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Вулверхэмптон - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Англия
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Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Вулверхэмптон - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня в 17:00 команда Миколенко "Эвертон" сыграет с "Вулверхэмптоном". Статистика личных пяти матчей - в пользу "волков": 4 победы и одна ничья. "Вулверхэмптон" опережает "ирисок" на девять очков и занимает 11 место в турнирной таблице, а "Эвертон" - на 17 строчке.

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Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Эвертон"
30 декабря, 17:00
Прямая трансляция: Setanta Sports

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Прямая трансляция Вулверхэмптон - Эвертон
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