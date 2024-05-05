Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 06.05.2024

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

6 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

На выходных основные конкуренты манкунианцев в борьбе за шестую строчку, которая позволяет играть в Лиге Европы, свои матчи выиграли. "Челси" и "Ньюкасл" оказывают невероятное давление на команду Эрика тен Хага. Однако даже если они провалят свою задачу в АПЛ, у них останется шанс отобрать путевку в ЛЕ у шестой строчки, нужно лишь побеждать "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

Учитывая сложность задачи в Кубке, "дьяволам" явно нужно думать над тем, как забирать максимум в чемпионате и все себе обеспечивать там. Но на их пути "Кристал Пэлас", которые набрали неплохой ход в последние недели.

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Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера начали напоминать сами себя под конец сезона. Они прекрасно начали кампанию с Роем Ходжсоном, впрочем полностью провалили зимний период, после чего и произошла смена наставников.

Конечно, у Гласнера пошло не сразу, но уже к концу сезона, кажется, он находит правильный подход и доносит до игроков свои идеи, "орлы" выглядят интересно и мощно. За последние 5 матчей они одержали 3 победы, также была 1 ничья и 1 поражение. Проиграли они "Манчестер Сити" еще в начале апреля со счетом 4:2, там все решил гений Де Брюйне.

Ничья была в последнем матче против "Фулхэма", достаточно равная борьба была между командами. Ну а победы были как раз между ними. Сначала они сенсационно одолели "Ливерпуль" на "Энфилде", затем разгромили "Вест Хэм" (5:2), а затем разобрались с "Ньюкаслом", что также было максимально неожиданно.

Мотивации по поводу еврокубков или чего-то такого у них уже нет. Они спокойно держатся в середине турнирной таблицы, поэтому там позитива искать не стоит. Впрочем победить "Манчестер Юнайтед" всегда приятно, не так ли?

Новости "Манчестер Юнайтед"

Команда Эрика тен Хага продолжает находиться в подвешенном состоянии, когда фактически не совсем понятно, готовы ли они биться за свое право играть в Лиге Европы на следующий сезон. Особого желания и огня в глазах футболистов, по крайней мере пока, не очень видно.

В последних 5 матчах они 4 раза сыграли вничью и только 1 матч выиграли. Хотя да, если учитывать победу в серии пенальти как победу, то у них будет 2 победы. Но это был полуфинал Кубка Англии против "Ковентри" и, учитывая как там проходил матч, та встреча едва не поражением стала для манчестерцев.

Были ничьи против "Ливерпуля", где им сильно повезло. Также был неуверенный матч против "Борнмута" (2:2), затем они все же переиграли "Шеффилд Юнайтед", худшую команду АПЛ в этом сезоне. А в прошлом туре сыграли вничью против "Бернли" (1:1).

Вот с такими результатами они подходят к выезду на "Селхерст Парк", где обычно играть не так просто. Команде явно не хватает энергии и банального желания бороться до конца. Впрочем, возможно именно в этом матче этого будет достаточно.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.09.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 0:1

26.09.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 3:0

04.02.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 2:1

18.01.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

19.07.22 КТМ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 3:1

Цифры и факты

В последних 4 матчах между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" на "Селхерст Парк" проходила ставка ТМ 2.5;

"Манчестер Юнайтед" непобедим в 11 из последних 12 выездных матчей против "Кристал Пэлас";

В 5 из последних 6 матчей "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Несмотря на удачные результаты Оливера Гласнера, он все еще не может рассчитывать на целый ряд футболистов, которые находятся в лазарете. Завтра не смогут сыграть: Сэм Джонстон, Шейк Дукуре, Матеус Франса, Джефферсон Лерма и Роб Голдинг. Кроме того, под вопросом готовность Эберечи Эзе.

У Эрика тен Хага проблем явно больше, в частности на ситуацию с травмами можно списать неудачные результаты. Не смогут сыграть: Тайрелл Маласия, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Антони Марсьяль, Виктор Линделеф, Вилли Камбвала, Скотт Мактоминей и Харри Магуайр. Под вопросом Джонни Эванс и Маркус Рашфорд.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Клайн, Андерсен, Ричардс — Муньос, Уортон, Хьюз, Митчелл — Айю, Олисе — Матета

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Ван-Биссака, Каземиро, Эванс, Далот — Эриксен, Мейну — Антони, Фернандеш, Гарначо — Хойлунд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Засилье травм и плохая форма манкунианцев обязательно должны приниматься во внимание, когда мы прогнозируем их матчи. Да, у "орлов" нет турнирной мотивации, впрочем, есть уверенность, что они будут настроены на этот матч по-боевому. Учитывая соотношение сил этих команд, мы ожидаем увидеть результативную ничью на "Селхерт Парк".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.