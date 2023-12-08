Кристал Пэлас – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 09.12.2023

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

9 декабря. 14:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Ливерпуль" на полной скорости врывается в чемпионскую гонку и точно не собирается терять очки на ровном месте, особенно если учитывать соперника, с которым им предстоит играть в субботу.

"Кристал Пэлас" не побеждает уже в четырех матчах подряд, команда Роя Ходжсона переживает игровой кризис и противостояние против одной из лучших команд Англии встречает их в максимально неудобный момент. С другой стороны, а бывает ли удобный момент для игры с "Ливерпулем"?

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Новости "Кристал Пэлас"

"Орлы" не побеждают уже больше месяца. Последняя победа лондонского коллектива была еще 4 ноября, когда они обыграли "Бернли" со счетом 2:0. После этого они сыграли 4 матча, из которых три проиграли, а один сыграли вничью.

Особенно болезненным является поражение против "Лутона", который не очень гостеприимно принял подопечных Ходжсона на "Кенилворт Роуд". Также они уступили "Эвертону" в веселом матче на домашнем стадионе, а в прошлом туре было еще одно болезненное поражение против "Борнмута". То есть три соперника, которые забрали все три очка против "Кристал Пэлас" — это потенциальные претенденты на вылет, поэтому в плохих результатах они не могут обвинять сложный календарь.

Между теми матчами также была ничья с "Вест Хэмом", но это лишь в незначительной степени подслащивает болельщикам "орлов" кризисный период, в который попала их команда. Конечно, причин для таких выступлений хватает, в частности травмы, которые не позволяют лидеру команды Эберечи Эзе полноценно вернуться на поле, но они играют без Эзе чуть ли не с начала сезона, а столь печальные результаты пришли только сейчас. Ходжсону нужно что-то менять, хотя матч против "Ливерпуля" для них прямо сейчас выглядит как смертельный приговор.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Юргена Клоппа продолжают свою борьбу за титул Английской Премьер-лиги, хотя далеко не все эксперты ожидали чего-то подобного от мерсисайдцев. Сейчас у них серия из 5 матчей без поражений во всех турнирах. Последний раз они проигрывали "Тулузе" в рамках Лиги Европы (3:2).

После того была уверенная победа над "Брентфордом" (3:0), непростой матч против "Манчестер Сити" (1:1), в котором им удалось вырвать ничью на последних минутах, а также разгром "ЛАСКа" в Лиге Европы (4:0). Ну и в двух прошлых турах они также получили по три очка. Сначала была непростая перестрелка с "Фулхэмом", а затем спокойная победа против "Шеффилд Юнайтед" на выезде.

Юрген Клопп стал куда веселее и оптимистичнее. Кажется, он нащупал стиль своей новой команды, которая нуждалась в перестройке. Процесс перестройки стартового состава проходит максимально эффективно, учитывая тот факт, что новая полузащита команды уже отточила неплохое взаимодействие. Команда цветет и набрала достаточно уверенную ходу, чтобы нанести поражение проблемному "Пэлас".

Турнирная таблица

Личные встречи

25.02.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:0

15.08.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 1:1

15.07.22 КТМ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 2:0

23.01.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:3

18.09.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 3:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 6 из последних 8 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

"Ливерпуль" не проигрывает в последних 14 матчах против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

"Ливерпуль" не проигрывает в последних 8 матчах в рамках Английской Премьер-лиги;

"Кристал Пэлас" не побеждал "Ливерпуль" у себя дома с ноября 2014 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Рой Ходжсон не любит использовать травмы в качестве оправдания игре своей команды, но лазарет у команды действительно имеет немало важных исполнителей, которые бы помогли "орлам" в такое непростое время. Не смогут сыграть против "Ливерпуля" Дин Хендерсон, Есурун Рак-Сакьи, Эберечи Эзе, Шейк Дкукре и Роб Голдинг. Также под вопросом участие в матче Тайрика Митчелла.

Что касается проблемы с травмами у подопечных Юргена Клоппа, то недавно из обоймы вылетел Жоэль Матип. Похоже, что защитник в этом сезоне уже не сыграет. Также команда не может рассчитывать на помощь от Диогу Жоты, Тьяго Алькантары, Эндрю Робертсона, Стефана Байчетича и Алиссона Бекера.

"Кристал Пэлас", 4-2-3-1: Джонстон — Уорд, Андерсен, Гейи, Митчелл — Ричардс, Лерма — Олисе, Шлупп, Айю — Эдуар

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Гомес — Собослай, Эндо, Мак Аллистер — Салах, Нуньес, Диас

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Команда Роя Ходжсона будет играть при родных трибунах и свою публику они захотят порадовать если не результатом, то хотя бы забитым голом. Также не следует забывать, что защита "Ливерпуля" не выделяется надежностью, поэтому гола в исполнении "орлов" мы ожидаем, однако мерсисайдцы просто обязаны забивать больше. Победа "Ливерпуля".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.