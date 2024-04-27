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С украинским оттенком. Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.04.2024

Англия
Обновлено

Встреча команд игроков сборных Украины

С украинским оттенком. Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.04.2024

Фото: пресслужби ФК "Евертон"

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 35-й тур

27 апреля, 19:30. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Евертон - Брентфорд
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Содержание

В первом круге "Эвертон" победил "Брентфорд" со счетом 3:1 в гостях. Тогда Виталий Миколенко провел весь матч, а Егор Ярмолюк остался на скамейке для запасных. Сегодня же больше шансов сыграть именно у представителя украинской молодежки.

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Новости Эвертона

В последних четырех матчах "ириски" одержали три сухих победы. Две из них – над прямыми конкурентами при сохранении прописки в АПЛ. Но самая знаковая была в прошлом туре. Подопечные Дайча одержали верх над "Ливерпулем". Впервые за почти 14 лет “Эвертон” победил извечного конкурента именно на “Гудисон Парк”. Еще и сломал ему планы на чемпионство. Синяя часть Ливерпуля праздновала несколько дней.

Единственной неудачей стало поражение "Челси" со счетом 0:6. Однако даже такой разгром немного потерялся на фоне положительных результатов команды в остальных поединках. В настоящее время "Эвертон" находится на 16-м месте в АПЛ. И даже с учетом восьми снятых очков изрядно оторвался от зоны вылета. Пока это преимущество над "Лутоном" составляет восемь зачетных пунктов.

Кадры хозяев

Основной потерей в прошлом матче против “Ливерпуля” стала травма Виталия Миколенко. Хоть и он доиграл тогда тайм, но повреждение выглядело очень плачевно. Дайч сменил украинца в перерыве. Тренер не дал утешительный прогноз на счет восстановления Виталия: его ждет еще полноценное обследование, но сегодня он, скорее всего, не сыграет. Также в лазарете еще два фланговых защитника Коулмэн и Паттерсон, а кроме них Доббин и Бету.

Новости Брентфорда

У “пчел” также хорошая серия. В последних пяти матчах они не проигрывали. В том числе в крайних двух поединках удалось одержать победы. В прошлом туре "Брентфорд" играл против "Лутона". Дубль Виссы еще до перерыва оформил комфортное преимущество команде Франка. Во втором тайме “пчелы” забили еще трижды, а пропустили только перед финальным свистком. Самая большая победа за весь текущий сезон.

“Брентфорд” расположился на 15 месте турнирной таблицы. Теоретически его может обогнать даже "Лутон" из зоны вылета. Однако отыграть 10 очков отрыва за четыре тура с практической стороны – нереально. Поэтому “пчелы” без нервов проведут завершающую фазу сезона, однако, конечно же, сначала нужно на 100% гарантировать себе прописку в АПЛ. Хотя такая команда, как “Брентфорд”, должна бороться за более высшие места в турнирной таблице.

Кадры гостей

Егор Ярмолюк в последних двух победных матчах сыграл 20 минут. В последний раз он выходил в старте 3 апреля – тогда "Брентфорд" сыграл с "Брайтоном" со счетом 0:0. В этом чемпионате на его счету 23 матча: для дебютного сезона для 20-летнего украинца – это больше, чем просто "круто". Не смогут сегодня сыграть пять представителей “пчел”: Генри, Дасилва, Ми и Хики – из-за травм, а Мопе – арендованный у "Эвертона". Также участие Айвена Тони под вопросом. Нападающий пропустил последние два поединка, может не сыграть и сегодня из-за повреждения паха.

Последние пять матчей Эвертона и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

  • 24.04. Эвертон – Ливерпуль 2:0 (АПЛ)
  • 21.04. Эвертон – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)
  • 15.04. Челси – Эвертон 6:0 (АПЛ)
  • 06.04. Эвертон – Бернли 1:0 (АПЛ)
  • 02.04. Ньюкасл Юнайтед – Эвертон 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 20.04. Лутон – Брентфорд 1:5 (АПЛ)
  • 13.04. Брентфорд – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)
  • 06.04. Астон Вилла – Брентфорд 3:3 (АПЛ)
  • 03.04. Брентфорд – Брайтон 0:0 (АПЛ)
  • 30.03. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

Последние пять матчей Эвертона и Брентфорда

23.09.2023. Брентфорд – Эвертон 1:3 (АПЛ)

11.03.2023. Эвертон – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

27.08.2022. Брентфорд – Эвертон 1:1 (АПЛ)

15.05.2022. Эвертон – Брентфорд 2:3 (АПЛ)

05.02.2022. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76
3 Ливерпуль Ливерпуль 34 22 8 4 75 - 34 74
4 Астон Вилла Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51 - 50 53
7 Ньюкасл Ньюкасл 33 15 5 13 69 - 54 50
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 13 9 12 54 - 63 48
9 Челси Челси 32 13 8 11 61 - 57 47
10 Борнмут Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45
11 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 33 11 11 11 52 - 54 44
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 12 7 15 46 - 54 43
13 Фулхэм Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 10 9 15 44 - 56 39
15 Брентфорд Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон Эвертон* 34 11 8 15 36 - 48 33
17 Ноттингем Форест Ноттингем Форест* 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бернли Бернли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33 - 92 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Брентфорд

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2.49
3.55
2.92
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Прогноз матча Эвертон – Брентфорд от UA-Football

"Ириски" и "пчелы" находятся рядом в турнирной таблице. Зона вылета совсем недалеко, но реально вряд ли "Ноттингем", "Лутон" или "Бернли" смогут перегнать "Эвертон" и "Брентфорд". Однако пока сохраняется теоретический шанс, тогда будет страх вылететь из АПЛ. Сегодня команды попытаются играть осторожно, ведь та же ничья подойдет обоим. Прогноз: Тотал Меньше 2,5 (Кф 2,06).

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