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Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023

Англия
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в рамках чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

6 декабря. 22:15. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Классика английского футбола немного изменилась за последние годы. От противостояния между Сэром Алексом Фергюсоном и Жозе Моуриньо мы давно отошли, впрочем высокий градус, который сопровождает матчи между "Манчестер Юнайтед" и "Челси", никуда не исчез.

Теперь мы наблюдаем не матч за чемпионство или хотя бы за топ-4, это противостояние двух проблемных коллективов, которые болтаются в середине или чуть выше середины турнирной таблицы. Однако вывеска все такая же громкая и красивая, новый эпизод этого противостояния на "Олд Траффорд" уже завтра.

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Содержание

Новости "Манчестер Юнайтед"

После небольшой удачной серии из трех побед подряд в рамках АПЛ, подопечные Эрика тен Хага снова уступили, их обидчиком стал "Ньюкасл", который чисто по игре уничтожил своего соперника, хотя смог отправить в ворота Андре Онана всего 1 гол, хотя этого было достаточно для трех очков.

Дела в Лиге Чемпионов все еще ужасны, они проиграли "Копенгагену" и в матче жизни сыграли вничью против "Галатасарая". Поэтому назвать форму манкунианцев оптимальной точно нельзя. Да, были победы над "Фулхэмом", "Лутоном" и "Эвертоном", однако ни одна из них не выглядела максимально убедительной. Разве что матч с "ирисками", который по счету выглядел как разгром, но по сути все равно был достаточно непростым матчем.

С другой стороны, можно сказать, что главное результат, а как он добывался - вообще не важно. Отчасти это правда, но если посмотреть на игру "Юнайтед" в контексте будущего, то пока никаких намеков на светлое будущее нет. Есть лишь эпизодические положительные результаты, которые дают команде преимущество здесь и сейчас, но которые не отменяют того, что игры как не было, так и нет. Возможно, именно матч против "Челси" может стать каким-то особенным в этом плане, соперник "красных дьяволов" также имеет немало проблем.

Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023 - изображение 1

Новости "Челси"

Подопечные Маурисио Почеттино сначала разгромили "Тоттенхэм", затем сыграли свой лучший матч сезона против "Манчестер Сити", далее сыграли свой худший матч сезона против "Ньюкасла" и на прошлых выходных выстрадали победу над "Брайтоном", сыграв весь второй тайм в меньшинстве.

Вот такие качели происходят в команде со "Стэмфорд Бридж" и как всегда, озвучить какие-то ожидания по поводу того, какую команду "Челси" мы увидим в следующем матче, невозможно. Главное отличие "синих" от "красных дьяволов" - это проблески в игре. Несмотря на то, что результаты по сезону у них хуже, лондонцы все же моментами показывают хорошую игру, которой можно восхищаться.

За последние 5 матчей у них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Форма близка к той, которая сейчас у "Манчестер Юнайтед". Мы точно можем говорить, что это две одинаково проблемные команды, но что окажется сильнее: командная игра "Челси" или индивидуальное мастерство "дьяволов"?

Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023 - изображение 2

Турнирная таблица

Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 06.12.2023 - изображение 3

Личные встречи

25.05.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 4:1

22.10.22 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

28.04.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1

28.11.21 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

28.02.21 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 0:0

Цифры и факты

  • В 6 из последних 7 матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Челси пропускал как минимум дважды в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • "Манчестер Юнайтед" непобедим в 10 из последних 11 матчей против "Челси" на "Олд Траффорд" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У команды Эрика тен Хага есть достаточно кадровых проблем, к чему всегда можно апеллировать, обсуждая игровые проблемы команды. В матче с "Челси" из-за травм не смогут сыграть: Лисандро Мартинес, Тайрел Маласия, Амад Диалло, Кристиан Эриксен, Джонни Эванс и бывший игрок и воспитанник "синих" Мейсон Маунт. Кроме того, отстранен от работы с первой командой Джейдон Санчо.

Что касается "Челси", то у них также можно проводить командные встречи прямо во врачебном кабинете, ведь игроков первой команды там достаточно. Не смогут помочь "синим" в этом матче: Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Карни Чуквуэмека, Трево Чалоба, Нони Мадуэке, Лесли Угочукву, Кристофер Нкунку и Ромео Лавия. Под вопросом готовность Мало Гюсто.

Дисквалифицирован на эту встречу Конор Галлахер за свою красную карточку в матч с "Брайтоном".

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Далот — Мактоминей, Мейну — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Стерлинг, Палмер, Мудрик — Джексон

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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3.00
3.75
2.48
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Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Любимый счет обеих команд в моменты, когда они играют друг против друга, ничейный. Учитывая проблемы, которые есть у обоих коллективов, так и напрашивается прогноз об очередной ничьей без большого количества забитых голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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