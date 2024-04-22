Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 23.04.2024

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

23 апреля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

У обеих команд остается в этом сезоне только Английская Премьер-лига и надежда на нее. Команда Артеты надеется поднять титул над своей головой, несмотря на недавнюю потерю очков против "Астон Виллы", а ребята Почеттино желают попасть в Лигу Европы, несмотря на ничьи в матчах против "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли".

Команды все-таки на разных полюсах и фаворит встречи очевиден, впрочем неоднократно в этом сезоне "синие" нас удивляли. Но даже в первом матче между этими командами в этом сезоне, который проходил на "Стэмфорд Бридж", "синие" были в шаге от победы, только гол Деклана Райса позволил "канонирам" вырвать ничью. Что же мы увидим на этот раз?

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Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты провели не лучшие последние несколько недель, после чего они не просто сместились с первого места в турнирной таблице АПЛ, но и вылетели из четвертьфинала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии". Впрочем несколько дней назад им удалось вернуться на победный путь.

За последние 5 матчей "канониры" выиграли 2 матча, проиграли 2 матча и один сыграли вничью. Ничья и одно из поражений были против "Баварии" в Лиге Чемпионов, еще одно поражение против "Астон Виллы", где лондонцы во втором тайме полностью провалились и справедливо проиграли. Вообще у них есть какая-то болезнь вторых таймов, именно там происходит все худшее в матчах с их участием.

Зато удалось уверенно обыграть "Брайтон" и на выходных вернуться к победам матчем против "Вувлвергемптона". Не очень уверенная игра, зато была победа, которая может вернуть игрокам уверенность в себе. Это очень важный фактор накануне матча против "Челси".

Новости "Челси"

Когда мы говорим о команде Почеттино, то непременно в каком-то из абзацев должно промелькнуть слово нестабильность. Напоминать и подчеркивать это лишний раз не стоит, это уже стало моветоном. Побудем немного в роли людей с дурацким тоном и напомним о нестабильности этой команды.

В субботу они вылетели из Кубка Англии, когда на "Уэмбли" уступили уставшему "Манчестер Сити". Да, наверное они играли лучше своего соперника, но мастерства и хладнокровия перед чужими воротами не хватило, поэтому вылет. До этого был разгром "Эвертона" со счетом 6:0 с покером от Коула Палмера, а дальше были два позора в матчах против аутсайдеров - "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед". Между ними также была каким-то невероятным образом вырвана победа против "Манчестер Юнайтед".

Вот такие карусели происходят с клубом в течение последних матчей. Можно ли ожидать классного перформанса от них на "Эмирейтс"? Да, можно. Сильно ли мы удивимся, если они разгромно проиграют? Нет, не удивимся.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.10.23 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 2:2

02.05.23 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 3:1

06.11.22 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 0:1

24.07.22 КТМ "Арсенал" — "Челси" 4:0

20.04.22 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 2:4

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл 11 из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 7 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 6 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Микель Артети находится чуть ли не в идеальных условиях, когда все игроки из состава доступны. Никаких дисквалификаций и только одна травма, которая тянется с начала сезона, речь о Юрриене Тимбере. Только он не сможет сыграть в этой игре. Учитывая последние тенденции, наверное, Зинченко в стартовом составе не будет, хотя кто знает.

А у Маурисио Почеттино перед этим матчем столкнулся едва ли не с самой большой бедой в плане кадров: заболел Коул Палмер и почти наверняка лидер команды не сыграет против "Арсенала". Также травмированы Мало Гюсто и Бен Чилуэлл, это если о свежих повреждениях говорить.

Давно на травмах и все еще не восстановились: Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву, Ливай Колвилл, Ромео Лавия и Роберт Санчес. Зато это увеличивает шансы на то, что в стартовом составе мы увидим Михаила Мудрика.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Чалоба, Силва, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке, Галлахер, Мудрик — Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Кроме того, что команда Почеттино на бумаге выглядит аутсайдером, у них еще и катастрофические проблемы с травмами, а Коул Палмер заболел и наверняка не сыграет. Учитывая это, увидеть здесь что-то, кроме победы "канониров", практически невозможно. Поэтому прогнозируем победу хозяев с преимуществом в два мяча. Свой гол престижа "синие" все же забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.