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Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 02.05.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 26-й тур.
2 мая. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Прошло уже 8 лет с момента знаменитой "Битвы на Бридже", когда Эден Азар своим голом сравнял счет в матче против "Тоттенхэма" и по сути короновал "Лестер" в качестве чемпиона Англии. В том матче Маурисио Почеттино был главным наставником "шпор", а теперь аргентинский специалист по другую сторону баррикад.
Анге Постекоглу продолжает борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон и серия непростых матчей для его команды продолжается. Впрочем "Челси" — это не "Арсенал", поэтому вырвать победу гораздо легче, несмотря на то, что играть они будут на выезде.
Новости "Челси"
Болельщики "Челси" изрядно натерпелись в этом сезоне и максимально турбулентный сезон их команды продолжается. Нынешняя форма "синих" не внушает большого доверия, ведь за последние 5 матчей у них только 1 победа.
Обыграли они "Эвертон" с разгромным счетом 6:0, но давайте разберемся, что происходило в других матчах. Абсолютно провальная встреча против "Шеффилд Юнайтед", где они упустили победу над "клинками" на последних секундах и все завершилось вничью 2:2.
Также было поражение против "Манчестер Сити" в Кубке Англии при неплохой игре, но ужасной реализации собственных моментов. Затем они были фактически разбиты на "Эмирейтс", когда "Арсенал" не оставил от "синих" живого места и обыграл их 5:0. В прошлом туре, казалось, их ждет очередное поражение. Впрочем после того, как команда Почеттино проиграла первый тайм "Астон Вилле" со счетом 2:0, во второй половине встречи они выровняли баланс на табло и едва не вырвали победу, однако три очка у них отобрал ВАР, который порекомендовал главному арбитру отменить гол Акселя Дисаси. Как всегда, чего ожидать от "синих" в следующей игре — не знает никто, даже сам Почеттино.
Новости "Тоттенхэма"
В последнее время у команды Анге Постекоглу в контексте борьбы за Лигу Чемпионов против "Астон Виллы" что-то пошло не так. В последних 5 матчах у них есть две победы, однако стоит отметить, что те две победы были в матчах против аутсайдеров - "Лутона" и "Ноттингем Форест".
Кроме того была ничья с "Вест Хэмом". Но последние две игры болельщики "шпор", наверное, предпочли бы забыть. Сначала их без шансов разбил "Ньюкасл" на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 4:0. А в прошлом туре "шпоры" проиграли принципиальное дерби против "Арсенала", где хоть и показали неплохой футбол, но допустили на собственные ворота слишком много моментов.
Конечно, мотивации "Тоттенхэму" не занимать, они прекрасно понимают, что все еще можно исправить, нужно лишь собраться и показать класс на "Стэмфорд Бридж", а класс у этой команды точно есть.
Турнирная таблица
Личные встречи
06.11.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 1:4
26.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 2:0
14.08.22 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:2
23.01.22 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:0
12.01.22 КАЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 0:1
Цифры и факты
- В 15 из последних 16 матчей "Тоттенхэма" в рамках Английской Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- В последних 8 домашних матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Челси" непобедим в 15 из последних 16 матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Если перечислять полный список игроков, которые не смогут сыграть в этой игре за "Челси" из-за травм, то можно устать это читать. Поехали по очереди, не смогут сыграть в лондонском дерби: Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Мало Гюсто, Бен Чилуэлл, Энцо Фернандес, Рис Джеймс, Лесли Угочукву, Карни Чуквуемека, Ливай Колвилл, Тьяго Силва, Аксель Дисаси и Роберт Санчес. Под вопросом участие в игре Рахима Стерлинга и Кристофера Нкунку.
У "шпор" также есть кадровые проблемы, правда они не столь масштабны. Не смогут сыграть: Райан Сессеньон, Манор Соломон, Фрейзер Фостер, Дестини Удоджи и Тимо Вернер. Также под вопросом Оливер Скипп
"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гилкрист, Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Мудрик — Джексон
"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Роял — Сарр, Биссума — Джонсон, Маддисон, Сон — Ришарлисон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:3. Обе команды любят как забивать, так и пропускать, это сразу наталкивает на мысль, то голов будет немало. Вот только выбрать очевидного фаворита во встрече не так просто. Шансы на победу обеих команд мы оцениваем как равные, поэтому и ставим на итоговую результативную ничью, скучно точно не будет.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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