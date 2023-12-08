Good ebening. Астон Вилла - Арсенал. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 09.12.2023

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

9 декабря. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Встреча лидера чемпионата с неожиданным и внезапным претендентом на чемпионство, который оказался на третьем месте и на неделе уже показал весь масштаб своих амбиций, разбив "Манчестер Сити" и не оставив команде Пепа Гвардиолы никаких шансов.

Является ли "Астон Вилла" реальной силой в Англии, которая может претендовать на сенсацию в виде чемпионского титула? Вряд ли, но парни Унаи Эмери могут уничтожить любого, особенно если матч проходит на "Вилла Парк".

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Новости "Астон Виллы"

Форма команды Унаи Эмери и без того впечатляла, но их выступление в среду против "Манчестер Сити" ослепило всех. Это было настолько отважно, смело и красиво, что Гвардиоле осталось лишь поднять белый флаг и выразить невероятное уважение оппонентам.

"Астон Вилла" победила в 14 домашних матчах подряд, если учитывать еще прошлый сезон и уже эта статистика должна настораживать любую команду, которая посетит "Вилла Парк". Настораживала она и "горожан", но что-то поделать с мощью "вилланов" они не смогли. Теперь попытка за "Арсеналом".

Форма, которую набрал бирмингемский клуб, поражает всех, даже самих игроков "Астон Виллы". Они не проигрывают уже месяц и со времени последнего поражения провели 6 матчей (из них 5 побед и 1 ничья). Казалось, что именно та ничья против "Борнмута" пошатнет уверенность команды, но нет. Отточенный тренерский коллектив не поддается влиянию отдельных матчей и результатов. Сейчас по отношению к "Вилле" хочется использовать только комплименты и от того еще интереснее, как они покажут себя в матче против действующего лидера АПЛ. Отдельной линией идет история Унаи Эмери, которого в свое время уволили из "Арсенала" за неудовлетворительные результаты, это может стать личной вендеттой испанца.

Новости "Арсенала"

Подопечные Микеля Артеты пока имеют серию из шести побед подряд, хотя прошлый матч посреди недели против "Лутона" вызвал немало вопросов. Победный гол в ворота Камински за секунды до финального свистка забил Деклан Райс, но все скорее отмечали достойное выступление скромных "шляпников", а не геройскую победу "канониров".

Важно отметить, что среди последних 6 матчей не было соперников из верхней половины турнирной таблицы, а в Лиге Чемпионов они обыгрывали кризисную "Севилью" и смелый, но все же номинально более слабый "Ланс".

Впрочем, в игре лондонцев прослеживается прагматическая зрелость, которой мы не видели в прошлом сезоне. Нет тех зажигательных и взрывных "канониров", есть зрелая команда, которая готова к любым испытаниям. Именно это качество может помочь им в выездном матче против "Виллы".

Турнирная таблица

Личные встречи

18.02.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 2:4

31.08.22 АПЛ "Арсенал" — "Астон Вилла" 2:1

19.03.22 КТМ "Астон Вилла" — "Арсенал" 0:1

22.10.21 АПЛ "Арсенал" — "Астон Вилла" 3:1

06.02.21 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 1:0

Цифры и факты

"Арсенал" непобедим в 19 из последнего 21 матча против "Астон Виллы" на "Вилла Парк" во всех турнирах;

"Арсенал" выиграл последние 4 матча в Премьер-лиге и 6 матчей, если брать во внимание все турниры;

В 5 из последних 6 матчей "Астон Виллы" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;

"Астон Вилла" выиграла последние 14 домашних матчей в рамках АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В последнее время у "вилланов" улучшились дела с травмами и почти все основные и важные исполнители вернулись и могут играть. Еще с начала сезона недоступен Эмилиано Буэндиа. Также не смогут принять участие в этом матче Тайрон Мингс и Бертран Траоре. Все остальные готовы.

Что касается Микеля Артеты, то он также с начала сезона не может рассчитывать на Юрриена Тимбера. Кроме него, повреждения сейчас у Томаса Партея, Эмиля Смита-Роу, Фабиу Виейры и Такехиро Томиясу. Потеря японца особенно болезненна, учитывая форму, которую он успел набрать перед повреждением.

"Астон Вилла", 4-4-1-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Бэйли, Камара, Луиз, Макгинн — Тилеманс — Уоткинс

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Райс, Хаверц — Сака, Жезус, Мартинелли

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Хорошая форма команды Микеля Артеты обусловлена не в последнюю очередь не очень сложным графиком матчей. Последний раз, когда они встречались с крепким коллективом, "канониры" покинули поле с поражением. "Астон Вилла" — более чем сложное испытание, поэтому пойдем на такую смелость и спрогнозируем победу "вилланов" и продолжение их домашней серии.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.