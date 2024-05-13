Тоттенхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 14.05.2024

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

14 мая. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Это будет тот особенный и уникальный момент, когда все болельщики "Арсенала" будут поддерживать своих самых принципиальных соперников по дерби Северного Лондона. Возможно, подобное происходит вообще впервые в истории, но "канонирам" очень нужно, чтобы "шпоры" отобрали очки у "Манчестер Сити".

Что интересно, даже некоторые болельщики "Тоттенхэма" призывают свою команду умышленно проиграть этот матч, лишь бы "Арсенал" не стал чемпионом. Это будет, наверное, один из худших дней для "шпор". И только "Манчестер Сити" болеет сам за себя. Это предпоследний экзамен, до титула АПЛ остается две победы, однако "горожанам" никогда не было просто играть на "Тоттенхэм Стэдиум".

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Новости "Тоттенхэма"

Команда Анхе Постекоглу может завершить сезон как в топ-4, так и опуститься ниже 5-го места, которое они сейчас занимают. Впрочем оба варианта настолько маловероятны, что их обсуждать, наверное, не стоит.

Лучше поговорим о нынешней форме этой команды и здесь есть немало вопросов и претензий. Это точно не та команда, которую мы видели на старте сезона с невероятной энергией, прессингом и просто неповторимым стилем. Стиль, возможно, остается, вот только результата он не приносит.

Лондонцы прошли через серию из 4 поражений подряд, сначала их разгромил "Ньюкасл" (4:0), затем обыграл "Арсенал" (2:3), далее был "Челси", который спокойно обыграл своего соперника со счетом 2:0, а последнее поражение на данную минуту состоялось на "Энфилде", когда "Ливерпуль" уверенно громил своего соперника 4:0, но все завершилось 4:2 и выглядит уже не так страшно.

В прошлом матче "шпоры" не без проблем обыграли "Бернли", оформив для команды Компани официальный вылет из АПЛ. Но приезд к ним домой "Манчестер Сити" - это совсем другой уровень опасности и сопротивления.

Новости "Манчестер Сити"

Парни Пепа Гвардиолы подходят к завершению этого сезона в хорошей форме, у них не так сложный график в последних матчах, как у того же "Тоттенхэма", поэтому добывать победу за победой было проще.

Они выиграли каждый из своих последних 5 матчей во всех турнирах. Одолели "Челси" в полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли" (1:0), затем не оставили никаких шансов проатакующему Де Дзерби и его "Брайтону" (4:0), далее был очень непростой выезд к "Ноттингем Форест", где "горожане" провели не лучший матч, но одержали победу за счет индивидуального мастерства и неудачной реализации Криса Вуда.

Затем не были замечены "Вулверхэмптон" (5:1) и "Фулхэм" (4:0). Вот такая хорошая форма у команды. Тем не менее есть один пункт, который точно должен вызывать легкие нервы у каждого футболиста "Сити": они не побеждали "Тоттенхэм" на выезде в рамках АПЛ с апреля 2018 года. С тех пор у них одни лишь поражения, а еще была победа на этом стадионе, вот только произошла она в рамках Кубка Англии. Сегодня нужно будет прервать эту неудачную серию, других вариантов нет.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.01.24 КА "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

03.12.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 3:3

05.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 1:0

19.01.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 4:2

19.02.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 2:3

Цифры и факты

В 17 из последних 19 матчей "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Манчестер Сити" выиграл каждый из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 5 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу не сможет рассчитывать на помощь сразу нескольких игроков, в лазарете пациентов хватает. Среди них: Райан Сессеньон, Манор Соломон, Фрейзер, Фостер, Дестини Удоджи, Тимо Вернер, Бен Дэвис и Ришарлисон.

Что касается Пепа Гвардиолы, то у него вся команда готова, вопросы по готовности вызывает только Натан Аке, у которого небольшое повреждение.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, Драгушин, ван де Вен — Сарр, Биссума — Кулусевски, Маддисон, Джонсон — Сон

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол — Родри, Ковачич — Силва, Де Брюйне, Фоден — Холанд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Когда мы говорим о приезде "горожан" на этот стадион, то перед глазами сразу есть предостережение: у Гвардиолы и ребят всегда есть проблемы с игрой здесь. Так и есть, впрочем прямо сейчас на кону стоит титул АПЛ, мотивация будет невероятной. Легкой прогулки манкунианцам ожидать не стоит, но они выглядят как команда, которая способна прервать свою неудачную серию в Премьер-лиге на этой арене. Минимальная победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.