Астон Вилла – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 27.04.2024

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

27 апреля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Команды борются за несколько разные вещи, но обе одинаково мотивированы. Команда Унаи Эмери продолжает конкуренцию с "Тоттенхэмом" за четвертое место пока все выглядит максимально оптимистично для "вилланов", если они продолжат показывать свою топовую форму.

А ребята Почеттино в эмоциональной яме после поражения на этой неделе и их планы по борьбе за шестое место на грани срыва. Кажется, что визит к "Вилле" не добавит им хоть какой-то позитив, а тем более очков в актив.

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Новости "Астон Виллы"

Бирмингемский коллектив по пути к одному из самых успешных сезонов в этом веке. Они прошли "Лилль" в четвертьфинале Лиги Конференций и остаются главными фаворитами этого турнира, они уверенно идут в чемпионате и являются главными фаворитами в борьбе за четвертое место. Можно ли мечтать о большем?

За последние 5 матчей у них 1 ничья, 1 поражение и 3 победы. И сразу стоит сказать, что это единственное поражение было против "Лилля", которая за счет успешного первого матча перевела игру в серию пенальти, которую Эмилиано Маритнес спокойно выиграл и вывел свою команду дальше.

Что касается ничьей, это произошло против "Брентфорда" и та игра была действительно какой-то аномалией. Итоговый счет 3:3 не совсем отражал происходящее на поле, "вилланы" были откровенно сильнее. Что касается трех побед, то они обыграли "Лилль", "Арсенал" и "Борнмут". Особенно впечатляющей была победа на "Эмирейтс", где во втором тайме бирмингемцы просто уничтожили претендента на титул. Поэтому приезд к ним "Челси" вряд ли вызывает у команды какие-нибудь переживания.

Новости "Челси"

Серия из восьми матчей без поражений прервалась на прошлой неделе, когда команда Почеттино проиграла в полуфинале Кубка Англии против "Манчестер Сити". Да, в том матче они показали себя достойно, вопрос был только к реализации, впрочем, что произошло посреди недели, невозможно оправдать никак.

Настолько пассивной и немощной игры от "синих" мы не видели давно. Их просто безжалостно раздавили на "Эмирейтс" со счетом 5:0. После этой игры возникло много вопросов к Почеттино: неужели без Коула Палмера это даже нельзя считать командой на поле? Кажется, что да.

Перед этими поражениями была невероятно успешная игра против "Эвертона", в которой "синие" одолели мерсисайдцев со счетом 6:0. Правда, не забываем о нестабильности этого коллектива и вспоминаем ничью против "Шеффилд Юнайтед" (2:2), а перед этим была безумная победа над "Манчестер Юнайтед" (4:3), одержанная на последних секундах.

Максимальная нестабильность, прервавшаяся сейчас серией из двух поражений подряд прямо намекают на то, что команда Почеттино вряд ли сможет показать что-то достойное на "Вилла Парк".

Турнирная таблица

Личные встречи

07.02.24 КА "Астон Вилла" — "Челси" 1:3

26.01.24 КА "Челси" — "Астон Вилла" 0:0

24.09.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1

01.04.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:2

11.12.22 КТМ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1

Цифры и факты

В последних 7 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" выиграл 6 из последних 7 выездных матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах;

В 6 из последних 7 матчей между "Астон Виллой" и "Челси" на "Вилла Парк" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед матчем против "Челси" Унаи Эмери не может рассчитывать на помощь следующих исполнителей: Бубакар Камара, Эмилиано Буэндиа, Тайрон Мингз, Джейкоб Рамзи, Алекс Морено и Николо Дзаньоло. Все остальные игроки готовы выходить на поле.

Что касается проблем Почеттино, то здесь все, как всегда, гораздо сложнее. Продолжают находиться в лазарете Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Кристофер Нкунку, Ливай Колвилл, Лесли Угочукву, Мало Гюсто, Бен Чилуэлл, Роберт Санчес, Энцо Фернандес, Рахим Стерлинг и Карни Чуквуэмека. Под вопросом готовность к игре главного лидера команды Коула Палмера.

"Астон Вилла", 4-4-1-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Бэйли, Макгинн, Луиз, Роджерс — Тилеманс — Уоткинс

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Чалоба, Силва, Кукурелья — Галлахер, Кайседо — Мадуэке, Палмер, Мудрик — Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Больших ожиданий от команды Почеттино после провала против "Арсенала" нет. Они прямо сейчас в настоящей эмоциональной яме, из которой вряд ли будет найден выход в этом матче. "Астон Вилла" откровенно более классная команда прямо здесь и сейчас, потому сомнений по поводу победы хозяев почти нет. Возможно, "синим" удастся забить свой гол престижа, но не более того.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.