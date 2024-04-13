Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 14.04.2024

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

14 апреля. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

После двух подряд неудачных матчей Юрген Клопп однозначно будет чрезвычайно голодным к победам. Его команда продолжает борьбу за титул вместе с "Манчестер Сити" и "Арсеналом" и на прошлой неделе по амбициям мерсисайдцев уже ударила ничья против "Юнайтед". Нужно исправлять ошибки.

Оливер Гласнер попал в кризисный клуб, который пока он не может вывести из этого состояния. Поездка на "Энфилд" ничего положительного ему и его подопечным не сулит, впрочем, в футболе всегда есть место для чуда. Возможно, мы станем свидетелями чего-то неожиданного в этой встрече?

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Новости "Ливерпуля"

За последние 5 матчей мерсисайдцы имеют 2 победы, 2 поражения и 1 ничью. Это точно не похоже на форму команды, которая борется за чемпионство и не имеет права на ошибку. Впрочем, к игре команды вопросов не так много, как к результатам.

Еще накануне последнего международного перерыва они проиграли "Манчестер Юнайтед" на выезде и вылетели из Кубка Англии. После того была непростая, но победа над "Брайтоном", где уже по привычке они пропустили первыми, но смогли отыграться и победить. Далее была относительно спокойная победа над "Шеффилд Юнайтед", хотя в игре интрига жила слишком долго, это стоит отмечать.

Еще один выезд на "Олд Траффорд", но уже в рамках АПЛ, не принес особой радости. Да, они фактически разгромили соперника в первом тайме по игре, но не по счету. А во второй половине игра немного изменилась и в итоге Клопп должен был принять факт потери очков, только ничья. В середине этой недели они впервые за 14 месяцев проиграли у себя дома, произошло это против "Аталанты" в чертфинале Лиги Европы.

Ошибки того матча они еще имеют шанс исправить в Бергамо, а вот потенциальные ошибки в матче против "Кристал Пэлас" исправить смогли уже не будет, поэтому нужно собраться.

Новости "Кристал Пэлас"

После того, как с поста главного тренера "Кристал Пэлас" ушел Рой Ходжсон, многие болельщики получили надежду на то, что результаты их команды улучшатся, тем более возглавил "орлов" Оливер Гласнер, вот только новому наставнику не удалось мгновенно оправдать ожидания.

Игровые проблемы остались, хотя также стоит отмечать, что этих проблем стало меньше, вот только результаты особо вверх не пошли. Куда интереснее будет взглянуть на "Кристал Пэлас" Гласнера уже в следующем сезоне, а этот нужно дотерпеть и, возможно, все же удивить Англию несколькими топ-выступлениями, если они на это способны.

За последние 5 встреч у них ни одной победы: 3 поражения и 2 ничьи. Проигрывали они "Тоттенхэму", "Борнмуту" и "Манчестер Сити". Если со "шпорами" и горожанами" это было практически без шансов, то с "вишнями" побороться получилось. Впрочем, все равно поражение. А ничьи были с "Ноттингем Форест" и "Лутоном", двумя коллективами, которые потенциально ведут борьбу за выживание. Именно те матчи больше всего разочаровали лондонцев. Поездка на "Энфилд" выглядит как потенциальное продолжение неудачной серии.

Турнирная таблица

Личные встречи

09.12.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:2

25.02.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:0

15.08.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 1:1

15.07.22 КТМ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 2:0

23.01.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:3

Цифры и факты

В 10 из последних 12 матчей "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" не проигрывает в последних 15 матчах против "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ;

"Ливерпуль" не проигрывает в последних 8 матчах Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Юрген Клопп частично дал отдохнуть главным исполнителям своей команды в матче с "Аталантой", поэтому они должны быть достаточно энергичными в этом матче. Не смогут помочь своей команде из-за травм: Жоэль Матип, Алиссон Бекер, Стефан Байчетич и Тьяго Алькантара. Все остальные готовы играть.

У Оливера Гласнера есть чуть больше кадровых проблем накануне этой встречи. Не смогут сыграть Сэм Джонстон, Шейк Дукуре, Роб Голдинг, Марк Гейи, Крис Ричардс, Есурун Рак-Сакьи и Матеус Франса.

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослай, Эндо, Мак Аллистер — Салах, Жота, Диас

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Уорд, Андерсен, Лерма — Муньос, Уортон, Хьюз, Митчелл — Эзе, Олисе — Матета

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Несмотря на неудачные результаты в последних матчах, "Ливерпуль" все равно выглядит крепкой командой, которая будет бороться за титул до конца. Домашний матч против "Кристал Пэлас" может и не выглядит как формальность, но это очередной mustwin для ребят Клоппа и они выглядят как коллектив, который готов с этим справиться. Вот только в обороне пока у них столько проблем, что почти наверняка без пропущенного гола они поле не покинут. Поэтому победа хозяев с разницей в два мяча, но с пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.