Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

6 декабря. 22:15. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Классика английского футбола немного изменилась за последние годы. От противостояния между Сэром Алексом Фергюсоном и Жозе Моуриньо мы давно отошли, впрочем высокий градус, который сопровождает матчи между "Манчестер Юнайтед" и "Челси", никуда не исчез.

Теперь мы наблюдаем не матч за чемпионство или хотя бы за топ-4, это противостояние двух проблемных коллективов, которые болтаются в середине или чуть выше середины турнирной таблицы. Однако вывеска все такая же громкая и красивая, новый эпизод этого противостояния на "Олд Траффорд" уже завтра.

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Новости "Манчестер Юнайтед"

После небольшой удачной серии из трех побед подряд в рамках АПЛ, подопечные Эрика тен Хага снова уступили, их обидчиком стал "Ньюкасл", который чисто по игре уничтожил своего соперника, хотя смог отправить в ворота Андре Онана всего 1 гол, хотя этого было достаточно для трех очков.

Дела в Лиге Чемпионов все еще ужасны, они проиграли "Копенгагену" и в матче жизни сыграли вничью против "Галатасарая". Поэтому назвать форму манкунианцев оптимальной точно нельзя. Да, были победы над "Фулхэмом", "Лутоном" и "Эвертоном", однако ни одна из них не выглядела максимально убедительной. Разве что матч с "ирисками", который по счету выглядел как разгром, но по сути все равно был достаточно непростым матчем.

С другой стороны, можно сказать, что главное результат, а как он добывался - вообще не важно. Отчасти это правда, но если посмотреть на игру "Юнайтед" в контексте будущего, то пока никаких намеков на светлое будущее нет. Есть лишь эпизодические положительные результаты, которые дают команде преимущество здесь и сейчас, но которые не отменяют того, что игры как не было, так и нет. Возможно, именно матч против "Челси" может стать каким-то особенным в этом плане, соперник "красных дьяволов" также имеет немало проблем.

Новости "Челси"

Подопечные Маурисио Почеттино сначала разгромили "Тоттенхэм", затем сыграли свой лучший матч сезона против "Манчестер Сити", далее сыграли свой худший матч сезона против "Ньюкасла" и на прошлых выходных выстрадали победу над "Брайтоном", сыграв весь второй тайм в меньшинстве.

Вот такие качели происходят в команде со "Стэмфорд Бридж" и как всегда, озвучить какие-то ожидания по поводу того, какую команду "Челси" мы увидим в следующем матче, невозможно. Главное отличие "синих" от "красных дьяволов" - это проблески в игре. Несмотря на то, что результаты по сезону у них хуже, лондонцы все же моментами показывают хорошую игру, которой можно восхищаться.

За последние 5 матчей у них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Форма близка к той, которая сейчас у "Манчестер Юнайтед". Мы точно можем говорить, что это две одинаково проблемные команды, но что окажется сильнее: командная игра "Челси" или индивидуальное мастерство "дьяволов"?

Турнирная таблица

Личные встречи

25.05.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 4:1

22.10.22 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

28.04.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1

28.11.21 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

28.02.21 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 0:0

Цифры и факты

В 6 из последних 7 матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси пропускал как минимум дважды в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Юнайтед" непобедим в 10 из последних 11 матчей против "Челси" на "Олд Траффорд" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У команды Эрика тен Хага есть достаточно кадровых проблем, к чему всегда можно апеллировать, обсуждая игровые проблемы команды. В матче с "Челси" из-за травм не смогут сыграть: Лисандро Мартинес, Тайрел Маласия, Амад Диалло, Кристиан Эриксен, Джонни Эванс и бывший игрок и воспитанник "синих" Мейсон Маунт. Кроме того, отстранен от работы с первой командой Джейдон Санчо.

Что касается "Челси", то у них также можно проводить командные встречи прямо во врачебном кабинете, ведь игроков первой команды там достаточно. Не смогут помочь "синим" в этом матче: Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуэмека, Трево Чалоба, Нони Мадуэке, Лесли Угочукву, Кристофер Нкунку и Ромео Лавия. Под вопросом готовность Мало Гюсто.

Дисквалифицирован на эту встречу Конор Галлахер за свою красную карточку в матч с "Брайтоном".

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Далот — Мактоминей, Мейну — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Стерлинг, Палмер, Мудрик — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Любимый счет обеих команд в моменты, когда они играют друг против друга, ничейный. Учитывая проблемы, которые есть у обоих коллективов, так и напрашивается прогноз об очередной ничьей без большого количества забитых голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.