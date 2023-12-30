Вулверхэмптон - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Сегодня в 17:00 команда Миколенко "Эвертон" сыграет с "Вулверхэмптоном". Статистика личных пяти матчей - в пользу "волков": 4 победы и одна ничья. "Вулверхэмптон" опережает "ирисок" на девять очков и занимает 11 место в турнирной таблице, а "Эвертон" - на 17 строчке.

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Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Эвертон"

30 декабря, 17:00

Прямая трансляция: Setanta Sports