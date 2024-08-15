Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 16.08.2024

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

16 августа. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наконец-то мы дождались возвращения клубного футбола и старта самой популярной лиги мира. Английская Премьер-лига начинает сезон в пятницу, вечерним матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом". Пока мы видели обе команды только в товарищеских матчах, поэтому понимать, в какой именно форме коллективы подходят к старту сезона, достаточно непросто, но мы попробуем прикинуть, чего следует ожидать от встречи, которая откроет новый сезон в АПЛ.

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Новости "Манчестер Юнайтед"

Эрик тен Хаг после победы в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" в прошлом сезоне сохранил свое рабочее место и продолжит свою работу на "Олд Траффорд". Насколько это удачное решение - покажет только время, впрочем манкунианцы уже успели в очередной раз поддержать нидерландского наставника интересными трансферами: к клубу присоединились соотечественник Джошу Зиркзе, молодой Лени Йоро, а также два бывших подопечных — Маттейс де Лигт и Нуссеир Мазрауи.

Накануне сезона они успели провести 5 товарищеских и 1 полуофициальный матч. В товарищеских играх у них 3 поражения и 2 победы, впрочем стоит ли судить те матчи именно по результатам? Вряд ли. Поражение от "Русенборга" было скорее случайным, игра команды была на уровне. Далее победа над "Рейнджерс" в достаточно уверенном стиле, впоследствии поражение от "Арсенала", которое точно показали немало слабых сторон этого коллектива. Непростая победа над "Бетисом" получилась эффектной, а вот поражение от "Ливерпуля" откровенно разочаровало, команда Арне Слота как-то слишком легко разобралась со своими принципиальными соперниками.

На прошлых выходных они сыграли против "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии и показали неплохой футбол, учитывая уровень соперника, вот только не покидает мысль о том, что именно против атакующих команд тен Хагу играть легче, куда больше проблем ему могут создать номинально слабые соперники. Но это первый тур и домашний матч - ответственность достаточно велика.

Новости "Фулхэма"

Подопечные Марку Силвы успели провести всего три товарищеских матча накануне нового сезона, впрочем, стоило ли играть больше, если команда почти не изменилась в плане состава и тренер остался тот же? В таком случае можно и сэкономить силы.

Неплохой, хотя и нестабильный сезон от "дачников" в прошлом году завершился победой над "Лутоном" (2:4) и, конечно, они хотели бы продолжить свою победную серию в официальных матчах. Итак, три товарищеские игры за август (именно в этом месяце они играли все игры): победа над "Бенфикой" (2:0), поражение от "Севильи" (1:2) и победа над "Хоффенхаймом" (2:0).

Неожиданно хороший футбол продемонстрировал "Фулхэм", поэтому кажется, что они целиком и полностью готовы к новому сезону. Впрочем, не стоит забывать о некоторых потерях в команде, в частности Жоау Палиньи, который должен был покинуть "Крейвен Коттедж" еще год назад, но трансфер сорвался. Зато пришел талантливый Эмиль Смит-Роу из "Арсенала". Готовы ли они дать бой такому сложному сопернику как "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"? Все намекает на то, что вполне, от того сам матч может оказаться интереснее, чем многие себе представляют.

Личные встречи

24.02.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" 1:2

04.11.23 АПЛ "Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

28.05.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" 2:1

19.03.23 КА "Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" 3:1

13.11.22 АПЛ "Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

Цифры и факты

В 9 из последних 11 матчей между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом" проходила ставка ТБ 2.5;

"Фулхэм" выиграл лишь 1 из 10 последних матчей против „Манчестер Юнайтед“ (также 2 ничьи и 7 поражений).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эрик тен Хаг может смело оправдываться за неудачный старт сезона засильем травм, которые не позволяют ему рассчитывать на полный состав. Из-за повреждений не смогут сыграть новичок Лени Йоро, также Тайрел Маласия, Расмус Гойлунд и Люк Шоу. Под вопросом готовность Гарри Магуайра и Виктора Линделефа.

Что касается Марка Силвы, то он может лишь благодарить судьбу и своих физиотерапевтов, которые подвели основной состав команды к старту сезона в идеальном состоянии, никаких травм.

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Магуайр, Эванс, Мартинес — Каземиро, Мейну — Диалло, Фернандеш, Гарначо — Рашфорд

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Диоп, Бесси, Робинсон — Рид, Лукич — Траоре, Смит-Роу, Ивоби — Муниз

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Когда эти команды встречаются в очных встречах, то любят забивать голы и крайне редко мы видим меньше 2 голов. Мы ожидаем, что этот матч не будет исключением из тенденции, но если объективно оценивать состояние команд и потенциальные стартовые составы, то победа хозяев просто напрашивается. Поэтому победа "красных дьяволов" с минимальным преимуществом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.