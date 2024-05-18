Челси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 19.05.2024

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

19 мая. 18:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Команда Маурисио Почеттино без Михаила Мудрика попытается побороться за Лигу Европы, которая по сути на расстоянии вытянутой руки. Для того, чтобы завершить сезон на шестом месте, которое может позволить "синим" финишировать в зоне ЛЕ (в случае поражения "Ман Юнайтед" в финале Кубка Англии), достаточно сыграть в последнем туре хотя бы вничью.

Но если будет победа, то можно будет взглянуть на матч между "Тоттенхэмом" и "Шеффилд Юнайтед" и если команда Постекоглу проиграет, то "Челси" выйдет на 5-ю строчку, которая гарантирует участие в Лиге Европы. В соперниках - немотивированный, но очень боевитый и стильный "Борнмут", что же смогут показать лондонцы?

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Новости "Челси"

Как бы ни сложился матч последнего тура, можно прямо сейчас признать, что команда Почеттино очень хорошо завершает сезон, они выдали целую серию из побед, которые позволяют им быть фаворитами в борьбе за шестое место. Несколько месяцев назад их было трудно представить на таком высоком месте, впрочем вот что может сделать удачная серия и хоть какие-то намеки на стабильность.

За последние 5 матчей на их счету 4 победы и 1 ничья. И потеря очков состоялась на "Вилла Парк", где "синие" смогли сначала сравнять счет, проигрывая по ходу 2:0, а затем даже забили победный гол, который был отменен после просмотра ВАР.

После этого белая победа над "Тоттенхэмом" (2:0), над "Вест Хэмом" (5:0), а также непростой выезд к "Ноттингем Форест", где удалось вырвать три очка только в концовке. В матче прошлого тура они обыграли "Брайтон" и получилось это почти спокойно, вот только капитан лондонцев Рис Джеймс решил показать боевые искусства, за что был удален. Тем не менее, победу удержать удалось. Посмотрим, смогут ли перенести "синие" свой победный импульс и на последний тур АПЛ.

Новости "Борнмута"

Волшебный, невероятный и очень стильный сезон провела команда Андони Ираолы. Свои турнирные вопросы они уже решили и особой мотивации в этом контексте не имеют. Возможно, команда досрочно ушли в отпуск, ведь под конец откровенно расслабились.

С другой стороны, "вишни" могут себе такое позволить, учитывая результаты по ходу сезона. Забивают много, пропускают умеренно, играют классно. За последние 5 матчей у них 2 победы и 3 поражения. Победить удалось "Брайтон" и "Вулверхэмптон". А поражения были в матчах против "Астон Виллы", "Арсенала" и "Брентфорда".

Впрочем, снова отметим, что последние результаты не должны особо учитываться для определения силы команды. Они уже думают об отпуске, но могут выдать замечательный матч на прощание, почему нет? Интересно будет взглянуть и на Илью Забарного накануне Чемпионата Европы. Надеемся, что обойдется без повреждений, нашей сборной нужны здоровые футболисты.

Турнирная таблица

Личные встречи

17.08.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 0:0

06.05.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 1:3

27.12.22 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:0

27.07.21 КТМ "Борнмут" — "Челси" 1:2

29.02.20 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 2:2

Цифры и факты

В 11 из последних 12 матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 11 из последних 12 матчей в рамках АПЛ;

"Челси" выиграл последние 4 матча в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

К сожалению, в последнем матче сезона мы не увидим Михаила Мудрика, поскольку согласно протоколу о замене из-за подозрения на сотрясение мозга, игрок не может выступать в официальных матчах следующие 7 дней. Кроме него, Почеттино не сможет рассчитывать на: Уэсли Фофана, Ромео Лавию, Энцо Фернандеса и Роберта Санчеса. У всех повреждения. Также дисквалификация за красную карточку в прошлом матче у Риса Джеймса.

Что касается потерь "Борнмута", то не смогут сыграть Райан Фредерикс, Луис Синистерра и Крис Мефам. Под вопросом готовность Ромена Февра.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Стерлинг — Джексон

"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Смит, Забарный, Сенеси, Келли — Кристи, Кук — Семеньо, Клюйверт, Тавернье — Соланке

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. Учитывая форму и мотивацию обеих команд, а также стадион, на котором будет проходить матч, прямо напрашивается победа команды Почеттино. Кажется, что они нашли свою игру и даже определенную стабильность. Конечно, "синие" и их матчи всегда вызывают сомнения и вопросы, однако в такой момент мы думаем, что они не провалятся. Минимальная победа "Челси".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.