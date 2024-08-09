Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз Суперкубка Англии на 10.08.2024

Суперкубок Англии

10 августа. 17:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Традиционно, футбольный сезон в Англии начинается с небольшого разогрева — полутоварищеского Суперкубка Англии, который также называют Комьюнити Шилд. Этот матч хоть и не имеет особого статуса и места в сердце у английских болельщиков, но всегда воспринимается празднично, ведь все мы успели соскучиться по клубному футболу и вот, наконец, дождались.

Чемпион Англии прошлого сезона будет играть против победителя Кубка Англии, "Манчестер Сити" против "Манчестер Юнайтед". Красивая вывеска, которая вызывает интерес у любого любителя футбола Туманного Альбиона. Давайте разбираться, как команды готовились к этой игре и как провели свою предсезонку.

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Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы провели неплохой прошлый сезон, выиграли очередное чемпионство и неплохо проявили себя на Чемпионате Европы, который проходил в Германии этим летом. Далеко не все футболисты успели провести с командой хотя бы один матч, ведь Пеп дал отдохнуть отдельным исполнителям, игравшим на Евро, поэтому полностью готовым этот коллектив пока их не назовешь.

Если оглядываться на результаты команды за время предсезонных товарищеских матчей, то может показаться, что там просто катастрофа, впрочем не стоит очень заострять внимание именно на результатах, важна игра и важно понимать, что состав был без нескольких ключевых исполнителей.

Они успели проиграть "Селтику" со счетом 4:3, затем "Милану" (2:3) и "Барселоне" (в серии пенальти). Зато в последнем товарищеском матче перед сезоном "горожане" оформили победу над "Челси" (4:2). В каждом из матчей мы все еще могли узнать ту самую команду, что выигрывала АПЛ несколько месяцев назад. В итоге, ждем более быстрого и динамичного футбола в принципиальном противостоянии с соседями по Манчестеру.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Последний официальный матч команды Эрика тен Хага был именно против "Манчестер Сити", когда в финале Кубка Англии они обыграли "горожан" со счетом 2:1 и завоевали себе право вообще играть в Суперкубке. Эта команда продолжает страдать, несмотря не некоторые усиления в лице защитника Лени Йоро и форварда Джошуа Зиркзе. Первый, к сожалению, уже успел травмироваться и пропустит первые три месяца нового сезона, а второму следует еще доказать свой уровень в Англии.

У этого коллектива пока большие проблемы с травмами, но об этом чуть позже в отдельном разделе. Здесь давайте обсудим их результаты в товарищеских матчах перед сезоном. Сначала было поражение против "Русенборга" (0:1), затем обыграли "Рейнджерс" (2:0), проиграли "Арсеналу" (1:2), обыграли "Бетис" (3:2) и уступили "Ливерпулю" (0:3).

Матч против мерсисайдцев для многих стал показательным, там вышли на первый план как травмы в команде, так и не совсем понятная тактика и стиль, в котором они планировали противостоять "Ливерпулю". Как бы там ни было, это товарищеские матчи. Куда важнее то, что будет в Суперкубке Англии. Как известно, команда тен Хага умеет играть в кубковых турнирах, где все решается в рамках 90 минут.

Личные встречи

25.05.24 КА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

03.03.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 3:1

29.10.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:3

03.06.23 КА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

14.01.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 2:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" проиграл последние три матча в рамках Суперкубка Англии, уступив "Лестеру", "Арсеналу" и "Ливерпулю" в прошлых годах;

"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь в 2 из последних 8 матчей против "Манчестер Сити" во всех турнирах;

В последних 7 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Оба наставника имеют определенные проблемы с составом, вот только у Пепа Гвардиолы эти проблемы обусловлены тем, что некоторые футболисты банально отдыхают, а у тен Хага немало беды исключительно из-за травм.

В этом матче точно не сыграют Фил Фоден, Родри, Джон Стоунз и Кайл Уокер, все они получили дополнительный отпуск из-за участия на Евро-2024. Также под вопросом готовность Рико Льюиса и Эдерсона, но это из-за повреждений.

Что касается "Юнайтед", то из-за травм не сыграют Лени Йоро и Расмус Хойлунд. Также под большим вопросом Гарри Магуйар, Джонни Эванс, Аарон Ван-Биссака и Виктор Линделеф. Ну и из-за участия на Евро-2024 и отпуска могут не сыграть Кобби Мейну и Люк Шоу, хотя оба уже вернулись к работе с командой.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Де Брюйне, Ковачич — Бобб, Силва, Грилиш — Холанд

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу — Мейну, Каземиро — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Зиркзе

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Да, обычно команда Пепа Гвардиолы все же берет свое в матчах против "Манчестер Юнайтед", впрочем почти никогда эти матчи не бывают для них простыми. У "красных дьяволов" хватает кадровых проблем и от этого будет не легче, однако мы все знаем их умение вырывать победы в матчах, которые накануне складываются против них. Тем не менее, хочется спрогнозировать победу "горожан", они банально более готовы к этому матчу на данном этапе.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.