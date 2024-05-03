Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 04.05.2024

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

4 мая. 14:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Микеля Артеты после поражения против "Астон Виллы" показала характер и одержала важные победы над "Челси" и "Тоттенхэмом". Судьба титула все еще не в их руках, но они должны выигрывать каждый матч, который остается до конца сезона и надеяться на потерю очков от "Манчестер Сити".

Конечно, не факт, что "горожане" потеряют где-то свои баллы, но делать все от себя зависящее "канониры" должны. Матч против "Борнмута" является очередным вызовом, который надо принять и достойно пройти. Готовы ли к этому лондонцы?

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Новости "Арсенала"

Кажется, что Микель Артета и его подопечные вышли на финишную прямую чемпионата в идеальной форме и пытаются исправить свои ошибки многонедельной давности. За последние 5 матчей у них 2 поражения и 3 победы.

Важно отметить, что два поражения были против "Астон Виллы", где состоялась на данный момент последняя потеря очков в рамках АПЛ, а также они проиграли "Баварии" в ответном матче четвертьфинала Луги Чемпионов, поэтому в итоге вылетели из главного турнира Европы.

Впрочем, после этих двух неудач наступила совсем другая полоса. Сначала они в непростой игре обыграли "Вулверхэмптон", а затем без шансов разгромили "Челси" и на характере и опыте одолели "Тоттенхэм". Последние две игры были особенно важными в контексте всех амбиций на эту чемпионскую гонку. Команда Артеты показала, что они готовы биться до конца и они продолжают давить на "Манчестер Сити", которым несмотря на меньшее количество сыгранных матчей, все же нужно догонять своих конкурентов.

Новости "Борнмута"

Андони Ираола уже обеспечил "Борнмуту" лучший финиш "вишен" в АПЛ за всю историю клуба. Это действительно прорывной сезон для скромной команды и даже к этой игре они подходят в неплохой форме, что может пугать "канониров".

А то, что может расслабить болельщиков "Асренала", так это отсутствие мощной мотивации и борьбы за какие-то еврокубковые места. Фактически "вишни" могут спокойно доигрывать сезон и оставаться в середине турнирной таблицы и поражение в этом матче сильно не повлияет на восприятие этого сезона.

За последние 5 матчей на их счету 2 поражения, 2 победы и 1 ничья. Причем две победы произошли в последних двух матчах, удалось победить "Брайтон" и "Вулверхэмптон". Перед этим было поражение от "Астон Виллы", ничья против "Манчестер Юнайтед" и неожиданное поражение от "Лутона".

Прошлый матч пропускал Илья Забарный из-за болезни. Теперь ожидаем возвращения украинского защитника в стартовый состав "вишен".

Турнирная таблица

Личные встречи

30.09.23 АПЛ "Борнмут" — "Арсенал" 0:4

04.03.23 АПЛ "Арсенал" — "Борнмут" 3:2

20.08.22 АПЛ "Борнмут" — "Арсенал" 0:3

27.01.20 КА "Борнмут" — "Арсенал" 1:2

26.12.19 АПЛ "Борнмут" — "Арсенал" 1:1

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл 13 из последних 15 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" выиграл последние 6 домашних матчей против "Борнмута" во всех турнирах;

"Арсенал" забивал как минимум 2 гола в 13 из последних 15 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Микеля Артеты просто замечательная ситуация с кадрами, поскольку сейчас в лазарете нет ни одного футболиста. Кроме того, никто не является дисквалифицированным. Только Юрриен Тимбер продолжает восстанавливаться от повреждения. И то, он уже успел провести несколько матчей за молодежку в контексте своего восстановления.

У "Борнмута" куда большие проблемы с травмами. Из-за повреждений не смогут сыграть: Антуан Семеньо, Райан Фредерикс, Луис Синистерра, Маркус Тавернье и Роман Февр. Кроме того, дисквалификация у Милоша Керкеза.

Также под вопросом Тайлер Адамс. Должны вернуться после болезней Илья Забарный и Крис Мефам.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Гаверц, Троссар

"Борнмут", 4-4-2: Траверс — Смит, Забарный, Сенеси, Уаттара — Скотт, Кук, Кристи, Клюйверт — Унал, Соланке

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Борнмут" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Кажется, что нынешняя форма и мотивация обеих команд сделает ключевую разницу в этом противостоянии. "Арсенал" борется за чемпионство и не может позволить себе потерю очков. Они в отличной форме и готовы к большим свершениям. "Борнмут" фактически сидит в середине турнирной таблицы и потенциальное поражение на их положение сильно не повлияет. Это должна быть уверенная победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.