Брайтон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 25.04.2024

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

25 апреля. 22:00. Брайтон. «Амекс Стэдиум»

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

«Манчестер Сити» слетел с первого места в Английской Премьер-лиге из-за того, что соперники уже успели сыграть больше матчей. Потенциальная победа здесь не вернет им первую строчку, впрочем, чтобы сохранять за собой лидерство, необходимо побеждать и оставаться лучшей командой по потерянным очкам.

Учитывая тот факт, что они уже вылетели из Лиги Чемпионов и обеспечили себе финал Кубка Англии, последней задачей на сезон остается АПЛ. Все силы будут брошены туда. Ну а Клопп с Артетой будут наблюдать и надеяться на провал.

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Новости «Брайтона»

Подопечные Роберто Де Дзерби проходят через непростой период сезона, хотя в целом этот сезон «чайкам» не очень удается. Они уже вылетели из Лиги Европы, хотя и победили в ответном матче «Рому», но провал в первой игре это не перекрыло. Они почти отказались от своих амбиций по поводу попадания в еврокубки и сейчас просто доигрывают те матчи, которые остались.

В последних 4 матчах «чайки» проиграли 2 раза и еще 2 раза сыграли вничью. Соперники были разными и сказать, что это просто совпадение в связи с силой оппозиции не получится. Да, поражения против «Арсенала» и «Ливерпуля» выглядят ожидаемо и прогнозируемо. Но две ничьи против «Брентфорда» и «Бернли», которые находят ниже них в турнирной таблице, объяснить трудно.

Футбол Де Дзерби терпит кризис, который иногда подкреплен травмами и легко объясняется. Впрочем, обвинять в этих проблемах только травмы было бы нечестно. Сможем ли мы увидеть старый-добрый атакующий и агрессивный «Брайтон»? Достаточно сомнительно.

Новости «Манчестер Сити»

Битва команды Пепа Гвардиолы против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги Чемпионов выглядела эпично. Две ничьи и поражение лишь в серии пенальти стало болезненным вылетом из главного турнира Европы.

Впрочем это не мешает им показывать стабильный футбол в рамках АПЛ и других внутренних турниров. После вылета от мадридцев они обыграли «Челси» в полуфинале Кубка Англии, а до этого разобрались с «Лутоном» и «Кристал Пэлас». Да, «горожане» уже не столь стабильны и мощны, как это было в прошлом сезоне, но мощи для того, чтобы успешно завершить сезон, им должно хватить.

Интересный вопрос с Эрлингом Холандом, который в последнее время вообще не радует своей результативностью, а прошлый матч пропускал из-за повреждения. Интересно, будет ли готов норвежец выйти на матч с «Брайтоном» и наконец-то показать себя на все 100%.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.10.23 АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 2:1

24.05.23 АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 1:1

22.10.22 АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 3:1

20.04.22 АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 3:0

23.10.21 АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 1:4

Цифры и факты

«Манчестер Сити забил как минимум 4 гола в последних 3 матчах в рамках Премьер-лиги;

«Манчестер Сити выиграл 12 из последних 14 матчей против „Брайтона“ во всех турнирах;

«Манчестер Сити» выиграл 12 из последних 15 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Проблемы «Брайтона» в этом сезоне можно легко оправдать ситуацией с травмами. Конечно, беда не только в этом, но список игроков, которые сейчас в лазарете, впечатляет. Роберто Де Дзерби не может рассчитывать на следующих исполнителей: Коури Митома, Солли Марч, Джек Гиншелвуд, Джеймс Милнер, Билли Гилмор, Эван Фергюсон, Адам Уэбстер, Тарки Лемпти, Хулио Энсисо и Первис Эступиньян.

Что касается проблем Гвардиолы, то почти наверняка он не сможет рассчитывать на помощь своего основного нападающего Эрлинга Холанда, также под вопросом готовность Джона Стоунза и Фила Фодена.

«Брайтон», 4-3-2-1: Вербрюгген — Велтман, ван Хеке, Данк, Жулио — Гросс, Балеба — Адингра, Модер, Педро — Уэлбек

«Манчестер Сити», 3-4-2-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Гвардиол — Доку, Родри, Аканджи, Грилиш — Силва, Де Брюйне — Альварес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:4. Учитывая нынешнее состояние обеих команд и соотношение проблем с травмами, ребята Гвардиолы просто обязаны показывать класс и забирать три балла. Возможно, мы станем свидетелями разгрома, однако нацеленность «чайко» на чужие ворота должна окупиться хотя бы одним забитым голом, то есть голом престижа.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.