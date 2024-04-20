Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 21.04.2024

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

21 апреля. 18:30. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Едва ли не катастрофические последние несколько недель для "Ливерпуля" поставили под вопрос весь сезон Юргена Клоппа и его команды. Они вылетели из лиги Европы, потеряли немало очков в рамках АПЛ и теперь даже не являются фаворитами в гонке за титул. Есть риск, что команда завершит последний сезон Клоппа на "Энфилде" только с Кубком Лиги в своем активе.

Впрочем все еще можно исправить, нужно лишь побеждать во всех дальнейших матчах и надеяться на потерю очков со стороны конкурентов.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Фулхэма"

Вряд ли Марку Силва очень доволен тем, что его команде придется играть против "Ливерпуля", когда мерсисайдцы настолько злые в связи с последними неудачами. К этому также добавляем и максимальную нестабильность самих "дачников", которые хоть и фактически гарантировали себе место в АПЛ на следующий сезон и уже ничем не рискуют, но мало радуют своих болельщиков.

За последние 5 матчей у них 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Выглядит неплохо, но нужно разобраться в контексте каждого неудачного матча. Сначала они обыграли "Тоттенхэм" и получилось это настолько уверенно и стильно, что здесь можно лишь рассыпаться в комплиментах.

Но дальше была ничья с "Шеффилд Юнайтед", где они спаслись лишь на последних минутах и свели к ничьей матч, который должны были проигрывать. Затем поражение против "Ноттингем Форест", еще одной команды, которая находится ниже в турнирной таблице. Там лондонцы показали себя максимально пассивно и аморфно. Далее было еще одно поражение от "Ньюкасла", впрочем там не нужно забывать о статусе соперника. А на прошлой неделе они обыграли "Вест Хэм", что опять же заслуживает комплиментов. Интересно, в какой форме команда Силвы выйдет на этот раз? Соперник ранен и очень злой, легкой прогулки ожидать не стоит.

Новости "Ливерпуля"

Пока у Клоппа и его ребят остаются шансы на АПЛ, а теперь их еще и не отвлекает ни один другой турнир, нужно за эти шансы хвататься обеими руками. Для того, чтобы продолжать навязывать борьбу конкурентам, побеждать "Фулхэм" просто необходимо.

Однако последние результаты марсисайдцев выглядят максимально неубедительно. За последние 5 матчей у них 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Сначала удалось обыграть "Шеффилд Юнайтед", в котором они решили перенести решение судьбы матча на последние 20 минут, затем была удивительная ничья против "Манчестер Юнайтед" (2:2). Почему удивительная? Потому что в первом тайме они полностью уничтожили соперника по игре, но не смогли воплотить это преимущество в счет на табло, а во второй половине встречи все пошло совсем по другому сценарию.

Далее было сенсационное поражение против "Аталанты" на "Энфилде" (0:3), через несколько дней снова на "Энфилде" было поражение, на этот раз против "Кристал Пэлас" (0:1), хоть там они и выглядели лучше. На этой неделе они не смогли ничего показать в ответном матче против "Аталанты", хоть и минимально выиграли тот матч. Потому вот так. Наверняка, они не в лучшем настроении подходят к встрече с "Фулхэмом", но мотивации им не занимать.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.01.24 КАЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 1:1

10.01.24 КАЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 2:1

03.12.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 4:3

03.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 1:0

06.08.22 АПЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 2:2

Цифры и факты

Последние 3 матча между "Фулхэмом" и "Ливерпулем" на "Крейвен Коттедж" во всех турнирах завершились вничью;

"Ливерпуль" не проигрывает в 12 из последних 13 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

В 10 из последних 11 матчей "Фулхэма" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Марку Силва находится просто в идеальных условиях в контексте кадровых вопросов. У него нет ни травмированных, ни дисквалифицированных игроков накануне этой игры, все готовы.

Что касается проблем Юргена Клоппа, то он не сможет рассчитывать на помощь Жоэля Матипа, Тьяго Алькантары и Конора Брэдли. Все остальные готовы играть.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья, Лукич — Ивоби, Перейра, Виллиан — Муниз

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослай, Эндо, Мак Аллистер — Салах, Жота, Нуньес

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Да, мерсисайдцы проходят через непростой этап сезона, впрочем когда у них остается только один трофей, за который можно побороться, они возьмутся за него обеими руками. "Дачники" способны удивить своих соперников, в этом сезоне они уже показывали "Ливерпулю", что к ним следует относиться серьезно. Но рискнем спрогнозировать, что их хватит на один забитый гол, на который команда Клоппа забьет дважды и выиграет эту непростую встречу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.