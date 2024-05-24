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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз финала Кубка Англии на 25.05.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Англии. Финал.
25 мая. 17:00. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Последний матч сезона в английском футболе и последний шанс для болельщиков посмотреть за клубами с Туманного Альбиона, поскольку все представители Англии из еврокубков дружно вылетели.
Это шанс для Пепа Гвардиолы забрать очередной трофей и уверенно назвать свой очередной сезон с "горожанами" успешным, также это шанс для Эрика тен Хага или громко хлопнуть дверью перед увольнением, или даже сохранить работу после рекордно низкого финиша "Манчестер Юнайтед" в чемпионате. Интриг хватает, особенно учитывая тот факт, что это последние шанс для "дьяволов" зацепиться за еврокубки на следующий сезон.
Новости "Манчестер Сити"
Подопечные Пепа Гвардиолы выдали очередную мощную концовку сезона. К такой форме "горожан" мы уже привыкли за последние сезоны и именно благодаря ей они и вырвали чемпионство в Англии, пройдя решающий отрезок вообще без потери очков.
Они выиграли каждый из своих последних 5 матчей в рамках Премьер-лиги, их жертвами стали "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Фулхэм", "Вулверхэмптон" и "Ноттингем Форест". Без потерь очков и с очень уверенной игрой. Неуверенные победы были наверное, лишь против "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэма", но и там хватило мастерства как командного, так и индивидуального, чтобы оформить максимум баллов из возможных.
Их путь к финалу выдался непростым, на этой дороге пришлось сыграть с "Хаддерсфилдом", "Тоттенхэмом", "Лутоном", "Ньюкаслом" и "Челси". 3 из 5 соперников были непростыми, особенно это касается игры со "шпорами" на выезде и с "синими" на "Уэмбли".
Ожидается, что они продолжат свою мощную форму, которая была набрана в конце сезона. Волновать может лишь то, что традиционно против своих соседей по Манчестеру они выступают не лучшим образом и нередко имеют немало проблем. Интересно, как получится на этот раз.
Новости "Манчестер Юнайтед"
Для подопечных Эрика тен Хага это последний шанс перевернуть сезон и изменить его статус "провальный" на по крайней мере "средний". В Чемпионате они полностью провалились и заняли лишь 8-е место, хотя долгое время даже вели какую-то борьбу за топ-4. Провал был вызван частично травмами, частично неудачной формой отдельных исполнителей, а частично и безыдейностью главного тренера, который, похоже, не смог придумать эффективный план в новых ограниченных условиях.
В рамках Кубка Англии на своем пути к финалу они одолели "Уиган", "Ньюпорт", "Ноттингем Форест", "Ливерпуль" и "Ковентри Сити". Среди всех противостояний своей сложностью выделяется только противостояние с мерсисайдцами, тогда "дьяволы" выиграли только в экстра-таймах. Особенно было забавно смотреть за их матчем против "Ковентри" в полуфинале, когда они упустили преимущество в 3 гола и были на расстоянии нескольких сантиметров от поражения в компенсированное время. Удалось победить лишь в серии пенальти.
Что касается недавней формы команды, то им удалось неплохо завершить чемпионат двумя победами подряд. Они обыграли "Брайтон" и "Ньюкасл". Но до этого были еще два поражения и ничья, которые не украшают впечатление от их игры. Проиграли "Арсеналу" и "Кристал Пэлас", сыграли вничью с "Бернли".
Это матч, в котором они будут биться не только за трофей, но и за право сыграть в Лиге Европы. Мотивации им будет хватать, но хватит ли качества?
Личные встречи
03.03.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 3:1
29.10.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:3
03.06.23 КА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 2:1
14.01.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 2:1
02.10.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 6:3
Цифры и факты
- В последних 6 матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Манчестер Сити" выиграл последние 3 матча против "Манчестер Юнайтед", включая финал Кубка Англии прошлого сезона;
- "Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в последних трех матчах против "Манчестер Юнайтед".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Оба наставника подходят к финальному матчу сезона с минимальными потерями, хотя у тен Хага проблем чуточку больше.
В "Манчестер Сити" травмированным остается голкипер Эдерсон, все остальные готовы играть. А что касается "Юнайтед", то они не могут рассчитывать на помощь Тайрелла Маласии, Люка Шоу и Харри Магуайра.
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Родри, Ковачич — Силва, Де Брюйне, Фоден — Холанд
"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Далот — Каземиро, Мейну — Диалло, Фернандеш, Гарначо — Хойлунд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. Несмотря на то, что мотивации у игроков "Манчестер Юнайтед" будет больше, ведь это для них последний шанс залететь в еврокубки и спасти сезон и несмотря на то, что они выиграли последние два матча чемпионата, все-таки уровень как командный, так и индивидуальный, очень разный. Команда Гвардиолы выглядит готовой забирать очередной трофей в свою коллекцию, их соперники сейчас не в тех кондициях. Да, это финал, может произойти все, но если давать прогнозы, то мы поставим на победу "горожан" с преимуществом в 2 гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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