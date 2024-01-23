Челси – Мидлсбро. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 23.01.2024

Кубок Английской Лиги. Полуфинал, ответный матч.

23 января. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Маурисио Почеттино провела очень неуверенный матч на "Риверсайде" 2 недели назад. Мощные команды иногда могут выдавать не самые сильные перформансы, но забирать нужный результат, но это история не про "Челси".

Бледно, безыдейно и вяло — вот так можно охарактеризовать игру "синих" в том матче, зато соперник показал себя во всей красе, поэтому и одержал заслуженную минимальную победу и приблизился к потенциальному финалу Кубка Лиги. Остается сделать последний шаг, достаточно будет просто не проиграть на "Стэмфорд Бридж".

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Новости "Челси"

Для лондонцев этот матч выглядит как важнейшее противостояние этого сезона. Почеттино неоднократно говорил о том, что для его команды Кубок Лиги является чрезвычайно важным и они делают ставку на этот турнир. Но после первого матча против "Мидлсбро" появляются немалые сомнения по поводу способности "синих" все же пройти в финал.

В целом у "Челси" сейчас неплохая серия, если не учитывать то поражение против "Мидлсбро" в первом матче. За последние 5 матчей они успели обыграть "Фулхэм", "Престон", "Лутон" и "Кристал Пэлас". Конечно, соперники не самого высокого калибра, но в прошлом сезоне у них были проблемы даже с такими командами.

Накануне Маурисио Почеттино провел свою самую короткую пресс-конференцию, которая длилась всего 5 минут. Он почти ничего не рассказал по поводу ожиданий и видения перед матчем. Наверное, аргентинец решил показать силу своей команды не словом, а делом. Впрочем получится ли у "Челси" как-то удивить "Мидлсбро"? Вопрос открытый. Давление будет огромное, ведь вылететь из полуфинала Кубка Лиги от низшелиговой команды — это позор.

Новости "Мидлсбро"

Подопечные Майкла Каррика показали настоящий класс в первом матче против "Челси". Мастерская игра в обороне, очень надежно и взвешенно. Ну и убийственный финишинг, когда команда все же выходила в свои контратаки. Это была справедливая победа на домашнем поле, остается лишь провести подобный матч уже на чужом поле.

За последние 5 матчей на счету у "Боро" 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Важно отметить, что одно из поражений было против "Астон Виллы" в Кубке Англии. Они успели обыграть "Миллуолл" и сыграть вничью с "Ротерхэмом". Потенциальный выход в финал будет невероятным достижением для Каррика и всей команды.

Сейчас они находятся на 11 месте в Чемпионшипе, команда на расстоянии 3 очков от потенциального плей-офф для выхода в АПЛ, поэтому вся борьба там только впереди.

Личные встречи

09.01.24 КАЛ "Мидлсбро" — "Челси" 1:0

19.03.22 КА "Мидлсбро" — "Челси" 0:2

08.05.17 АПЛ "Челси" — "Мидлсбро" 3:0

20.11.16 АПЛ "Мидлсбро" — "Челси" 0:1

27.02.13 КА "Мидлсбро" — "Челси" 0:2

Цифры и факты

"Челси" сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 9 матчах против "Мидлсбро" во всех турнирах;

"Челси" выиграл последние 6 домашних матчей против "Мидлсбро" во всех турнирах;

В 5 из последних 6 матчей "Челси" против "Мидлсбро" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кадровые потери у Почеттино, как и всегда, очень серьезные. Целая группа футболистов находится в лазарете, в частности оба правых защитника, также есть игроки, которые находятся в своих сборных и также не помогут лондонцам.

Травмированы Роберт Санчес, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Лесли Угочукву, Кристофер Нкунку и Мало Гюсто. В составе молодежной сборной Бразилии сейчас находится Андрей Сантос, а Николя Джексон на Кубке Африканских Наций.

Что касается "Мидлсбро", то там также есть свои потери и они также серьезные. Не сможет сыграть Алекс Бангура, Эммануэль Латте Лат, Дарра Лениган и Томми Смит. У них травмы различной степени тяжести.

Кроме того, недоступны Сэм Гринвуд и Люк Эйлинг, поскольку их не смогли зарегистрировать на турнир. Под вопросом участие в игре Изайи Джонса, ну и по сборным разъехались Сэм Силвера, Райли Макгри и Сени Диенг.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Силва, Колвилл, Чилуэлл — Галлахер, Кайседо — Мудрик, Палмер, Стерлинг — Броя

"Мидлсбро", 3-4-2-1: Гловер — Берг, Фрай, Энгель — Джонс, Барласер, Хоусон, О'Брайен — Крукс, Роджерс — Форсс

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Мидлсбро" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Мидлсбро" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Никогда не надо забывать о нестабильности и слабости команды Почеттино, в частности в обороне. Поэтому трудно представить, что они проведут такой важный матч без пропущенных голов. Тем не менее, вес противостояния слишком высок, чтобы не включиться на все 100% и все-таки получить путевку на "Уэмбли". Поэтому ставим на победу "синих" и проход дальше.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.