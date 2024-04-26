Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 27.04.2024

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

27 апреля. 14:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Посреди недели команда Юргена Клоппа полностью потеряла контроль над гонкой за титул, хотя и до матча против "Эвертона" у них этого контроля фактически не было. В мерсисайдском дерби были потеряны очки и все в Англии заговорили о том, что для "красных" это конец в контексте чемпионства.

Впрочем, пока хотя бы теоретические шансы остаются, нужно за них хвататься. Особенно если тебе противостоит "Вест Хэм", который уже плавно забыл, что такое хорошая форма и игра.

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Новости "Вест Хэма"

Команда Дэвида Мойес не побеждает в последних четырех матчах и кризис "молотобойцев" затянулся, учитывая тот факт, что за последние 11 матчей в их активе всего 2 победы.

На прошлой неделе они были просто разбиты на "Селхерст Парк", хотя команда Олвера Гласнера не отличалась невероятной мощностью до этого, впрочем, если учитывать победу над "Ньюкаслом" посреди недели, кто знает. Перед провалом против "Кристалл Пелас" (5:2) была ничья с "Байером", который все решил еще в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, а также поражение против "Фулгема" и против того же "Байера". И только 4 матча назад они обыграли "Вулвергемптон", что получилось не слишком убедительно, но победа остается победой.

Команда явно потеряла свой игровой ритм и переживает непростое время. Лидеры не впечатляют, а игра в обороне от Мавропаноса и Зума вынуждает браться за голову от удивления. Приезд на их домашний стадион "Ливерпуля" сразу звучит обреченно.

Новости "Ливерпуля"

Недавно команда Клоппа была активным участником гонки за титул. Да, они все еще участвуют в этой гонке, но активными участниками их уже не назовешь. А все из-за потери очков в самых неожиданных матчах.

Речь идет о поражениях от "Кристалл Пелас" и "Эвертона", между которыми были победы над "Фулгемом", и "Аталантой". Вот только следует отметить, что та победа против клуба с Бергамо была уже во втором матче и ее было недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Европы, ведь на "Энфилде" команда Клоппа проиграла со счетом 0:3.

Конечно, частично можно обвинять господину удачу, которая отвернулась от мерсисайдцев, поскольку моментов хватает, а вот реализация поражает в негативном смысле. В теории они могли забирать свое из "Кристал Пелас", если бы умело реализовывали то, что создали. Но не вышло. Теперь борьба за титул не в руках команды Юргена и им нужно набирать максимум, параллельно надеюсь на потери очков от "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Турнирная таблица

Личные встречи

20.12.23 КАЛ "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1

24.09.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 3:1

26.04.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Ливерпуль" 1:2

19.10.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 1:0

05.03.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 1:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл 9 из последних 10 матчей против "Вест Хэма" во всех турнирах;

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 13 из последних 16 матчей против "Вест Хэма" во всех турнирах;

В последних 3 матчах "Вест Хэма" против "Ливерпуля" на "Лондон Стедиум" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В преддверии матча Дэвид Мойес не сможет рассчитывать на помощь Джорджа Эрси, который в принципе недавно дебютировал за клуб и сразу получил травму, поэтому эта потеря не является критической, а также под вопросом готовность сыграть Джаррода Боуэна, Константиноса Мавропаноса и Наефа Агерда.

Что касается Юргена Клоппа и его проблем с составом, то против "молотобойцев" точно не сыграют Жоэль Матип, Тьяго Алькантара, Конор Брэдли и Диога Жота. Кроме того, под вопросом о готовности Коди Гакпо, все остальные готовы сыграть.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Эмерсон — Альварес, Соучек — Боуэн, Пакета, Кудус — Антонио

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослай, Эндо, Мак Аллистер — Салах, Нуньес, Диас

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вест Хэм" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Конечно, ребята Юргена Клоппа не в лучшем настроении после последних результатов, в частности проигранного мерсисайдского дерби, впрочем, не все еще полностью потеряно, поэтому мотивации в этом матче должно хватать. Если не будет проблем с реализацией, как в последних нескольких матчах, то "красные" должны забирать свое, хотя и без классического пропущенного гола не обойдется.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.