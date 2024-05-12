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Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 13.05.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Астон Виллой" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии

Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 13.05.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

13 мая. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Если бы не провальный отрезок команды Юргена Клоппа в конце сезона, эта игра выглядела бы чрезвычайно важной для мерсисайдцев, да и если бы не провал от Анге Постекоглу и его ребят, то и для "Виллы" этот матч был бы невероятно важным. Вот только случилось то, что случилось.

И теперь мы имеем две команды, которые на 99% знают, что они завершат сезон на 3-м и 4-м месте соответственно. Выше поднять ни у кого не получится, а упасть ниже... ну это очень маловероятно. Поэтому потенциально сильная битва превратилась в рядовой матч между двумя хорошими коллективами.

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Содержание

Новости "Астон Виллы"

Последние результаты команды Унаи Эмери настолько провальные, что даже хочется задуматься над тем, а не находятся ли бирмингемцы в кризисе? Вот только ответ на этот вопрос мы не получим, поскольку сезон заканчивается уже через неделю. Максимум, в чем мы сможем обвинить "вилланов" - проваленная концовка.

Они проиграли каждый из своих последних трех матчей во всех турнирах. Особенно бросаются в глаза поражения от "Олимпиакоса" в рамках полуфинала Лиги Конференций. Англичане дважды проиграли греческому клубу и вылетели из турнира, главными фаворитами на победу в котором они были.

Между этими двумя поражениями был еще один неудачный матч в АПЛ, поэтому они на выезде проиграли "Брайтону". Перед этой серией была ничья с "Челси". Которая едва не превратилась в поражение, если бы гол Акселя Дисаси в конце матча не был отменен. И именно 5 матчей назад мы увидели последнюю на данный момент победу ребят Эмери - они одолели "Борнмут" (3:1).

Однако у них есть шанс завершить сезон на мажорной ноте. На этом стадионе они уже снимали скальп с больших клубов и "Ливерпуль" может стать очередной жертвой.

Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 13.05.2024 - изображение 1

Новости "Ливерпуля"

Чемпионство проиграно, чемпионского парада не будет и парада в честь прощания с Юргеном Клоппом - тоже. "Ливерпуль" как-то бесславно доигрывает этот сезон. Удивительно, как всего лишь две неудачные игры в конце перечеркнули все старания команды по ходу этого сезона.

Кажется, что атмосфера в клубе сейчас не самая лучшая, вспоминая ссору между Салахом и Клоппом на бровке поля в матче с "Вест Хэмом", или тот факт, что Дарвин Нуньес решил удалить из своего Instagram все фотографии, связанные с "Ливерпулем". Это все странно и не играет в пользу коллектива.

Из последних 5 матчей они выиграли 3, но те два матча, в которых не было добыто трех очков, они сильно ударили по команде. Это о ничьей с "Вест Хэмом" (2:2) и поражении от "Эвертона" (2:0). Кроме этого, они обыграли "Аталанту" (хотя все равно вылетели из-за поражения в первой игре), "Фулхэм" и "Тоттенхэм". Интересно, в каком настроении они подойдут к выезду в Бирмингем.

Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 13.05.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 13.05.2024 - изображение 3

Личные встречи

03.09.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Астон Вилла" 3:0

20.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Астон Вилла" 1:1

26.12.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Ливерпуль" 1:3

10.05.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Ливерпуль" 1:2

11.12.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Астон Вилла" 1:0

Цифры и факты

  • В последних 8 матчах между "Астон Виллой" и "Ливерпулем" на "Вилла Парк" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Ливерпуль" непобедим в 26 из последних 29 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • "Ливерпуль" выиграл 6 из последних 7 матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Унаи Эмери не может рассчитывать на полный состав и сразу несколько игроков пропускают матч из-за повреждений. Не смогут сыграть: Бубакар Камара, Эмилиано Буэндиа, Тайрн Мингз, Джейкоб Рэмзи и Морган Роджерс. Также под вопросом готовность Алекса Морено, Юри Тилеманса и Николо Дзаньоло.

У Юргена Клоппа потерь меньше, сейчас только три игрока мерсисайдцев не готовы сыграть из-за травм: Жоэль Матип, Тьяго Алькантара и Диогу Жота.

"Астон Вилла", 4-4-2: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Бэйли, Луиз, Макгинн, Диаби — Уоткинс, Дуран

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Робертсон — Эллиотт, Эндо, Мак Аллистер — Салах, Гакпо, Диас

Трансляция матча
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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Ливерпуль"
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Ставки и коэффициенты на матч

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4.20
4.50
1.78
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Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Обе команды провели замечательный сезон и лишь слегка смазывают его концовку, для команды Клоппа эта смазанная концовка стала фатальной, а для Эмери и его ребят - нет, они останутся там, где хотели. Учитывая нынешнюю форму обоих коллективов, все-таки склоняемся к минимальной победе "Ливерпуля", ведь "Вилла" слегка потеряла ту магию домашнего стадиона, а мерсисайдцы достаточно мастеровиты, чтобы забрать свое.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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