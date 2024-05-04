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Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2024

Англия
Обновлено

Команда Гвардиолы продолжает идти в титул

Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 36-й тур

4 мая, 19:30. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В пассиве "Сити" в текущем сезоне АПЛ три поражения. Одно из них – от "Вулверхэмптона" в сентябрьском матче первого круга. Тогда "горожане" забили дважды, но все равно проиграли – один из (авто)голов записал в свой пассив Рубен Диаш. Теперь у команды Гвардиолы есть мотивация не только отомстить, но и положительно продолжить гонку с “Арсеналом” за титулом.

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Новости Манчестер Сити

В прошлом матче "горожане" одержали очередную победу в рамках АПЛ. МС встречался в гостевом поединке против "Ноттингем Форест". Пусть и "лесники" неплохо огрызались, и даже второй раз за этот сезон "перебили" команду Гвардиолы, однако два гола решили судьбу встречи. Голы Гвардиола в первом тайме и джокера Холанда во втором принесли три очка в копилку.

Это была пятая победа подряд в чемпионате для “Манчестер Сити”. Из Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы уже вылетели, так что впереди остались только внутренние турниры. Впереди на "горожан" ожидают еще четыре игры в рамках АПЛ, а отрыв от первого "Арсенала" составляет один зачетный пункт. Очень важно то, что у "канониров" на одну проведенную игру больше. Именно сейчас очевидным фаворитом в борьбе за титул являются "горожане".

Кадры хозяев

В прошлом поединке против "Ноттингема" травмировался Эдерсон – не факт, что он сыграет сегодня. Также под вопросом участие в матче Диаша и Фодена.

Новости Вулверхэмптона

35-й тур также для "волков" завершился добытыми тремя очками. Однако ситуация у команды О'Нила совсем другая. Его подопечные победили впервые с 9 марта. Семь матчей они не могли одолеть соперников, большинство из которых являлись представителями нижней части турнирной таблицы. Также "Вулверхэмптон" вылетел из Кубка Англии, уступив дома "Ковентри" из Чемпионшипа.

"Вулвз" уже гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ. Команды находится на 11-м месте в турнирной таблице. К концу сезона "волки" могут как и опуститься на несколько позиций вниз, так и подняться вверх. Но для второго варианта нужно работать над обороной. Вряд ли это удастся в матче против команды, которая в этом сезоне забила 82 гола в рамках чемпионата.

Кадры гостей

Четыре футболиста "волков" сегодня точно не сыграют. Речь идет о Лемине, Буэно, Доусоне, Бельгаруде и Чивоме. На минувших выходных травмировался также Аит-Нури, но возможно восстановится до сегодняшней баталии.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

  • 28.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
  • 25.04. Брайтон – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
  • 20.04. Манчестер Сити – Челси 1:0 (Кубок Англии)
  • 17.04. Манчестер Сити – Реал 1:2 (ЛЧ)
  • 13.04. Манчестер Сити – Лутон 5:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 27.04. Вулверхэмптон – Лутон 2:1 (АПЛ)
  • 24.04. Вулверхэмптон – Борнмут 0:1 (АПЛ)
  • 20.04. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
  • 13.04. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)
  • 06.04. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между Вулверхэмптоном и Манчестером Сити

30.09.23. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

22.01.23. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

17.09.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

11.05.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:5 (АПЛ)

11.12.21. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 35 25 5 5 85 - 28 80
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 24 7 3 82 - 32 79
3 Ливерпуль Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 18 6 10 67 - 54 60
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
7 Ньюкасл Ньюкасл 34 16 5 13 74 - 55 53
8 Челси Челси 34 14 9 11 65 - 59 51
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 13 10 12 56 - 65 49
10 Борнмут Борнмут 35 13 9 13 52 - 60 48
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 13 7 15 48 - 55 46
12 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон 34 11 11 12 52 - 57 44
13 Фулхэм Фулхэм 35 12 7 16 51 - 55 43
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Эвертон Эвертон* 36 12 9 15 38 - 49 37
16 Брентфорд Брентфорд 35 9 8 18 52 - 60 35
17 Ноттингем Форест Ноттингем Форест* 35 7 9 19 42 - 62 26
18 Лутон Таун Лутон Таун 36 6 8 22 49 - 78 26
19 Бернли Бернли 35 5 9 21 38 - 70 24
20 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 34 - 97 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон

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1.13
9.70
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Прогноз матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон от UA-Football

"Горожане" пока в серьезной борьбе за чемпионство. В то же время некоторые игроки "вулвз" уже серьезно рассматривают варианты отпусков на лето. Однако это не значит, что последует разгром. "Вулверхэмптон" в любом состоянии навязывал борьбу "Сити". В том числе трижды за последние девять матчей побеждал. Однако все равно команда Гвардиолы на ранг повыше. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 3:1.

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