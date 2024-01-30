Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 31.01.2024

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

31 января. 22:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

После интересной перестрелки на "Энфилде" против "Норвича", команда Юргена Клоппа ожидает прибытия лондонского "Челси", который сейчас находится в неплохой форме, но именно к игре "синих" остается немало вопросов.

Вряд ли свое место в старте получит Михаил Мудрик, который недавно провалил встречу с "Мидлсбро" и неудачно вышел на замену против "Астон Виллы". Впрочем подопечные Почеттино явно настроены испортить настроение местным болельщикам, вопрос лишь в том, способны ли они на подобное в матче против лидера Английской Премьер-лиги.

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Новости "Ливерпуля"

Беспроигрышная серия мерсисайдцев в чемпионате продолжается, последний раз они проигрывали еще в сентябре против "Тоттенхэма", это остается единственным поражением команды Клоппа в этом сезоне АПЛ. За последние 5 матчей "Ливерпуль" одержал 4 победы и однажды сыграл вничью.

И даже та одна ничья была в матче с "Фулхэмом", который все равно позволил "красным" пройди в финал Кубка Английской Лиги. Кроме той ничьи, были победы над "Арсеналом", "Фулхэмом", "Борнмутом" и "Норвичем". То есть команда в прекрасной форме и готова принимать у себя нестабильный, а от того и труднопрогнозируемый "Челси".

В первом матче между этими соперниками на "Стэмфорд Бридж" в этом сезоне была зафиксирована ничья 1:1 и тогда "Челси" был даже ближе к победе. Но это был лишь первый тур АПЛ в августе и сама встреча проходила в Лондоне. Теперь у нас совсем другие исходные данные и другая история. Юрген Клопп сообщил, что он покидает клуб после того, как завершится этот сезон и подобная история лишь добавляет мотивации футболистам одерживать победу за победой, чтобы с титулом в руках попрощаться с легендарным наставником.

Новости "Челси"

В последнее время команда Почеттино получала неплохие результаты, за последние 5 матчей только одна встреча выбивается из этого правила. Это был выезд к "Мидлсбро" в рамках первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги. Но они смогли исправить всю ситуацию на "Стэмфорд Бридж", где одержали разгромную победу 6:1. Кроме этих двух матчей, была нулевая ничья против "Астон Виллы", а также победа над "Фулхэмом" и "Престоном".

То есть если учитывать именно результаты, то все не так плохо, но если анализировать конкретно игру и развитие команды, то этого развития почти нет. Точнее оно есть, но не настолько значительное, чтобы в один момент выглядеть как команда, которая может создать проблемы "Ливерпулю" на "Энфилде".

Почеттино перед матчам заявил, что его команда не планирует становиться частью местного празднования на трибунах и они попытаются испортить вечеринку ливерпульцам. Учитывая тот факт, как они выступают против мощных коллективов, мы действительно можем ожидать и максимально неожиданного поворота, впрочем когда речь заходит о выезде на "Энфилд", то верится в подобное очень слабо.

Турнирная таблица

Личные встречи

13.08.23 АПЛ "Челси" — "Ливерпуль" 1:1

04.04.23 АПЛ "Челси" — "Ливерпуль" 0:0

21.01.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Челси" 0:0

14.05.22 КА "Челси" — "Ливерпуль" 0:0 (пен. 5:6)

27.02.22 КАЛ "Челси" — "Ливерпуль" 0:0 (пен. 10:11)

Цифры и факты

В последних 7 матчах между "Челси" и "Ливерпулем" команды не смогли определить победителя в основное время;

В последних 7 матчах между "Ливерпулем" и "Челси" фиксировался ничейный результат как после первого, так и после второго таймов;

"Ливерпуль" непобедим в последних 14 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается ситуации с травмами, то лазарет "Ливерпуля" отнюдь не пустует. Юрген Клопп из-за травм не может рассчитывать на Жоэля Матипа, Стефана Бейчетича, Тьяго Алькантару и Костаса Цимикаса. Также сейчас травмирован Мохамед Салах, а в лагере сборной находится Ватару Эндо.

У Маурисио Почеттино потери куда болезненнее, продолжают находиться в лазарете Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавия, Роберт Санчес, Лесли Угочукву и Трево Чалоба. Также не успел восстановиться от повреждения Леви Колвилл. Зато как минимум на скамейке запасных мы сможем увидеть Кристофера Нкунку и Мало Гюсто.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Гомес — Собослай, Мак Аллистер, Джонс — Жота, Нуньес, Диас

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Галлахер, Стерлинг — Палмер

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Несмотря на то, что в последнее время эти коллективы играли только вничью и обычно они не забивают более 2 голов за игру, на этот раз мы ожидаем своеобразного исключения из этого правила. Коллективы находятся на совершенно разных уровнях, чтобы ожидать очередной ничьей, поэтому прогнозируем уверенную победу мерсисайдцев с преимуществом в 2 и более голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.