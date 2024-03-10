Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 11.03.2024

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

11 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча двух максимально нестабильных команд на "Стэмфорд Бридж", из-за чего прогнозировать итог данного противостояния чрезвычайно сложно. Команду Маурисио Почеттино продолжает штормить, но и "Ньюкасл" сейчас также не является образцом надежности.

Обе команды являются середняками в этом сезоне Премьер-лиги и потенциальная победа "синих" может позволить им даже опередить "сорок" по потерянным очкам. Но ведь нужно выигрывать. Как же тяжело в последнее время лондонцам это делать.

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Новости "Челси"

Подопечные Маурусио Почеттино, который продолжает находиться под невероятным давлением со стороны болельщиков клуба, на прошлой неделе снова потеряли очки, когда поехали на выезд к "Брентфорду". Причем в том матче они вырвали ничью лишь на последних минутах, а так вообще могли и проиграть.

Не хватает лондонцам остроты впереди. Если раньше все сводилось к тому, что они не могли реализовать собственные моменты, то теперь есть проблемы и с тем, чтобы их создать. Кроме того, остаются огромные проблемы с обороной, которые аргентинский специалист все еще не может настроить. Именно поэтому мы и видим вот такие результаты в их исполнении.

За последние 5 матчей у них 2 победы, 1 поражение и 2 ничьи. Победили "Кристал Пэлас" в чемпионате и "Лидс" в рамках Кубка Англии. Сыграли вничью с "Манчестер Сити" и "Брентфордом" (выезд на "Этихад" все-таки можно записать им в актив), а также проиграли "Ливерпулю" в финале Кубка Английской Лиги.

Поэтому охарактеризовать нынешнюю форму команды практически невозможно и каким выйдет "Челси" на этот матч — сказать чрезвычайно трудно.

Новости "Ньюкасла"

Впрочем трудно прогнозировать не только "Челси", но и команду Эдди Хау, которую также бросает из крайности в крайность. За последние 5 матчей "сороки" одержали 3 победы, а также по 1 разу сыграли вничью и проиграли.

И здесь также важно отметить, что среди списка побед есть матч Кубка Англии против "Блэкберна", который они провели не лучшим образом и довели встречу лишь до серии пенальти, где и смогли одолеть "бродяг". Также была победа над "Вулверхэмптоном" и "Ноттингемо Форест" и снова не очень уверенная победа была в матче против "лесников". Отчасти им повезло забрать там все 3 очка.

Историю о том, как их уничтожил "Арсенал" на своем поле, наверное, в "Ньюкасле" никто вспоминать не хочет. Также у них была результативная ничья против "Борнмута" 2:2. И здесь так же, как и с "Челси", невозможно дать оценку нынешней форме команды. Она нестабильна и каждый матч следует рассматривать и оценивать корремо.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.12.23 КАЛ "Челси" — "Ньюкасл" 2:1

25.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 4:1

27.07.23 КТМ "Ньюкасл" — "Челси" 1:1

28.05.23 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:1

12.11.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 1:0

Цифры и факты

В последних 9 матчах "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

Последние 3 матча между "Челси" и "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж" завершились вничью;

В последних 6 матчах между "Челси" и "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Вот в чем эти команды действительно могут посоревноваться друг с другом, так это в количестве травм в каждом из коллективов. Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на помощь Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Кристофера Нкунку, Риса Джеймса, Лесли Угочукву, Ливая Колвилла и Бена Чилуэлла.

Кроме того, под вопросом остается участие в этом матче Бенуа Бадиашиля, Карни Чуквуемеки и Конора Галлахера.

Что касается "Ньюкасла", то у них отсутствуют Жоэлинтон, Ник Поуп, Мэтт Таргетт, Каллум Уилсон и Киран Триппьер. Также дисквалифицирован Сандро Тонали. Ну и Льюис Холл все еще принадлежит "Челси", а по правилам Премьер-лиги футболист не может играть против клуба, которому принадлежит. Поэтому Холл не сыграет.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Силва, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Палмер, Мудрик, Стерлинг — Джексон

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гимараес, Уиллок — Барнс, Исак, Гордон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Учитывая тот факт, что обе команды находятся не в лучшей форме, нужно оглядываться на статистику. "Ньюкасл", как и "Челси", в последнее время немало пропускает, но и не забывает о собственных голах. Поэтому ожидаем, что команды точно обменяются несколькими точными ударами, но победителя определить так и не смогут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.