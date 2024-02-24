Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.02.2024

Английская Премьер-лига, 26 тур

24 февраля, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Фулгем Смотреть трансляцию

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Когда эти команды встречались в первом круге, обе боролись за места в средней части турнирной таблицы. “Фулхэм” так и остался ориентировочно на той же позиции, однако МЮ значительно улучшил свои результаты. В том числе и благодаря последним матчам. Теперь “манкунианцы” претендуют даже на зону Лиги чемпионов.

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Новости Манчестер Юнайтед

В последних пяти матчах МЮ победил пять раз. Можно и сказать, что это так календарь помог, однако были и такие соперники как “Вест Хэм” или “Астон Вилла”. "Молотобойцы" даже были разгромлены подопечными тен Хага. Так что "манкунианцы" кроме того, что прошли до следующего этапа Кубка Англии, также понемногу подбираются в зону Лиги чемпионов. Отрыв от четвертого места составляет пять очков.

В прошлом поединке против "Лутона" все решили быстрые два гола. На седьмой минуте Хойлунд оформил дубль в воротах шляпников. В итоге “красные дьяволы”, хоть и не без проблем, но довели дело до выездной победы. Расмус вообще удивляет. Он забил в шести последних матчах чемпионата подряд, хотя до этого не отличился в АПЛ ни разу. Прорвало так прорвало.

Кадры хозяев

Однако сегодня Хойлунд не сыграет – у него травма. Так же в лазарете находятся Уан-Биссака, Маласия, Марсьяль, Мартинес, Маунт и Шоу. Немало потерь у тен Хага.

Новости Фулхэма

За последние восемь поединков "дачники" всего однажды праздновали победу. Произошло это в довольно своеобразном матче против "Борнмута". Команда Забарного 25 раз пробила по воротам соперника, семь раз допустив удары по воротам. В итоге – лондонцы выиграли со счетом 3:1. Правда, в прошлом туре удача подопечных да Силвы завершилась и они уступили "Астон Вилле".

Сейчас "Фулхэм" идет на 12-й позиции в чемпионате. К зоне вылета ближе, чем к потенциальной зоне еврокубков. Однако такое состояние – нормальное для середняка, который не может замахнуться на то же седьмое место. Сейчас "дачники" являются "лучшими среди худших", ведь они опережают всех борцов за выживание, но и до 11 места – шесть очков. Учитывая, что за предыдущие пять матчей "Фулхэм" набрал пять очков, задача догнать "Вулверхэмптон" выглядит не слишком реальной.

Кадры гостей

У "дачников" потерь меньше – это если говорить о превосходстве да Силвы сегодня на "Олд Траффорд". В лазарете находится один Рауль Хименес, пока так и не ставший основным из-за травм или дисквалификации. Также не выйдет на поле основной опорник Жоау Пальинья из-за перебора желтых – весомая потеря для лондонцев. Однако свою грубость полузащитник конвертировал в 10 желтых, поэтому теперь должен отбывать два матча наказания.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Фулхэма

Последние пять встреч хозяев

18.02. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

01.02. Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)

28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)

Последние пять встреч хозяев

17.02. Фулхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

10.02. Фулхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)

03.02. Бернли – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

30.01. Фулхэм – Эвертон 0:0 (АПЛ)

27.01. Фулхэм – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)

Последние пять личных встреч между командами

04.11.23. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

28.05.23. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

19.03.23. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)

13.11.22. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

18.05.21. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 26 18 6 2 63 - 25 60 2 Манчестер Сити 25 17 5 3 58 - 26 56 3 Арсенал 25 17 4 4 58 - 22 55 4 Астон Вилла 25 15 4 6 52 - 33 49 5 Тоттенхэм 25 14 5 6 52 - 38 47 6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 14 2 9 35 - 34 44 7 Брайтон энд Хоув Альбион 25 10 8 7 48 - 40 38 8 Ньюкасл 25 11 4 10 53 - 41 37 9 Вест Хэм Юнайтед 25 10 6 9 36 - 44 36 10 Челси 25 10 5 10 42 - 41 35 11 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39 - 40 35 12 Фулхэм Фулхэм 25 8 5 12 34 - 41 29 13 Борнмут 24 7 7 10 33 - 46 28 14 Брентфорд 25 7 4 14 35 - 44 25 15 Кристал Пэлас 25 6 7 12 28 - 44 25 16 Ноттингем Форест 25 6 6 13 32 - 44 24 17 Эвертон* 25 8 6 11 27 - 33 20 18 Лутон Таун 25 5 5 15 35 - 51 20 19 Бернли 25 3 4 18 25 - 55 13 20 Шеффилд Юнайтед 25 3 4 18 22 - 65 13

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Фулхэм

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм от UA-Football

“Манкунианцы” снова идут за очередной победой. Если она случится то будет нелегкой, ведь несмотря на хорошую серию, очки подопечным тен Хага дают непросто. Тем более без сразу двух центральных нападающих. "Фулхэм" готов выстраивать свою оборонную стену, и на 45 минут гостей точно должно хватить. Прогноз: Тотал первого тайма меньше одного (Кф 2,45).