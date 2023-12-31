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Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 01.01.2024

Англия
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии

Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 01.01.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

1 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Английская Премьер-лига встречает новый год слегка похмельным матчем между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" и еще месяц назад было бы непросто спрогнозировать победителя этой встречи, однако за последние недели с "сороками" произошло столько неприятностей, что встреча на "Энфилде" теперь выглядит максимально прогнозируемой.

Возможно, Эдди Хау все же готовит для нас сюрприз на 1 января? Победить "Ньюкаслу" поможет, наверное, только удача. С другой стороны, давайте дождемся самого матча и тогда будем делать выводы, а пока разберемся с ожиданиями.

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Содержание

Новости "Ливерпуля"

Нынешнюю форму "Ливерпуля" вряд ли можно назвать какой-то мощной или убийственной. Команда Юргена Клоппа проводит то очень качественные, то максимально бесцветные матчи, однако остается одно и самое важное: результаты от этого страдают не так сильно, поэтому они все еще остаются лидерами чемпионата Англии.

После скучной ничьей против "Манчестер Юнайтед", где мерсисайдцам не удалось показать свою атакующую мощь и пробить оборону соперника, они разорвали "Вест Хэм" в рамках Кубка Лиги. Заслуги от той победы частично можно сбросить на "молотобойцев", которые вообще не показали никакого сопротивления. Далее была непростая ничья с прямым конкурентом "Арсеналом" и в той игре "Ливерпуль" был откровенно ближе к победе, чем соперник.

А в прошлом туре была победа над "Бернли", где подопечные Юргена Клоппа слишком поздно решили вопрос по поводу победителя. У них было достаточно моментов, чтобы закрыть матч еще в первом тайме, в итоге задача была решена только в концовке. Теперь у них матч против "Ньюкасла", который они уже побеждали на выезде в августе, когда играли в меньшинстве и геройские качества продемонстрировал Дарвин Нуньес.

Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 01.01.2024 - изображение 1

Новости "Ньюкасла"

Эдди Хау откровенно устал отвечать на критику со стороны прессы, которые продолжают набрасывать немало неприятных тезисов по поводу его команды. "Сороки" откровенно потеряли форму и набранный ход и на это есть сразу несколько серьезных причин. Они были полностью истощены после того, как им пришлось играть сезон АПЛ вместе с групповым этапом Лиги Чемпионов. Кроме того, постоянные травмы основных футболистов уничтожили любые шансы на положительные результаты. Логично, что под конец года команда просто потеряла свою силу.

В последних 7 матчах на их счету 6 поражений и 1 победа. Единственная победа была над "Фулхэмом" 16 декабря (3:0). Последние три матча "Ньюкасла" завершились поражениями, в частности против "Челси" в серии пенальти в рамках Кубка Лиги, также они проиграли "Лутону" и "Ноттингем Форест".

И теперь перед ними стоит задача поехать на "Энфилд" и получить результат. Все указывает на то, что ничем хорошим для них это не закончится, но если бы в футболе все всегда происходило так, как мы прогнозируем, то смотреть его не было бы так интересно. Возможно, мы увидим какое-то чудо в первый день 2024-го года?

Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 01.01.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 01.01.2024 - изображение 3

Личные встречи

27.08.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 1:2

18.02.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 0:2

31.08.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 2:1

30.04.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 0:1

16.12.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 3:1

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" не проигрывает "Ньюкаслу" в последних 23 матчах на "Энфилде";
  • "Ливерпуль" не проигрывает в последних 12 матчах в рамках Премьер-лиги;
  • "Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 8 из последних 9 домашних матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Юрген Клопп продолжает быть на вершине таблицы, что является чрезвычайно непростой задачей, учитывая немалые проблемы с составом, которые у него сейчас есть. С "Ньюкаслом" не смогут сыграть: Жоэль Матип, Тьяго Алькантара, Эндрю Робертсон, Алексис Мак Аллистер, Костас Цимикас и Стефан Байчетич.

Масштабы проблем в команде Хау еще больше и не смогут помочь своей команды на "Энфилде" следующие игроки: Ник Поуп, Джейкоб Мерфи, Харви Барнс, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Джамал Ласселс, Хавьер Макильо и Мэтт Таргетт. Также продолжает отбывать свою дисквалификацию за ставки Сандро Тонали.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Гомез — Собослай, Эндо, Эллиотт — Салах, Жота, Нуньес

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Триппье, Шер, Ботман, Ливраменто — Майли, Гимараэс, Жоэлинтон — Гордон, Уилсон, Исак

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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1.49
5.10
6.30
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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Ужасная форма подопечных Эдди Хау имеет немало причин и все они максимально понятны. Испытания на "Энфилде" эти ребята вряд ли смогут пройти, учитывая нынешнее физическое и психологическое состояние. Учитывая любовь мерсисайдцев к пропусканию первого гола, можно ожидать, что "Ньюкасл" выйдет вперед, но потом получит несколько голов и все же проиграет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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