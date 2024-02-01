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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24
Соседи по борьбе за места в центральной части турнирной таблицы
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 22 тур
1 февраля, 22:15. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Вулверхэмптона
- Новости Манчестер Юнайтед
- Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед
- Последние пять личных встреч между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
- Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football
Команды играли между собой в первом туре. Тогда МЮ был явным претендентом на медали, а "вулвз" только после смены тренера врывался в сезон. “Манкунианцы” победили лишь благодаря одному голу, однако также “Вулверхэмптон” должен был пробивать пенальти в конце встречи – арбитр его не назначил. Теперь обе команды идут практически рядом в турнирной таблице. А после потенциальной победы "вулвз" может и обогнать МЮ.
Новости Вулверхэмптона
Из четырех матчей команды в январе три были в рамках Кубка Англии. Дважды "вулвз" играли с "Брентфордом" и только в дополнительное время второго поединка удалось пройти дальше. В следующем раунде жеребьевка свела с "Вест Бромвичем". Несколько дней назад "Вулверхэмптон" благодаря голу в каждом из таймов одержал рабочую победу. Представитель Чеимпионшипа достойно смотрелся. Кстати, один из ассистов в том поединке – на счету Макса Килмана.
Единственный матч в рамках АПЛ – это встреча против “Брайтона” в гостях. Опять же была равная боевая игра. Немного преимущества было у “волков”, ведь они и больше опасности создали и не дали это сделать “Брайтону”, который имеет интересную атаку. Набранный зачетный пункт помог закрепиться на 11-м месте. От МЮ отрыв составляет три очка, так что сегодня подопечные О'Нила могут сделать приличный рывок вверх.
Кадры хозяев
Жуан Гомеш все еще отбывает свою дисквалификацию за прямую красную в матче против “Брентфорда” 5 января. Также не сыграют Траоре и Хван из-за поединков за свои сборные. Под вопросом и участие Сарабии. Он пропустил предыдущую встречу из-за повреждения мышцы.
Новости Манчестер Юнайтед
Три матча без поражений подряд в последних поединках – это уже неплохой результат для “манкунианцев”. Нет, на самом деле, здесь без сарказма или скрытой иронии. В последний раз такое случалось с подопечными тен Хага еще в ноябре. Однако стоит отметить, что два из этих трех поединков были против команд с низших дивизионов: Чемпионшипа и Второй лиги. Сначала в Кубке Англии "красные дьяволы" обыграли "Уиган", а затем победили "Ньюпорт".
Как раз с последними – с командой четвертого дивизиона – были проблемы. Хотя и "манкунианцы" забили два быстрых гола, однако явный (или нет) аутсайдер встречи сравнял счет. От переигровки спасли только голы Антони и Хойлунда. Между этими кубковыми матчами МЮ сыграл дома вничью с "Тоттенхэмом". Манкунианцы в последнее время очень плохо набирают очки в чемпионате, поэтому пока только девятое место с 11 очками отрыва от зоны ЛЧ.
Кадры гостей
Амрабат сегодня не сыграет из-за участия на Кубке Африки, однако вскоре он вернется – Марокко уже вылетело. Лазарет МЮ пустеет, но все еще там есть несколько важных игроков. Линделоф, Маласия и Марсьяль не сыграют точно. Рашфорд, Уан-Биссака и Маунт близки к тому, чтобы вернуться к футболу.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 28.01. Вест Бромвич – Вулверхэмптон 0:2 (Кубок Англии)
- 22.01. Брайтон – Вулверхэмптон 0:0 (АПЛ)
- 16.01. Вулверхэмптон – Брентфорд 3:2 (после д. ч.) (Кубок Англии)
- 05.01. Брентфорд – Вулверхэмптон 1:1 (Кубок Англии)
- 30.12. Вулверхэмптон – Эвертон 3:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)
- 14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
- 08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)
- 30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
- 26.12. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном
14.08.23. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)
13.05.23. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)
31.12.22. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2
|Манчестер Сити
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3
|Арсенал
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4
|Тоттенхэм
|22
|13
|4
|5
|47 - 33
|43
|5
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7
|Ньюкасл
|22
|10
|2
|10
|44 - 33
|32
|8
|Брайтон
|22
|8
|8
|6
|38 - 37
|32
|9
|Манчестер Юнайтед
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|10
|Челси
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11
|Вулверхэмптон
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12
|Фулхэм
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|13
|Борнмут
|20
|7
|4
|9
|28 - 39
|25
|14
|Кристал Пэлас
|22
|6
|6
|10
|25 - 36
|24
|15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16
|Ноттингем Форест
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|17
|Лутон Таун
|21
|5
|4
|12
|28 - 38
|19
|18
|Эвертон*
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19
|Бернли
|22
|3
|3
|16
|22 - 45
|12
|20
|Шеффилд Юнайтед
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football
"Волки" в этом поединке имеют больше шансов забрать очки у МЮ, если сравнивать с первым туром. Там они были в шаге от достижения этой цели. Сегодня и родные стены помогут, и кризис "манкунианцев". Особенно в гостях “красные дьяволы” демонстрируют плохие результаты: за последние семь поединков не на “Олд Траффорд” удалось выиграть лишь два – вышеупомянутые матчи против команд низших дивизионов в Кубке. Прогноз: Победа "Вулверхэмптона" с форой 0 (Кф 1,98).
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