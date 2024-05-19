Contra Spem Spero. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.2024

Английская Премьер-лига, 38-й тур

19 мая, 18:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

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Клубы украинских футболистов в АПЛ сыграют, скорей всего, без украинцев в составах. Миколенко точно не выйдет на поле из-за травмы, а Зинченко, учитывая последние решения Артеты, не появится в основе. Однако в первую очередь у этого матча есть чемпионский статус. “Арсенала” нужно только побеждать, но этого не будет достаточно.

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Новости Арсенала

В прошлом туре "канониры" победили "Манчестер Юнайтед". Судьбу противостояния решил гол Троссарда в первом тайме. Немного шансов было у МЮ отыграться, поэтому “Арсенал” удержал победный результат до самого финального свистка.

Это была пятая победа подопечных Артеты подряд. За эти матчи они забили 13 голов, пропустив два и четыре раза оставив свои ворота сухими. Таким образом, "Арсенал" улучшил разницу забитых-пропущенных и теперь имеет ее лучше, чем в "Сити" (61 против 60). А это ключевой фактор при равном количестве очков.

Вот здесь-то и Contra Spem Spero. "Арсеналу" нужно не только выигрывать, но и следить за параллельным поединком "Манчестер Сити" – "Вест Хэм". Даже ничьей в этом матче будет достаточно подопечным Артеты, ведь разница голов на их стороне. Однако любая потеря очков "канонирами" ставит крест на всем сезоне.

Кадры хозяев

К решающему поединку "канониры" подходят в великолепных кондициях. В лазарете – пусто. Однако до сих пор не может играть Тимбер, который хоть и восстановился от травмы, но еще не принял форму.

Новости Эвертона

Прошлый поединок "ириски" провели против команды с последней строчки турнирной таблицы "Шеффилд Юнайтед". В этом случае, как и в матче "Арсенала" против МЮ, также решил один единственный забитый гол в первом тайме. Точным ударом отличился Дукуре, который забил в седьмой раз в текущем сезоне АПЛ – он является лучшим бомбардиром команды на пару с Калвертом-Льюином.

Если принимать форму всех команд АПЛ за последние пять матчей, то "Эвертон" уступает только "Арсеналу" и "Манчестер Сити" по количеству завоеванных зачетных пунктов. Подопечные Дайча набрали 13 очков из 15 возможных, не выиграв только у "Лутона" (1:1). В том числе и победили "Ливерпуль" 2:0.

Даже несмотря на восемь снятых очков "Эвертон" уже несколько туров как гарантировал себе прописку в АПЛ на следующий сезон. Команда находится на 15-м месте на расстоянии 14 очков от зоны вылета. Даже к девятой строке "ирискам" ближе – 12 баллов.

Кадры гостей

У "Эвертона" немало потерь. Не сыграют в Лондоне Миколенко, Гаррисон, Паттерсон и, возможно, Гомеш. Последний в прошлом матче вышел на поле со скамейки для запасных и был обратно заменен из-за повреждений.

Последние пять матчей Арсенала и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

12.05. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)

04.05. Арсенал – Борнмут 3:0 (АПЛ)

28.04. Тоттенхэм – Арсенал 2:3 (АПЛ)

23.04. Арсенал – Челси 5:0 (АПЛ)

20.04. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.05. Эвертон – Шеффилд Юнайтед 1:0 (АПЛ)

03.05. Лутон – Эвертон 1:1 (АПЛ)

27.04. Эвертон – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

24.04. Эвертон – Ливерпуль 2:0 (АПЛ)

21.04. Эвертон – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

17.09.23. Эвертон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

01.03.23. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)

04.02.23. Эвертон – Арсенал 1:0 (АПЛ)

17.07.22. Арсенал – Эвертон 2:0 (ТМ)

22.05.22. Арсенал – Эвертон 5:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 37 27 7 3 93 - 33 88 2 Арсенал Арсенал 37 27 5 5 89 - 28 86 3 Ливерпуль 37 23 10 4 84 - 41 79 4 Астон Вилла 37 20 8 9 76 - 56 68 5 Тоттенхэм 37 19 6 12 71 - 61 63 6 Челси 37 17 9 11 75 - 62 60 7 Ньюкасл 37 17 6 14 81 - 60 57 8 Манчестер Юнайтед 37 17 6 14 55 - 58 57 9 Вест Хэм Юнайтед 37 14 10 13 59 - 71 52 10 Брайтон 37 12 12 13 55 - 60 48 11 Борнмут 37 13 9 15 53 - 65 48 12 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 - 58 46 13 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 - 63 46 14 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44 15 Эвертон* Эвертон* 37 13 9 15 39 - 49 40 16 Брентфорд 37 10 9 18 54 - 61 39 17 Ноттингем Форест* 37 8 9 20 47 - 66 29 18 Лутон Таун 37 6 8 23 50 - 81 26 19 Бернли 37 5 9 23 40 - 76 24 20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 - 101 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Эвертон

Прогноз на матч Арсенал – Эвертон от UA-Football

Пути назад нет – нужно только побеждать. "Эвертон" на "Эмирейтс" за последние 10 лет только однажды не проиграл, также "ириски" не побеждают в гостях с 16 декабря. Поэтому все карты на руках Микеля Артеты, чья команда, в отличие от соперника, очень мотивирована. Осада штрафной “Эвертона” начнется со старта. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме с форой -1 (Кф 2,1).