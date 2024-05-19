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Contra Spem Spero. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2024
Победы "канонирам" будет недостаточно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 38-й тур
19 мая, 18:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Setanta Sports +
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Клубы украинских футболистов в АПЛ сыграют, скорей всего, без украинцев в составах. Миколенко точно не выйдет на поле из-за травмы, а Зинченко, учитывая последние решения Артеты, не появится в основе. Однако в первую очередь у этого матча есть чемпионский статус. “Арсенала” нужно только побеждать, но этого не будет достаточно.
Новости Арсенала
В прошлом туре "канониры" победили "Манчестер Юнайтед". Судьбу противостояния решил гол Троссарда в первом тайме. Немного шансов было у МЮ отыграться, поэтому “Арсенал” удержал победный результат до самого финального свистка.
Это была пятая победа подопечных Артеты подряд. За эти матчи они забили 13 голов, пропустив два и четыре раза оставив свои ворота сухими. Таким образом, "Арсенал" улучшил разницу забитых-пропущенных и теперь имеет ее лучше, чем в "Сити" (61 против 60). А это ключевой фактор при равном количестве очков.
Вот здесь-то и Contra Spem Spero. "Арсеналу" нужно не только выигрывать, но и следить за параллельным поединком "Манчестер Сити" – "Вест Хэм". Даже ничьей в этом матче будет достаточно подопечным Артеты, ведь разница голов на их стороне. Однако любая потеря очков "канонирами" ставит крест на всем сезоне.
Кадры хозяев
К решающему поединку "канониры" подходят в великолепных кондициях. В лазарете – пусто. Однако до сих пор не может играть Тимбер, который хоть и восстановился от травмы, но еще не принял форму.
Новости Эвертона
Прошлый поединок "ириски" провели против команды с последней строчки турнирной таблицы "Шеффилд Юнайтед". В этом случае, как и в матче "Арсенала" против МЮ, также решил один единственный забитый гол в первом тайме. Точным ударом отличился Дукуре, который забил в седьмой раз в текущем сезоне АПЛ – он является лучшим бомбардиром команды на пару с Калвертом-Льюином.
Если принимать форму всех команд АПЛ за последние пять матчей, то "Эвертон" уступает только "Арсеналу" и "Манчестер Сити" по количеству завоеванных зачетных пунктов. Подопечные Дайча набрали 13 очков из 15 возможных, не выиграв только у "Лутона" (1:1). В том числе и победили "Ливерпуль" 2:0.
Даже несмотря на восемь снятых очков "Эвертон" уже несколько туров как гарантировал себе прописку в АПЛ на следующий сезон. Команда находится на 15-м месте на расстоянии 14 очков от зоны вылета. Даже к девятой строке "ирискам" ближе – 12 баллов.
Кадры гостей
У "Эвертона" немало потерь. Не сыграют в Лондоне Миколенко, Гаррисон, Паттерсон и, возможно, Гомеш. Последний в прошлом матче вышел на поле со скамейки для запасных и был обратно заменен из-за повреждений.
Последние пять матчей Арсенала и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 12.05. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 04.05. Арсенал – Борнмут 3:0 (АПЛ)
- 28.04. Тоттенхэм – Арсенал 2:3 (АПЛ)
- 23.04. Арсенал – Челси 5:0 (АПЛ)
- 20.04. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 11.05. Эвертон – Шеффилд Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 03.05. Лутон – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 27.04. Эвертон – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
- 24.04. Эвертон – Ливерпуль 2:0 (АПЛ)
- 21.04. Эвертон – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
17.09.23. Эвертон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
01.03.23. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)
04.02.23. Эвертон – Арсенал 1:0 (АПЛ)
17.07.22. Арсенал – Эвертон 2:0 (ТМ)
22.05.22. Арсенал – Эвертон 5:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75 - 62
|60
|7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81 - 60
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|17
|6
|14
|55 - 58
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55 - 60
|48
|11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53 - 65
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15
|Эвертон*
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17
|Ноттингем Форест*
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50 - 81
|26
|19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Эвертон
Прогноз на матч Арсенал – Эвертон от UA-Football
Пути назад нет – нужно только побеждать. "Эвертон" на "Эмирейтс" за последние 10 лет только однажды не проиграл, также "ириски" не побеждают в гостях с 16 декабря. Поэтому все карты на руках Микеля Артеты, чья команда, в отличие от соперника, очень мотивирована. Осада штрафной “Эвертона” начнется со старта. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме с форой -1 (Кф 2,1).
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