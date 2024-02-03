Челси – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 04.02.2024

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

4 февраля. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Отчаянная борьба двух английских середняков, которые находятся на 10-м и 11-м местах и их разделяет всего 2 балла. Вот такие реалии команды Маурисио Почеттино, который еще перед стартом сезона декларировал планы о больших целях и попадании в топ-4. Сейчас попадание хотя бы в какие-то еврокубки выглядит чем-то призрачным. Они по сути являются таким же середняком АПЛ, как и "Вулверхэмптон", который посетит "Стэмфорд Бридж" в воскресенье.

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Новости "Челси"

Сезон лондонцев проходит максимально неровно, подопечные Маурисио Почеттино в начале года имели неплохую серию из побед, правда и серьезных соперников в этой серии не было. Но когда они приехали на "Энфилд", то все вспомнили о реальном уровне команды на данную минуту. На этой неделе "Ливерпуль" просто безжалостно вынес ногами вперед "Челси" и они в один момент стали гораздо скромнее в своих оценках и ожиданиях на сезон в целом, и на финал Кубка Английской Лиги в частности.

До этого была ничья в первом матче Кубка Англии против "Астон Виллы", теперь они будут играть переигровку уже на выезде и шансы лондонцев на проход дальше резко уменьшились. Была в уверенная победа над "Мидлсбро" из Чемпионшипа, но учитывать это в контексте оценки силы команды точно не стоит, как и первый матч против "боро", который они проиграли со счетом 1:0.

Между этими матчами спряталась и победа над "Фулхэмом", которая была добыта с такими проблемами, что даже в актив ее заносить слегка проблематично. В конце прошлого календарного года "синие" уступили "волкам" на выезде, тогда "Вулвз" вырвали победу со счетом 2:1. Повторится ли подобный сценарий и здесь?

Новости "Вулверхэмптон"

Команда Гари О'Нила понемногу находит себя после возвращения в состав команды Педру Нету. На этой неделе они у себя дома принимали "Манчестер Юнайтед" и несмотря на неудачный старт, все же в концовке едва не вырвали боевую ничью, им для этого не хватило буквально нескольких секунд.

Несмотря на это поражение, форма команды все же неплохая, они обыграли "Вест Бромвич" на выезде со счетом 2:0, это был принципиальный матч, который называется "Дерби Черной Страны". До этого была нулевая ничья против "Брайтона", а также двухматчевое противостояние в Кубке Англии против "Брентфорда", которое "волки" выиграли лишь благодаря серии пенальти.

Сейчас они находятся на 11-м месте, которое более ниш устраивает команду, они перед сезоном не рассказывали об амбициях попадания в еврокубки, хотя проводят такой же сезон, как и "Челси", правда они даже обыграли лондонцев в первой игре этого сезона.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.12.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 2:1

08.04.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 1:0

08.10.22 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 3:0

07.05.22 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 2:2

19.12.21 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 0:0

Цифры и факты

В 7 из последних 9 матчей между "Челси" и "Вулверхэмптоном" на "Стэмфорд Бридж" гости не могли забить ни одного гола;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 8 из последних 10 домашних матчей против "волков" во всех турнирах;

"Челси" не проигрывает "Вулверхэмптону" последние 10 матчей на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Масштаб беды, которая сейчас есть у "Челси" и у "Вулверхэмптона" в контексте кадровых и лазаретных проблем, невозможно сравнить. У Маурисио Почеттино отсутствует большое количество игроков, из которых едва ли не можно собрать целый отдельный стартовый состав.

Против "Вулверхэмптона" не сыграют: Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавия, Роберт Санчес, Лесли Угочукву, Трево Чалоба и Леви Колвилл. Под вопросом возможность сыграть и Николя Джексона, который только что вернулся с Кубка Африканских Наций и очень мало там играл.

У команды Гари О'Нила травм вообще нет, пока есть лишь потеря двух футболистов из-за отъезда в состав сборных Хвана Хи Чана и Бубакара Траоре.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Силва, Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Стерлинг — Нкунку

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Лемина, Гомеш, Аит-Нури — Нету, Сарабия — Кунья

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Так, у "Челси" неплохая статистика в матчах против "Вулверхэмптона" у себя дома. Да, у команды Гари О'Нила есть определенные проблемы и она не в идеальной форме. Впрочем, в аналогичном матче этого сезона "волки" уже обыграли "Челси" у себя дома, а на этой неделе лондонцы показали максимально беззубое выступление на "Энфилде". Ожидаем результативную ничью между двумя середняками лиги.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.