропустят: Крис Бешам, Рис Норрингтон-Дэвис, Джн Иган, Том Дэвис, Даниэль Джеббисон и Джордж Балдок.

Кроме того, дисквалифицирован на эту игру Оливер Макберни за красную карточку, которую он получил в прошлом матче против "Бернли". Под вопросом участие в игре Райана Брюстера.

Что касается "Ливерпуля" и проблем Юргена Клоппа при выборе состава, то здесь катастрофа куда меньшего масштаба, но свои болезненные потери также есть. Не смогут помочь своей команды Диогу Жота, Тьяго Алькантара, Эндрю Робертсон, Сефан Байчетич, Алиссон Бекер и Жоэль Матип.

"Шеффилд Юнайтед", 3-4-2-1: Фодеринем — Ахмедходжич, Робинсон, Трасти — Богл, Норвуд, Флек, Томас — Хамер, Макати — Арчер

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас — Собослай, Мак Аллистер, Гравенберх — Салах, Нуньес, Диас

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Даже потенциальный моральный буст от смены тренера вряд ли поможет "Шеффилду" в матче против одной из лучших команд АПЛ этого сезона. "Ливерпуль" голоден к победам, ведь голоден к первому месту, поэтому здесь прогнозируем спокойную и разгромную победу мерсисайдцев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.