Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 24.04.2024

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

24 апреля. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" только-только опозорился в Кубке Англии. Нет, "красные дьяволы" не вылетели, не проиграли, а дошли до финала, вот только играли они против "Ковентри" и потеряли по ходу матча лидерство в три гола, а за минуту до конца экстра-таймов вообще пропустили четвертый гол и от вылета их спас лишь ВАР, который зафиксировал небольшой офсайд у игрока атаки. Только в серии пенальти им все же удалось победить соперника из Чемпионшипа.

И после вот такого перформанса нужно возвращаться в АПЛ, где также необходимо решать свои задачи, закрепиться в топ-6 - это минимум для манкунианцев, впрочем для этого нужно показывать нечто большее, чем то, что мы видели в их исполнении последние несколько недель.

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Новости "Манчестер Юнайтед"

О позоре в полуфинале Кубка Англии от команды Эрика тен Хага мы уже поговорили чуть выше, теперь затронем предыдущие матчи этой команды. Они продолжают борьбу за шестую строчку, но за последние 5 матчей у них по факту ни одной победы, если проход в серии пенальти не считать за победу.

Перед "Ковентри" они провели 4 матчей в рамках АПЛ и там было 3 ничьи и 1 поражение. Если ничья против "Ливерпуля" не вызывает удивлений и это даже можно считать достижением, учитывая нынешнее состояние команд, то ничьи с "Борнмутом" и "Брентфордом" вызывают вопросы. Что важно, ни в одном из этих матчей они не наиграли на победу, более того, их соперники были ближе к победе.

Также было поражение от "Челси" на "Стэмфорд Бридж", когда Коул Палмер забил 2 гола за последние 2 минуты компенсированного времени. Амбиции команды в настоящей опасности. Но на этот раз соперником выступает худшая команда АПЛ этого сезона. Терять очки здесь просто недопустимо.

Новости "Шеффилд Юнайтед"

Ребята Криса Уайлдера, кажется, мысленно уже попрощались с АПЛ и просто доигрывают этот сезон с мыслью хотя бы какого-то достойного завершения. Они играют ради своих болельщиков и вряд ли внимательно смотрят, что происходит в турнирной таблице, поскольку там все максимально бесперспективно.

Последняя победа "клинков" была еще 10 февраля, тогда они обыграли "Лутон", а после того только поражения и ничьи. За последние 5 матчей на их счету 2 ничьи и 3 поражения. Сыграли вничью с "Челси" и "Фулхэмом", хотя в матче против "дачников" были очень близки к победе.

А проигрывали "Ливерпулю", "Брентфорду" и "Бернли". В каждом из этих шансов особых шансов на успех у них не было. Они просто приняли свою судьбу. Конечно, отобрать очки у "Манчестер Юнайтед" будет чрезвычайно приятно для "Шеффилда" и его болельщиков, но это уже никак не подкреплено турнирной мотивацией, их уже вряд ли что-то спасет.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.10.23 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

27.01.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед" 1:2

17.12.20 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед" 2:3

24.06.20 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед" 3:0

24.11.19 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед" 3:3

Цифры и факты

В 12 из последних 14 матчей "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Шеффилд Юнайтед" пропускал как минимум 2 мяча в последних 7 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 5 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Эрика тен Хага невероятные проблемы с обороной, в прошлом матче пришлось выходить на поле с Каземиро на позиции центрального защитника. Сейчас в лазарете команды находятся: Люк Шоу, Тайрелл Маласия, Антони Марсьяль, Виктор Ленделеф, Лисандро Мартинес, Мейсон Маунт и Вилли Камбвала. Под вопросом готовность сыграть в этом матче Рафаэля Варана и Джонни Эванса.

Хотя и у Круса Уайлдера все далеко от идеала. В лазарете находятся: Макс Лоу, Рис Норрингтон-Дэвис, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Райан Брюстер, Том Дэвис и Даниэл Джеббисон. Также под вопросом Джек Робинсон.

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Каземиро, Магуайр, Ван-Биссака — Мактоминей, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Диалло — Хойлунд

"Шеффилд Юнайтед", 3-5-2: Грбич — Холгейт, Ахмедходжич, Трасти — Богл, Хамер, Арбластер, Соуза, Озборн — Макберни, Бреретон Диас

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:2. У "красных дьяволов" очевидно немало проблем и сейчас они находятся не в лучшей форме, но на этот раз у них игра против худшей команды АПЛ в этом сезоне и мотивации у манкунианцев куда больше. К тому же, не забываем о факторе домашнего стадиона. Все это наталкивает на мысль, что парни тен Хага заберут все три балла, но свои ворота "сухими" сохранить не получится.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.