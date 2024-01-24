  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 24.01.2024
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 24.01.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Фулхэмом" и "Ливерпулем" в рамках Кубка Английской Лиги

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 24.01.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Английской Лиги. Полуфинал (ответный матч).

24 января. 22:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Решающий матч перед финалом Кубка Английской Лиги. Вчера мы узнали, что первым финалистом стал лондонский "Челси" и теперь они ждут своего соперника. На "Уэмбли" мы увидим или лондонское дерби, или классический матч двух грандов английского футбола в лице "Челси" и "Ливерпуля".

В первой игре команда Юргена Клоппа у себя дома одолела "дачников" со счетом 2:1. Теперь им нужно закрепить свое преимущество в выездном матче. В теории задача вполне выполнимая, но как будет на самом деле?

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Содержание

Новости "Фулхэма"

Подопечные Марку Силвы под конец прошлого и в начале этого года порадовали собственных болельщиков как игрой, так и результатами. 31 декабря они обыграли "Арсенал" со счетом 2:1 и это точно не было случайностью, это абсолютная рабочая победа от команды, которая больше этого хотела. А чуть больше, чем две недели назад они минимально обыграли "Ротерхэм" в рамках Кубка Англии у себя дома. Да, победа минимальная, однако максимально спокойная.

В прошлом раунде Кубка Лиги они уже прошли ливерпульский клуб, "Эвертон". И произошло это только в серии пенальти. Однако сейчас у лондонцев идет серия из двух поражений подряд, первое от "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче, а второе - от "Челси" в Премьер-лиге, но здесь важно отметить, что на "Стэмфорд Бридж" они сыграли прекрасно и были близки к ничьей.

Возможно, если в ответном матче против "Ливерпуля" их реализация будет на заоблачном уровне, то у "дачников" появятся реальные шансы на выход в финал. Однако последний раз мерсисайдцы проигрывали уже более месяца назад и было это в матче Лиги Европы, в котором играл резервный состав и турнирной мотивации та встреча для них не имела. Смогут ли они показать свою мощь против мотивированного лидера чемпионата Англии? Нужно только побеждать, иначе вылет.

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 24.01.2024 - изображение 1

Новости "Ливерпуля"

Команда Юргена Клоппа не зря является лидером чемпионата Англии на данный момент, их последнее поражение в английских турнирах датируется еще 30-м сентября, когда они на выезде проиграли в скандальном матче "Тоттенхэму" с несправедливо отмененным голом Луиса Диаса. Прямо сейчас у них серия из 5 побед подряд и "Фулхэм" выглядит как маловероятный претендент на то, чтобы остановить такую машину.

Недавно они обыграли "Борнмут", "Арсенал" и "Ньюкасл". Добавьте к этому еще победу над "Бернли" и победу над тем же "Фулхэмом" в первом матче. Трудно сказать, что у "Ливерпуля" не так. Даже имея потери важных игроков, то ли из-за травм, то ли из-за международных турниров, эта команда все равно на ходу.

В первой встрече они показали свое преимущество, хотя и пропустили первыми. До первого финала в этом сезоне буквально рукой подать, остается лишь не проиграть "дачникам".

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 24.01.2024 - изображение 2

Личные встречи

10.01.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 2:1

03.12.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 4:3

03.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 1:0

06.08.22 АПЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 2:2

07.03.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 0:1

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" выиграл последние 3 матча против "Фулхэма" во всех турнирах;
  • В 4 из последних 5 матчей между "Ливерпулем" и "Фулхэмом" на "Крейвен Коттедж" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет команды Марку Силвы практически пустой, пока травмирован только Адама Траоре, которого трудно назвать основным исполнителем команды. Кадровые потери у "дачников" в основном обусловлены международными турнирами, пока отъехали в свои сборные Калвин Басси, Алекс Ивоби и Фоде Балло-Туре. Все остальные готовы играть.

У Юргена Клоппа куда больше головной боли. В сборные отправились Мохамед Салах и Ватару Эндо. Первый уже даже успел получить травму в составе сборной Египта и уже вернулся лечиться в расположение клуба.

Среди травмированных игроков есть Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Энди Робертсон, Тьяго Алькантара, Костас Цимикас, Трент Александер-Арнолд и Бен Доук. Кроме того, под вопросом готовность сыграть Доминика Собослая и Кертиса Джонса.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кстань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон — Палинья, Рид — Де Кордова-Рид, Перейра, Виллиан — Хименес

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес — Собослай, Мак Аллистер, Гравенберх — Гакпо, Жота, Нуньес

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Фулхэм" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
4.35
4.10
1.81
Узнать больше

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Прекрасно понимая важность этого противостояния и учитывая форму обеих команд, трудно поверить в такое чудо, как проход "Фулхэма" в финал Кубка Лиги. Но и легкой прогулки для мерсисайдцев мы также не видим. Скорее всего, гости снова одержат победу, но "сухими" домой не поедут. Поэтому ставим на повторение результата первой игры.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Челси – Мидлсбро. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 23.01.2024
yellow-arrow
Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24
yellow-arrow
Арсенал - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 20.01.2024
Юрген Клопп Кубок английской лиги Фулхэм (Лондон) Ливерпуль прогноз UA-Футбол Марку Силва Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости