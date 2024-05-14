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Брайтон – Челси. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 15.05.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 34-й тур.
15 мая. 21:45. Брайтон. "Амекс Стэдиум"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Чайки" уже фактически не борются ни за что в этом сезоне и потенциальные две победы до конца АПЛ им могут позволить завершить сезон на на 10-м, а на 9-м месте. Большой разницы в любом случае не будет, поэтому об особой мотивации здесь говорить не стоит.
С другой стороны есть "Челси" и Маурисио Почеттино, для которых этот матч и следующий в воскресенье решают судьбу всего сезона. У них есть шансы завершить его на шестой строчке и попасть в Лигу Европы, нужно лишь выигрывать свое и надеяться на результаты в других матчах в свою пользу. Смогут ли "синие" одолеть "Брайтон" в этом матче? Простой прогулки здесь точно не предвидится.
Новости "Брайтона"
О турнирной мотивации команды Де Дзерби мы уже поговорили выше, давайте рассмотрим, в какой форме вообще они подходят к этому матчу. И стоит признать, что последние месяцы получились далеко не лучшими для "чаек" и некоторые приписывают им глубокий кризис, в том числе и из-за большого количества травм.
За последние 5 матчей они выиграли 1, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. Та единственная победа была над "Астон Виллой" и выглядела они максимально неожиданно. Тот матч показал, что они готовы противостоять даже очень сильным и мотивированным коллективам. Впрочем за этот период также были ничьи против "Бернли" и "Ньюкасла" (по 1:1), а также поражения от "Борнмута" (3:0) и "Манчестер Сити" (4:0).
То есть все выглядит как-то хаотично и нестабильно, если рассматривать результаты. Хотя и на поле стабильности не больше. Сама игра команды вызывает вопросы и отказ Де Дзерби меняться по ходу и слепая вера в свой один единственный стиль - далеко не всегда идут на пользу. Интересно, смогут ли они в своем стиле обыграть лондонских гостей.
Новости "Челси"
Это последний выездной матч для "Маурисио Почеттино и его команды в этом сезоне. Последний тур они будут играть дома, где успели набрать неплохую форму, а вот противостояния на выезде проходят не так положительно.
Кажется, что "синие" подошли к финалу сезона в неплохой форме, если смотреть сугубо на результаты, впрочем, в игре команды все еще прослеживается какая-то наивность, которая не позволяет им выйти на новый уровень. Последние три матча они выиграли, в эту серию входят победы над "Тоттенхэмом" (2:0), "Вест Хэмом" (5:0) и "Ноттингем Форест" (2:3). Именно с "лесниками" они выдали далеко не лучший матч, но смогли вырвать победу на последних минутах.
До этого была ничья против "Астон Виллы" (2:2), где они были в шаге от победы, а перед выездом на "Вилла Парк" был выезд на "Эмирейтс" и там "Арсенал" просто не заметил своих соперников, разгромив "синих" 5:0.
Ответственность, давление и желание играть в Лиге Европы. Вот что сейчас окружает "Челси". Они должны забирать свое, это как минимум. Иначе болельщики просто не поймут свою команду.
Турнирная таблица
Личные встречи
03.12.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 3:2
27.09.23 КАЛ "Челси" — "Брайтон" 1:0
23.07.23 КТМ "Челси" — "Брайтон" 4:3
15.04.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 1:2
29.10.22 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 4:1
Цифры и факты
- В 10 из последних 11 матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Челси" забивал как минимум 2 гола в 10 из последних 11 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Челси" выиграл свои последние 3 матча против "Брайтона" во всех турнирах, впрочем последний выездной матч для "синих" закончился разгромным поражением (4:1).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Роберто Де Дзерби, как и его сегодняшний оппонент в лице Маурисио Почеттино, может справедливо жаловаться на засилье травм в своей команде, что мешает ему добывать положительный результат.
Например, в этой игре не смогут сыграть: Солли Марч, Эван Фергюсон, Джек Хиншелвуд, Первис Эступиньян, Каору Митома, Джеймс Милнер и Ян Поль ван Геке. Кроме того, под вопросом готовность Жоао Педро и Жоэля Велтмана.
Что касается Почеттино, то Бен Чилуэлл и Карни Чуквуемека уже вернулись к тренировкам и пока лишь 4 игрока продолжают залечивать свои травмы: Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Энцо Фернандес и Роберт Санчес.
"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Лампти, Уэбстер, Данк, Игорь — Гросс, Гилмор — Буонанотте, Энсисо, Адингра — Уэлбек
"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Мудрик — Джексон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Конечно, когда одна команда фактически не имеет турнирной мотивации, а у другой она прямо зашкаливает, то хочется сделать прогноз на вторых, особенно учитывая тот факт, что "синие" имеют лучший состав даже на бумаге. Впрочем нестабильность и юность этого коллектива заставляет сомневаться в том, что они смогут удачно сыграть под давлением на выезде, поэтому ожидаем забитых голов, здесь сомнений нет, но в итоге все завершится вничью.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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