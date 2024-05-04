Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 05.05.2024

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

5 мая. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

После победы над "Тоттенхэмом" посреди недели команда Маурисио Почеттино принимает у себя дома еще одну лондонскую команду. "Синие" продолжают борьбу за шестое место и у них есть реальные шансы оказаться именно там, впрочем нужно побеждать.

Противостояние против команды Мойеса обычно никогда не бывает простым для "Челси", поэтому много внимания будет приковано к "Стэмфорд Бридж" в воскресенье. Смогут ли "синие" пойти на выздоровление, или мы снова увидим болезненное проявление нестабильности и очередную потерю очков?

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Новости "Челси"

Последние недели для подопечных Почеттино были непростыми. Они прошли сразу несколько стадий отчаяния и радости: от победы над "Эвертоном" 6:0 до поражения на выезде против "Арсенала" 5:0. Вот настолько разнообразный футбол могут наблюдать болельщики "Челси", которые весь сезон ждали стабильности и, похоже, так ее и не дождались.

После разгрома "Эвертона" лондонцы проиграли в полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити", хотя и провели там неплохой матч и выглядели как минимум не хуже своего соперника. Далее было поражение от "канониров", о котором мы уже писали выше.

На прошлой неделе был интересный матч против "Астон Виллы". В чем же его интересность? В диаметральных противоположностях обоих таймов. Сначала "Челси" пропустил дважды и выглядел как немощное дитя, а во втором тайме оформил камбэк и даже вырвал победу на последних минутах, лишь после просмотра ВАР тот гол Дисаси был отменен.

Ну и уверенная победа над "Тоттенхэмом" в четверг добавила оптимизма "синим". Наверное, добавила, потому что на самом деле победы от них не имеют никакого значения в контексте следующих матчей, они не умеют стабильно держать какой-то уровень игры. Поэтому и интересно, что же мы увидим в воскресенье.

Новости "Вест Хэма"

Команда Дэвида Мойеса в небольшой локальной яме, из которой пока не получается выбраться. С другой стороны, они ранее в этом сезоне уже набрали достаточное количество очков, чтобы сейчас не очень переживать из-за неудачной формы.

"Молотобойцы" не смогли выиграть в последних 5 матчах, у них 3 поражения и 2 ничьи. Важно отметить, что на эту серию матчей пришелся и четвертьфинал Лиги Европы против "Байера", там было непросто и сначала они проиграли, а затем сыграли вничью. Кроме этого, в АПЛ они проиграли "Фулхэму" (0:2) и "Кристал Пэлас" (5:2).

Особенно бросается в глаза провал в матче против "орлов". Тогда их просто уничтожили на "Селхерст Парк", хотя все ожидали по крайней мере равной борьбы. Ну и на прошлой неделе была ничья против "Ливерпуля", что можно зачислить как хороший результат, но это все еще не победа, которую местные болельщики уже заждались. Возможно, они вернутся на победный путь на "Стэмфорд Бридж"?

Сейчас на них ничего не давит, именно при таких условиях иногда можно выдавать едва ли не лучшие перформансы.

Турнирная таблица

Личные встречи

20.08.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Челси" 3:1

11.02.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Челси" 1:1

03.09.22 АПЛ "Челси" — "Вест Хэм" 2:1

24.04.22 АПЛ "Челси" — "Вест Хэм" 1:0

04.12.21 АПЛ "Вест Хэм" — "Челси" 3:2

Цифры и факты

"Челси" не проигрывает в 17 из последних 18 матчей против "Вест Хэма" на "Стэмфорд Бридж" во всех турнирах;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 8 из последних 9 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Челси" непобедим в 10 из своих последних 11 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На прошлый матч у Почеттино не было ни одного игрока, который бы мог остаться на скамейке запасных, речь об игроках первой команды. У него было ровно 11 здоровых футболистов, которые вышли на поле. Подобное ожидается и на этот раз.

Прямо сейчас у "Челси" травмированы: Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Мало Гюсто, Бен Чилуэлл, Энцо Френандес, Рис Джеймс, Лесли Угочукву, Карни Чуквуемека, Ливай Колвилл, Тьяго Силва и Аксель Дисаси. Кроме того, под вопросом готовность сыграть Рахима Стерлинга, Кристофера Нкунку и Роберта Санчеса.

У Дэвида Мойеса все куда проще, он не может рассчитывать на помощь Найефа Агерда, а также под вопросом Константинос Мавропанос. Все остальные готовы.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гилкрист, Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Мудрик — Джексон

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Эмерсон — Альварес, Соучек — Боуэн, Пакета, Кудус — Антонио

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Хороший прошлый матч команды Почеттино мы во внимание не берем, поскольку уже научены этим сезоном, что на подобное ориентироваться не следует, впрочем учтем, насколько трудно "синим" играть против "молотобойцев" исторически. Кажется, что Мойес прекрасно знает, что нужно делать в таких матчах, поэтому проблем сопернику его подопечные создадут достаточно. Результативная ничья как наиболее логичный результат, который можно здесь спрогнозировать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.