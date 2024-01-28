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В Ливерпуле определились с должностью главного тренера - на замену Клоппу

Англия
Обновлено

Речь идет о тренере Брентфорде

В Ливерпуле определились с должностью главного тренера - на замену Клоппу

Фото: Sky Sports

Новина українською

Томас Франк может стать главным тренером "Ливерпуля", сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство "Ливерпуля" игнорирует варианты предложить должность главного тренера Хаби Алонсо. В клубе считают, что лучшим вариантом на замену Юргена Клоппа является тренер "Брентфорда" 50-летный Томас Франк. Отмечается, что стиль игры "Брентфорда" очень часто сравнивали с игрой "Ливерпуля".

Напомним, Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона. В СМИ сразу же появились слухи о преемниках немецкого специалиста.Томас Франк возглавил "Брентфорд" с 2018 года, его контракт рассчитан до 2027 года.

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Ливерпуль Томас Франк
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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