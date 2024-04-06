Шеффилд Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 07.04.2024

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

7 апреля. 19:30. Шеффилд. "Бремолл Лейн"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Очередной матч "Челси" против одного из главных аутсайдеров чемпионата Англии. На прошлой неделе они уже принимали у себя дома "Бернли" и играя в большинстве весь второй тайм не сумел переиграть своего соперника, а в итоге даже едва не проиграл.

Поэтому мы не будем говорить прямо однозначно, что судьба этого матча предрешена, команда Почеттино умеет удивлять как с положительной, так и с отрицательной сторон. Поэтому команде Криса Уайлдера не следует бояться, стоит биться, против этого соперника точно можно биться.

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Новости "Шеффилд Юнайтед"

Подопечные Криса Уайлдера не могут победить уже в шести матчах подряд, последняя победа "клинков" состоялась еще 10 февраля в матче против "Лутона". С того момента получить три очка хотя бы в одной игре им не удавалось. В последних 5 встречах у них 2 ничьи и 3 поражения.

Из положительного стоит отметить, что "клинки" перестали пропускать какое-то невероятное количество голов в каждой игре, по 5-6 им уже не забивают. Более того, они наконец-то загадали как атаковать и забивать, подтверждением чего является матч против "Фулхэма", где в итоге зафиксировали ничью 3:3, хотя именно "Шеффилд" был гораздо ближе к победе.

Поражение в прошлом туре против "Ливерпуля" брать во внимание не стоит, все-таки соперники разных весовых категорий. Среди интересного можно вспомнить и ничью против "Борнмута" 2:2, также был непростой соперник. Ну и в рамках этих пяти матчей еще затерялись поражения против "Арсенала" (0:6) и "Вулверхэмптона" (0:1).

Вряд ли "клинки" реально надеются на выживание в этом сезоне, до спасительного, 17-го места прямо сейчас 10 очков. Отыграть такое почти невозможно. С другой стороны, пока математически это возможно, сдаваться не стоит.

Новости "Челси"

Яркий успех сменяется сокрушительным провалом, вот так проходит этот сезон у команды Маурисио Почеттино. Если в минувшие выходные они с позором сыграли вничью с "Бернли", а посреди этой недели в невероятно яркой манере вырвали победу против "Манчестер Юнайтед", то дальше, по логике, следует ожидать очередного провала.

Этой команде не хватает стабильности и то, какие метаморфозы они переживают от матча в матч, не может не удивлять. Даже не хочется хвалить или делать какие-то выводы после прошлой игры против "Юнайтед". "Синие" вырвали победу на последних секундах, это было эмоционально, но если взглянуть на сам рисунок игры, особенно что касается обороны, то там все выглядит достаточно печально.

В последних 5 матчах у них 3 победы и 2 ничьи. Переиграли они "Ньюкасл", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед", а ничьи были с "Брентфордом" и "Бернли", обе по 2:2. Михаил Мудрик в последние недели действительно показал улучшение в своей игре, он наконец выглядит как командный игрок, который готов помогать партнерам. Не зря он выиграл конкуренцию у Рахима Стерлинга, впрочем и результативных действий также хотелось бы больше.

Турнирная таблица

Личные встречи

16.12.23 АПЛ "Челси" — "Шеффилд Юнайтед" 2:0

21.03.21 КА "Челси" — "Шеффилд Юнайтед" 2:0

07.02.21 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Челси" 1:2

07.11.20 АПЛ "Челси" — "Шеффилд Юнайтед" 4:1

11.07.20 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Челси" 3:0

Цифры и факты

В 9 из последних 10 матчей "Шеффилд Юнайтед" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" выиграл свои последние 4 матча против "Шеффилд Юнайтед" во всех турнирах;

В 7 из последних 8 матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Одной из причин неудачных результатов "Шеффилд Юнайтед" в этом сезоне следует называть травмы, их в команде немало. Например, из-за различных повреждений против "Челси" не смогут сыграть: Макс Лоу, Рис Норрингтон-Дэвис, Крис Башам, Джош Иган, Джордж Балдок, Райан Брюстер, Том Дэвис и Даниэл Джеббисон. Также под вопросом участие в игре Камерона Арчера.

Что касается Маурисио Почеттино и его коллектива, то там проблемы с травмами были всегда и было бы странно, если бы в "Челси" все были здоровы. Точно не сыграют: Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Кристофер Нкунку и Ливай Колвилл. Под вопросом готовность Роберта Санчеса и Бена Чилуэлла.

"Шеффилд Юнайтед", 3-5-2: Грбич — Холгейт, Ахмедходжич, Робинсон — Богл, Соуза, Арбластер, Хамер, Трасти — Макберни, Макати

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Бадиашиль, Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Мудрик — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:4. "Челси" просто ужасно играет в обороне и пропускает как минимум 2 мяча в шести матчах подряд. Игнорировать этот факт просто невозможно. Кажется, что даже аутсайдер чемпионата в лице "Шеффилда", как это сделал "Бернли" на прошлой неделе, отправит очередную пару голов в ворота Петровича. Впрочем на этот раз прогнозируем итоговую победу "синих". Они должны перезабивать своих оппонентов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.