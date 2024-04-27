Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 28.04.2024

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

28 апреля. 18:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В погоне за титул осталось только две команды. Подопечные Пеп Гвардиолы прекрасно понимают, что все целиком и полностью зависит от них, нужно лишь побеждать в каждом матче. Выезд в "Ноттингем Форест" не выглядит какой-то чрезвычайно сложной задачей, впрочем "лесникам" нужно еще решить свои вопросы по поводу вероятного вылета из АПЛ, поэтому мотивации у ребят Нуну Эшпириту Санту будет хватать.

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Новости "Ноттингем Форест"

"Лесники" не побеждают уже в трех матчах подряд и здесь нельзя оправдать это сильной оппозицией, поскольку среди соперников были "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм". Если поражение против команды Анге Постекоглу выглядит как ожидаемый ход событий, то потеря очков против других двух команд вызывает вопросы, ведь они все еще не обеспечили себе выживание на следующий сезон.

Вообще за последние 10 матчей у "Ноттингема" только 1 победа и подобная форма чрезвычайно разочаровывает болельщиков команды. Единственный коллектив, который им удалось переиграть в этом промежутке - "Фулхэм", тогда все завершилось победой 3:1.

А так у них хватает проблем, не в идеальной форме игроки, которые помогали команде вырывать зачетные баллы в первой половине сезона, в частности Энтони Эланга и Морган Гиббз-Уайт. Учитывая нынешнюю форму команды, надеяться на то, что они смогут обыграть "Манчестер Сити", наверное, не стоит. С другой стороны, немало чудес от голодных к победам команд мы уже видели.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы больше не разрывается на несколько фронтов, они подходят к завершению сезона в неплохой форме и готовы к финальной серии матчей, где им необходимо только побеждать.

За последние 5 матчей у них 2 ничьи и 3 победы, причем ничьи были именно в Лиге Чемпионов против мадридского "Реала", где они покинули турнир только после серии пенальти. Кроме этих встреч, были победы над "Лутоном", "Челси" и "Брайтоном". Прошлый матч получился для "горожан" особенно простым, учитывая то, как Роберто Де Дзерби вышел играть против них в атакующий футбол.

Вряд ли подобный подарок Гвардиоле сделает Нуну Эшпириту Санту. Португалец умеет играть вторым номером и именно такой игры от его команды следует ожидать. Битва за чемпионство продолжается формально только против "Арсенала", поскольку Клопп и его команда самоликвидировались. Интересно, готовы ли "горожане" к непростому периоду, где на них каждый раз будет невероятно давить необходимость добывать результат.

Несмотря на то, что в команде нет главного нападающего в лице Эрлинга Холанда, лидеров и атакующих талантов в команде хватает, чего только стоят Де Брюйне и Фил Фоден.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.09.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 2:0

18.02.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 1:1

31.08.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 6:0

03.01.09 КА "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 0:3

30.03.02 ЧЕМ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 3:0

Цифры и факты

"Манчестер Сити" забил как минимум 4 гола в последних 4 матчах в рамках Английской Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" выиграл 13 из последних 16 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 4 матчах с участием "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ситуация с кадрами у Нуну Эшпириту Санту почти идеальная, дисквалификаций нет, вот только двое футболистов находятся в лазарете. Речь о Вилли Боли и Тайво Авонии. Все остальные представители "Ноттингема" готовы играть.

У Гвардиолы все даже лучше, поскольку также без дисквалификаций и даже есть небольшой шанс, что Эрлинг Холанд сможет выйти на поле в этом матче. Травмированных футболистов нет.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Уильямс, Ниакате, Мурильо, Айна — Йейтс, Данилу — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Родри, Ковачич — Силва, Фоден, Грилиш — Альварес

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:4. Для того, чтобы спрогнозировать победителя этой встречи, высшего образования не требуется. Команда Гвардиолы очень мотивирована и понимает, что каждая ошибка может стоить им титула, поэтому в матче против "лесников" отдаст все для того, чтобы победить. В нынешней форме команда Нуну Эшпириту Санту вряд ли сможет остановить эту машину. Поэтому ожидаем разгром хозяев поля.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.