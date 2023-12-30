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Вулверхэмптон - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 17:00 команда Миколенко "Эвертон" сыграет с "Вулверхэмптоном". Статистика личных пяти матчей - в пользу "волков": 4 победы и одна ничья. "Вулверхэмптон" опережает "ирисок" на девять очков и занимает 11 место в турнирной таблице, а "Эвертон" - на 17 строчке.
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Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Эвертон"
30 декабря, 17:00
Прямая трансляция: Setanta Sports
Прямая трансляция Вулверхэмптон - ЭвертонСмотреть трансляцию
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