Ливерпуль – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 01.01.2024

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

1 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Английская Премьер-лига встречает новый год слегка похмельным матчем между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" и еще месяц назад было бы непросто спрогнозировать победителя этой встречи, однако за последние недели с "сороками" произошло столько неприятностей, что встреча на "Энфилде" теперь выглядит максимально прогнозируемой.

Возможно, Эдди Хау все же готовит для нас сюрприз на 1 января? Победить "Ньюкаслу" поможет, наверное, только удача. С другой стороны, давайте дождемся самого матча и тогда будем делать выводы, а пока разберемся с ожиданиями.

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Новости "Ливерпуля"

Нынешнюю форму "Ливерпуля" вряд ли можно назвать какой-то мощной или убийственной. Команда Юргена Клоппа проводит то очень качественные, то максимально бесцветные матчи, однако остается одно и самое важное: результаты от этого страдают не так сильно, поэтому они все еще остаются лидерами чемпионата Англии.

После скучной ничьей против "Манчестер Юнайтед", где мерсисайдцам не удалось показать свою атакующую мощь и пробить оборону соперника, они разорвали "Вест Хэм" в рамках Кубка Лиги. Заслуги от той победы частично можно сбросить на "молотобойцев", которые вообще не показали никакого сопротивления. Далее была непростая ничья с прямым конкурентом "Арсеналом" и в той игре "Ливерпуль" был откровенно ближе к победе, чем соперник.

А в прошлом туре была победа над "Бернли", где подопечные Юргена Клоппа слишком поздно решили вопрос по поводу победителя. У них было достаточно моментов, чтобы закрыть матч еще в первом тайме, в итоге задача была решена только в концовке. Теперь у них матч против "Ньюкасла", который они уже побеждали на выезде в августе, когда играли в меньшинстве и геройские качества продемонстрировал Дарвин Нуньес.

Новости "Ньюкасла"

Эдди Хау откровенно устал отвечать на критику со стороны прессы, которые продолжают набрасывать немало неприятных тезисов по поводу его команды. "Сороки" откровенно потеряли форму и набранный ход и на это есть сразу несколько серьезных причин. Они были полностью истощены после того, как им пришлось играть сезон АПЛ вместе с групповым этапом Лиги Чемпионов. Кроме того, постоянные травмы основных футболистов уничтожили любые шансы на положительные результаты. Логично, что под конец года команда просто потеряла свою силу.

В последних 7 матчах на их счету 6 поражений и 1 победа. Единственная победа была над "Фулхэмом" 16 декабря (3:0). Последние три матча "Ньюкасла" завершились поражениями, в частности против "Челси" в серии пенальти в рамках Кубка Лиги, также они проиграли "Лутону" и "Ноттингем Форест".

И теперь перед ними стоит задача поехать на "Энфилд" и получить результат. Все указывает на то, что ничем хорошим для них это не закончится, но если бы в футболе все всегда происходило так, как мы прогнозируем, то смотреть его не было бы так интересно. Возможно, мы увидим какое-то чудо в первый день 2024-го года?

Турнирная таблица

Личные встречи

27.08.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 1:2

18.02.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 0:2

31.08.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 2:1

30.04.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Ливерпуль" 0:1

16.12.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Ньюкасл" 3:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" не проигрывает "Ньюкаслу" в последних 23 матчах на "Энфилде";

"Ливерпуль" не проигрывает в последних 12 матчах в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 8 из последних 9 домашних матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Юрген Клопп продолжает быть на вершине таблицы, что является чрезвычайно непростой задачей, учитывая немалые проблемы с составом, которые у него сейчас есть. С "Ньюкаслом" не смогут сыграть: Жоэль Матип, Тьяго Алькантара, Эндрю Робертсон, Алексис Мак Аллистер, Костас Цимикас и Стефан Байчетич.

Масштабы проблем в команде Хау еще больше и не смогут помочь своей команды на "Энфилде" следующие игроки: Ник Поуп, Джейкоб Мерфи, Харви Барнс, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Джамал Ласселс, Хавьер Макильо и Мэтт Таргетт. Также продолжает отбывать свою дисквалификацию за ставки Сандро Тонали.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Гомез — Собослай, Эндо, Эллиотт — Салах, Жота, Нуньес

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Триппье, Шер, Ботман, Ливраменто — Майли, Гимараэс, Жоэлинтон — Гордон, Уилсон, Исак

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Ужасная форма подопечных Эдди Хау имеет немало причин и все они максимально понятны. Испытания на "Энфилде" эти ребята вряд ли смогут пройти, учитывая нынешнее физическое и психологическое состояние. Учитывая любовь мерсисайдцев к пропусканию первого гола, можно ожидать, что "Ньюкасл" выйдет вперед, но потом получит несколько голов и все же проиграет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.