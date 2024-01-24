Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 24.01.2024

Кубок Английской Лиги. Полуфинал (ответный матч).

24 января. 22:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Решающий матч перед финалом Кубка Английской Лиги. Вчера мы узнали, что первым финалистом стал лондонский "Челси" и теперь они ждут своего соперника. На "Уэмбли" мы увидим или лондонское дерби, или классический матч двух грандов английского футбола в лице "Челси" и "Ливерпуля".

В первой игре команда Юргена Клоппа у себя дома одолела "дачников" со счетом 2:1. Теперь им нужно закрепить свое преимущество в выездном матче. В теории задача вполне выполнимая, но как будет на самом деле?

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Новости "Фулхэма"

Подопечные Марку Силвы под конец прошлого и в начале этого года порадовали собственных болельщиков как игрой, так и результатами. 31 декабря они обыграли "Арсенал" со счетом 2:1 и это точно не было случайностью, это абсолютная рабочая победа от команды, которая больше этого хотела. А чуть больше, чем две недели назад они минимально обыграли "Ротерхэм" в рамках Кубка Англии у себя дома. Да, победа минимальная, однако максимально спокойная.

В прошлом раунде Кубка Лиги они уже прошли ливерпульский клуб, "Эвертон". И произошло это только в серии пенальти. Однако сейчас у лондонцев идет серия из двух поражений подряд, первое от "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче, а второе - от "Челси" в Премьер-лиге, но здесь важно отметить, что на "Стэмфорд Бридж" они сыграли прекрасно и были близки к ничьей.

Возможно, если в ответном матче против "Ливерпуля" их реализация будет на заоблачном уровне, то у "дачников" появятся реальные шансы на выход в финал. Однако последний раз мерсисайдцы проигрывали уже более месяца назад и было это в матче Лиги Европы, в котором играл резервный состав и турнирной мотивации та встреча для них не имела. Смогут ли они показать свою мощь против мотивированного лидера чемпионата Англии? Нужно только побеждать, иначе вылет.

Новости "Ливерпуля"

Команда Юргена Клоппа не зря является лидером чемпионата Англии на данный момент, их последнее поражение в английских турнирах датируется еще 30-м сентября, когда они на выезде проиграли в скандальном матче "Тоттенхэму" с несправедливо отмененным голом Луиса Диаса. Прямо сейчас у них серия из 5 побед подряд и "Фулхэм" выглядит как маловероятный претендент на то, чтобы остановить такую машину.

Недавно они обыграли "Борнмут", "Арсенал" и "Ньюкасл". Добавьте к этому еще победу над "Бернли" и победу над тем же "Фулхэмом" в первом матче. Трудно сказать, что у "Ливерпуля" не так. Даже имея потери важных игроков, то ли из-за травм, то ли из-за международных турниров, эта команда все равно на ходу.

В первой встрече они показали свое преимущество, хотя и пропустили первыми. До первого финала в этом сезоне буквально рукой подать, остается лишь не проиграть "дачникам".

Личные встречи

10.01.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 2:1

03.12.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 4:3

03.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 1:0

06.08.22 АПЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 2:2

07.03.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 0:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл последние 3 матча против "Фулхэма" во всех турнирах;

В 4 из последних 5 матчей между "Ливерпулем" и "Фулхэмом" на "Крейвен Коттедж" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет команды Марку Силвы практически пустой, пока травмирован только Адама Траоре, которого трудно назвать основным исполнителем команды. Кадровые потери у "дачников" в основном обусловлены международными турнирами, пока отъехали в свои сборные Калвин Басси, Алекс Ивоби и Фоде Балло-Туре. Все остальные готовы играть.

У Юргена Клоппа куда больше головной боли. В сборные отправились Мохамед Салах и Ватару Эндо. Первый уже даже успел получить травму в составе сборной Египта и уже вернулся лечиться в расположение клуба.

Среди травмированных игроков есть Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Энди Робертсон, Тьяго Алькантара, Костас Цимикас, Трент Александер-Арнолд и Бен Доук. Кроме того, под вопросом готовность сыграть Доминика Собослая и Кертиса Джонса.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кстань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон — Палинья, Рид — Де Кордова-Рид, Перейра, Виллиан — Хименес

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес — Собослай, Мак Аллистер, Гравенберх — Гакпо, Жота, Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Прекрасно понимая важность этого противостояния и учитывая форму обеих команд, трудно поверить в такое чудо, как проход "Фулхэма" в финал Кубка Лиги. Но и легкой прогулки для мерсисайдцев мы также не видим. Скорее всего, гости снова одержат победу, но "сухими" домой не поедут. Поэтому ставим на повторение результата первой игры.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.