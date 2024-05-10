Ноттингем Форест – Челси. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 11.05.2024

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

11 мая. 19:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Разные турнирные задачи, одинаковая мотивация. Лондонский "Челси" продолжает борьбу за шестую строчку в Английской Премьер-лиге и наконец набрал неплохую форму, правда неизвестно, как долго они еще будут удерживать эту форму.

А "Ноттингем Форест" продолжает борьбу за выживание и прямо сейчас их вылет выглядит хоть и маловероятно, но он все еще не обеспечен, поэтому желание футболистам "лесников" не занимать. Это должна быть интересная битва.

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Новости "Ноттингем Форест"

Команда Нуну Эшпириту Санту успокоила собственных болельщиков после прошлого тура, когда они обыграли "Шеффилд Юнайтед" на выезде. И победа значительно укрепила их позиции в контексте борьбы за выживание с "Лутоном". Благодаря дублю Каллума Хадсона-Одои "лесники" набрали три балла и теперь остается один последний шаг, хотя можно даже проиграть два матча, которые остаются и надеяться на то, что "Лутон" не сможет набрать 4 очка за 2 матча. Именно столько нужно набирать "шляпникам", чтобы иметь теоретические шансы на выживание.

Именно желание остаться в АПЛ немного изменили "Ноттингем", они не так давно дали замечательный бой "Манчестер Сити", там только неудачная реализация от Криса Вуда привела к тому, что они проиграли ту игру. А до этого были не очень удачные матчи: поражение от "Эвертона" (2:0), от "Тоттенхэма" (3:1) и ничья с "Вулверхэмптоном" (2:2).

Как мы уже успели сказать выше: это не будет матч жизни, это не будет игра из разряда "сейчас или никогда" для команды Эшпириту Санту, впрочем они точно хотят как можно скорее математически решить вопрос со своей пропиской в АПЛ.

Новости "Челси"

Владелец лондонского клуба Тодд Боэли на неделе сказал, что он был просто в восторге от последних двух с половиной матчей и это именно то, что он ожидал видеть от команды. И действительно, когда запахло борьбой за шестое место, то команда Почеттино пришла в себя. Они обыграли "Вест Хэм" со счетом 5:0, до этого одолели "Тоттенхэм" (2:0), а перед этим была ничья с "Астон Виллой" (2:2). Тогда они проиграли первый тайм 2:0, но из-за мощного второго тайма едва не выиграли игру, победный гол Акселя Дисаси на последних минутах был отменен из-за офсайда.

А вот матчи, которые происходили накануне игры с "Виллой", болельщики "синих" предпочитают не вспоминать. Они уступили "Асреналу" со счетом 5:0, они были абсолютно деклассированы и уничтожены на "Эмирейтс". Также было поражение от "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Кубка Англии, правда игра от лондонцев в той игре была на неплохом уровне.

Удержат ли подопечные Почеттино этот победный импульс последних матчей и хватит ли им мощи, чтобы показать классный футбол против "Ноттингем Форест"? Скоро узнаем.

Турнирная таблица

Личные встречи

02.09.23 АПЛ "Челси" — "Ноттингем Форест" 0:1

13.05.23 АПЛ "Челси" — "Ноттингем Форест" 2:2

01.01.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Челси" 1:1

05.01.20 КА "Челси" — "Ноттингем Форест" 2:0

05.01.19 КА "Челси" — "Ноттингем Форест" 2:0

Цифры и факты

В 9 из последних 10 матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 9 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Челси" непобедим в 11 из последних 12 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Почти весь сезон у "лесников" были постоянные проблемы с травмами, однако под конец сезона лазарет наконец почти опустел. Сейчас у них только один травмированный футболист, речь о Неко Уильямсе, все остальные готовы играть.

У "Челси" лазарет хоть и не пустой, но уже значительно сократился по сравнению с недельной давностью, когда игру пропускали сразу 14 футболистов. В этой игре не смогут помочь своей команде: Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Бен Чилуэлл, Энцо Фернандес, Карни Чуквуемека и Роберт Санчес. Также под вопросом готовность Риса Джеймса и Лесли Угочукву. Хотя Почеттино заявил, что Джеймс сможет оказаться на скамейке запасных.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Монтьель, Боли, Мурильо, Айна — Йейтс, Данилу — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Мудрик — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Конечно, на бумаге всегда хочется отдать предпочтение "синим", однако мы увидели мощь команды Нуну Эшпириту Санту в последних двух матчах, они также в хорошей форме и готовы давать бой любому сопернику. Ожидаем равного боя между двумя командами и результативной ничьей, поскольку "синие" любят забивать, но и не против пропустить хотя бы 2 гола за матч. Результативная ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.