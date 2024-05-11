Манчестер Юнайтед – Арсенал. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 12.05.2024

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

12 мая. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Команда Микеля Артеты, если верить словам наставника лондонского коллектива, верит в свои шансы на титул. Несмотря на очередную победу от "Манчестер Сити" в матче против "Фулхэма", они думают лишь о том, как самим набрать максимум баллов, а там уж как будет.

Кажется, что "Манчестер Юнайтед" не должен быть невероятно сложным соперником для "канониров", учитывая нынешнюю форму команды Тен Хага, однако статистика выступлений "Арсенала" на "Олд Траффорд" не может не волновать болельщиков, ведь за последние 8 матчей там у них лишь одна победа. Сможет ли "Юнайтед" остановить лондонцев на пути к титулу?

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Новости "Манчестер Юнайтед"

Прошлый матч команды Тен Хага прошел настолько ужасно, что даже были мысли, что нидерландского специалиста могут уволить еще на стадионе "Селхерст Парк". Именно там они без шансов уступили "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 и выглядели настолько безнадежно, насколько это вообще возможно.

Переоценить уровень критики, который свалился на манкунианцев в последние недели, наверное, невозможно. И это оправдано, учитывая ту игру, которую показывает этот коллектив. За последние 5 матчей у них была только 1 чистая победа. Им удалось обыграть последнюю команду нынешнего сезона АПЛ "Шеффилд Юнайтед". С натяжкой можно им засчитать победу над "Ковентри", когда в полуфинале Кубка Англии "дьяволы" были в шаге от вылета, но все же обыграли своих соперников в серии пенальти.

Кроме этих матчей, были ничьи против "Борнмута" (2:2) и "Бернли" (1:1). Ну и о поражении от "Пэлас" мы поговорили немного выше. Это был сплошной мрак и стыд. Впрочем, у них есть шанс реабилитироваться за то поражение, победа над "Арсеналом" может стать отличным подарком для местных трибун, вот только за счет чего они планируют это делать? Пока не совсем понятно.

Новости "Арсенала"

То самое поражение против "Астон Виллы", после которого "Манчестер Сити" вышел на первую строчку по потерянным очкам, все еще остается последней потерей очков для "канониров" в этом сезоне. Есть ощущение, что и после 38-го тура эта команда очки не будет терять. Они находятся в прекрасной форме и в последнее время просто сметают своих соперников, не замечая сопротивления.

Последнее поражение произошло еще в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов от "Баварии" после того были исключительно победы. Сначала пострадал "Вулверхэмптон", правда тот матч вряд ли назовешь простым, потом был раздавлен "Челси" (5:0), следующее лондонское дерби против "Тоттенхэма" также было выиграно (3:2), а на прошлой неделе спокойно прошлись по "Борнмуту" и победили 3:0.

Кажется, что команда Артеты набрала отличную форму под конец чемпионата и они готовы к борьбе. Вот только далеко не все в этой борьбе зависит от них. "Канониры" все еще ждут потери очков от "Сити", но и самим нужно побеждать на "Олд Траффорд". Исторически для них это очень неудобный стадион.

Турнирная таблица

Личные встречи

03.09.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" 3:1

23.07.23 КТМ "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

22.01.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" 3:2

04.09.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Арсенал" 3:1

23.04.22 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" 3:1

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл 14 из последних 16 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" забивал как минимум 2 гола в 14 из последних 16 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" сохранял свои ворота в неприкосновенности в 6 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Каждый раз, когда мы говорим об ужасной форме "Манчестер Юнайтед", нужно не забывать о количестве травм, которые отбирает у Тен Хага варианты для кадровых маневров накануне каждого матча. Травм действительно хватает и прямо сейчас в лазарете команды находятся: Тайрелл Маласиа, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Виктор Линделеф, Уилли Камбвала, Гарри Магуайр и Мейсон Маунт.

Кроме того, под вопросом участие в игре Скотта Мактоминея, Брини Фернандеша, Лисандро Мартинеса, Антони Марсьяля и Маркуса Рашфорда.

У Микеля Артеты условия едва ли не идеальные. Ни одного травмированного игрока и уже очень близко к возвращению Юрриен Тимбер, который уже провел несколько товарищеских матчей с молодежкой накануне своего полноценного возвращения.

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Ван-Биссака, Каземиро, Эванс, Далот — Мактоминей, Мейну — Антони, Фернандеш, Гарначо — Хойлунд

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Гаверц, Троссар

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Неудачные серии существуют для того, чтобы их прерывать. Именно с таким девизом приедет на "Олд Траффорд" команда Артеты, для которой этот стадион обычно очень неудобен. Кажется, что сейчас идеальный момент для того, чтобы прервать свою неудачную серию выступлений на этой арене и спокойно забрать три балла. Когда в обороне у макунианцев Каземиро и Эванс, то шансов у хозяев чрезвычайно мало, во всей красе эту связку мы увидели неделю назад на "Селхерт Парк".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.