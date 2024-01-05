Челси – Престон. Анонс и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии на 06.01.2024

Кубок Англии. 1/32 финала.

6 января. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Челси" начинает свои приключения в старейшем турнире Англии - национальном кубке. Обычно, на стадии 1/32 финала мы крайне редко видим матчи между топовыми соперниками, хотя в этом году сойдутся "Арсенал" и "Ливерпуль", но у лондонцев на самом деле более простой путь, у них будет домашняя игра против середняка Чемпионшипа.

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Новости "Челси"

Команда Маурисио Почеттино набрала неплохую форму под конец 2023-го года и единственное поражение в последних 5 матчах у них произошло на Сочельник против "Вулверхэмптона". Кроме этого, у них лишь победы, в рамках АПЛ они обыграли "Шеффилд Юнайтед" (2:0), "Кристал Пэлас" (2:1) и "Лутон Таун" (2:3).

Также между этими матчами был и четвертьфинал Кубка Английской Лиги против "Ньюкасла", который они прошли по пенальти. Теперь у них начинается новое приключение в новом турнире. Учитывая, что соперник номинально слабее, проблем у "синих" возникнуть не должно, особенно учитывая то, что они играют дома.

С другой стороны, магия Кубка Англии уже неоднократно показывала нам, что любые сенсационные результаты возможны. Накануне игры Почеттино заявил, что он планирует выпускать сильный состав, с одним или двумя изменениями. Поэтому от "синих" ожидаем мощную команду, возможно, с Михаилом Мудриком, который сегодня празднует свой день рождения, с первых минут.

Новости "Престона"

Подопечные Райана Лоу проводят посредственный сезон и сейчас находятся на 14-м месте в Чемпионшипе. В принципе, у них изначально не было амбиций выигрывать турнир, однако в плей-офф залететь они хотели. Пока эта цель достаточно далека, особенно из-за недавних результатов "белоснежных".

В последних 5 матчах они одержали лишь одну победу, это была победа над мощным "Лидсом", который заканчивал матч в меньшинстве. Однако кроме того матча, у них 4 поражения против номинально более слабых оппонентов. "Уотфорд", "Суонси", "Шеффилд Уэнсдей" и "Сандерленд" взяли верх над "Престоном" за последние недели.

"Престон" имеет одну из худших оборон всего Чемпионшипа, в этом сезоне они успели пропустить уже 44 гола, больше пропущенных только у трех команд. В третьем раунде Кубка они едут на "Стэмфорд Бридж" и вряд ли надеются на победу, но без веры нет смысла даже выходить на поле.

Цифры и факты

"Челси" и "Престон" лишь дважды в истории встречались между собой в официальных матчах;

"Челси" одержал две победы в матчах против "Престона" с общим счетом 5:1.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Маурисио Почеттино лазаретный кризис в полном разгаре, поэтому по-прежнему игроков, которые не смогут сыграть в этом матче из-за травм, хватает. Точно не сыграют: Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Карни Чуквуемека и Бенуа Бадиашиль.

Также на Кубок Африканских Наций отправился Николя Джексон, поэтому "синие" остались без сенегальского нападающего.

У "Престона" всего одна травма - это Томас Брэди. И даже у него есть шансы принять участие в этом матче, возможно, он успеет восстановиться.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Гилхрист, Колвилл, Маатсен — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Стерлинг — Броя

"Престон", 4-1-4-1: Вудман — Поттс, Стори, Линдсей, Хьюз — Макканн — Браун, Риис, Уайтман, Миллар — Кин

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Престон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Престоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. "Челси" еще ни разу в своей истории даже не играл вничью с "Престоном", у них 2 матча и две победы. Ожидаем, что эту традицию они продолжат и в субботу. Учитывая неплохую форму команды и намерения Почеттино выпускать сильный состав, можно рассчитывать на разгром с тремя голами, или даже больше.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.