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Брайтон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 25.04.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 29-й тур.
25 апреля. 22:00. Брайтон. «Амекс Стэдиум»
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
«Манчестер Сити» слетел с первого места в Английской Премьер-лиге из-за того, что соперники уже успели сыграть больше матчей. Потенциальная победа здесь не вернет им первую строчку, впрочем, чтобы сохранять за собой лидерство, необходимо побеждать и оставаться лучшей командой по потерянным очкам.
Учитывая тот факт, что они уже вылетели из Лиги Чемпионов и обеспечили себе финал Кубка Англии, последней задачей на сезон остается АПЛ. Все силы будут брошены туда. Ну а Клопп с Артетой будут наблюдать и надеяться на провал.
Новости «Брайтона»
Подопечные Роберто Де Дзерби проходят через непростой период сезона, хотя в целом этот сезон «чайкам» не очень удается. Они уже вылетели из Лиги Европы, хотя и победили в ответном матче «Рому», но провал в первой игре это не перекрыло. Они почти отказались от своих амбиций по поводу попадания в еврокубки и сейчас просто доигрывают те матчи, которые остались.
В последних 4 матчах «чайки» проиграли 2 раза и еще 2 раза сыграли вничью. Соперники были разными и сказать, что это просто совпадение в связи с силой оппозиции не получится. Да, поражения против «Арсенала» и «Ливерпуля» выглядят ожидаемо и прогнозируемо. Но две ничьи против «Брентфорда» и «Бернли», которые находят ниже них в турнирной таблице, объяснить трудно.
Футбол Де Дзерби терпит кризис, который иногда подкреплен травмами и легко объясняется. Впрочем, обвинять в этих проблемах только травмы было бы нечестно. Сможем ли мы увидеть старый-добрый атакующий и агрессивный «Брайтон»? Достаточно сомнительно.
Новости «Манчестер Сити»
Битва команды Пепа Гвардиолы против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги Чемпионов выглядела эпично. Две ничьи и поражение лишь в серии пенальти стало болезненным вылетом из главного турнира Европы.
Впрочем это не мешает им показывать стабильный футбол в рамках АПЛ и других внутренних турниров. После вылета от мадридцев они обыграли «Челси» в полуфинале Кубка Англии, а до этого разобрались с «Лутоном» и «Кристал Пэлас». Да, «горожане» уже не столь стабильны и мощны, как это было в прошлом сезоне, но мощи для того, чтобы успешно завершить сезон, им должно хватить.
Интересный вопрос с Эрлингом Холандом, который в последнее время вообще не радует своей результативностью, а прошлый матч пропускал из-за повреждения. Интересно, будет ли готов норвежец выйти на матч с «Брайтоном» и наконец-то показать себя на все 100%.
Турнирная таблица
Личные встречи
21.10.23 АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 2:1
24.05.23 АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 1:1
22.10.22 АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 3:1
20.04.22 АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 3:0
23.10.21 АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 1:4
Цифры и факты
- «Манчестер Сити забил как минимум 4 гола в последних 3 матчах в рамках Премьер-лиги;
- «Манчестер Сити выиграл 12 из последних 14 матчей против „Брайтона“ во всех турнирах;
- «Манчестер Сити» выиграл 12 из последних 15 матчей в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Проблемы «Брайтона» в этом сезоне можно легко оправдать ситуацией с травмами. Конечно, беда не только в этом, но список игроков, которые сейчас в лазарете, впечатляет. Роберто Де Дзерби не может рассчитывать на следующих исполнителей: Коури Митома, Солли Марч, Джек Гиншелвуд, Джеймс Милнер, Билли Гилмор, Эван Фергюсон, Адам Уэбстер, Тарки Лемпти, Хулио Энсисо и Первис Эступиньян.
Что касается проблем Гвардиолы, то почти наверняка он не сможет рассчитывать на помощь своего основного нападающего Эрлинга Холанда, также под вопросом готовность Джона Стоунза и Фила Фодена.
«Брайтон», 4-3-2-1: Вербрюгген — Велтман, ван Хеке, Данк, Жулио — Гросс, Балеба — Адингра, Модер, Педро — Уэлбек
«Манчестер Сити», 3-4-2-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Гвардиол — Доку, Родри, Аканджи, Грилиш — Силва, Де Брюйне — Альварес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:4. Учитывая нынешнее состояние обеих команд и соотношение проблем с травмами, ребята Гвардиолы просто обязаны показывать класс и забирать три балла. Возможно, мы станем свидетелями разгрома, однако нацеленность «чайко» на чужие ворота должна окупиться хотя бы одним забитым голом, то есть голом престижа.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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