Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Ливерпуле определились с должностью главного тренера - на замену Клоппу
Речь идет о тренере Брентфорде
Фото: Sky Sports
Томас Франк может стать главным тренером "Ливерпуля", сообщает Daily Mail.
По информации источника, руководство "Ливерпуля" игнорирует варианты предложить должность главного тренера Хаби Алонсо. В клубе считают, что лучшим вариантом на замену Юргена Клоппа является тренер "Брентфорда" 50-летный Томас Франк. Отмечается, что стиль игры "Брентфорда" очень часто сравнивали с игрой "Ливерпуля".
Напомним, Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона. В СМИ сразу же появились слухи о преемниках немецкого специалиста.Томас Франк возглавил "Брентфорд" с 2018 года, его контракт рассчитан до 2027 года.
Популярное сейчас
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- Примера. Барселона — Вильярреал 3:5. Слишком невероятно, чтобы быть правдой
- Под вечер Россия атаковала Полтавскую область ракетами
- Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз Кубка Англии на 28.01.2024
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО