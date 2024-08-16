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Ипсвич Таун – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 17.08.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ипсвич Таун" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 1-й тур.
17 августа. 14:30. Ипсвич. "Портмен Роуд"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Насколько болезненным может быть для болельщиков "Ливерпуля" уход Юргена Клоппа? А насколько сложно вернуться в высший английский дивизион "Ипсвичу", который хоть и удивил многих в прошлом сезоне, но сделал это в Чемпионшипе?
Ответ на эти и многие другие вопросы нам даст противостояние первого тура АПЛ между "трактористами" и "красными". Арне Слот дебютирует в АПЛ, Киран Маккенна дебютирует в АПЛ, интриг здесь хватает.
Новости "Ипсвич Таун"
Команда Кирана Маккенны накануне прошлого сезона Чемпионшипа точно не была среди фаворитов на выход в АПЛ. От того особенно удивительным стало их достижение: "трактористы" финишировали вторыми и отстали от чемпиона „Лестер Сити“ всего на 1 очко. Это атакующий, системный и очень стильный футбол. Недаром в начале лета его пытался переманить к себе "Челси".
Команда не сияет яркими индивидуальностями, прежде всего это именно команда, впрочем в прошлом году в подобном статусе в АПЛ залетал и "Бернли" под руководством Венсана Компани и все мы помним, как это закончилось. Изменит ли что-то Маккенна в стиле ради того, чтобы добиваться лучших результатов? Надеемся, что да, иначе им будет очень сложно.
Что касается предсезонной подготовки, то "Ипсвич" успел сыграть 4 товарищеских матча (3 победы и 1 поражение). Сначала они минимально обыграли донецкий "Шахтер", затем было поражение от "Фортуны", также победа против "Хоффенхайма" и победа над "Ниццей". Стоит отметить, что в каждом из этих матчей "трактористы" забивали ровно 1 гол. То есть атака там не выделялась. Зато надежной была оборона и это может помочь им в матче против "Ливерпуля".
Новости "Ливерпуля"
Арне Слот и его первый официальный матч во главе мерсисайдцев после того, как команду покинул великий Юрген Клопп. Непростое испытание для нидерландского специалиста, а учитывая тот факт, что пока команда не подписала ни одного нового игрока, то может показаться, что проблемы будут колоссальными.
С другой стороны, "Ливерпуль" получил очень хорошего специалиста, который прекрасно понимает, как ему использовать имеющихся футболистов. Его стиль в целом похож на тот, который был у Клоппа, впрочем разница именно в деталях. Ожидаем возвращения Коди Гакпо на его родной левый фланг. Возможно, именно он выиграет от прихода Слота больше всего.
Интересно посмотреть, как они себя проявят в матче против аутсайдера АПЛ. Предсезонная подготовка у мерсисайдцев прошла вообще без поражений, за 5 товарищеских матчей 4 победы и 1 ничья. Та самая ничья произошла в матче против "Лас-Пальмас", когда ни одна из команд не смогла забить гол. Зато фиксировались победы над "Севильей", "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Бетисом". Вскоре официальный дебют новой эры.
Личные встречи
11.05.02 АПЛ "Ливерпуль" — "Ипсвич" 5:0
09.02.02 АПЛ "Ипсвич" — "Ливерпуль" 0:6
10.04.01 АПЛ "Ипсвич" — "Ливерпуль" 1:1
10.12.00 АПЛ "Ливерпуль" — "Ипсвич" 0:1
14.01.95 АПЛ "Ливерпуль" — "Ипсвич" 0:1
Цифры и факты
- "Ливерпуль" выиграл 4 из 5 товарищеских матчей накануне сезона;
- "Ипсвич" выиграл 3 из 4 товарищеских матчей накануне сезона;
- Последние два матча между этими соперниками завершились разгромными победами мерсисайдцев со счетами 5:0 и 6:0.
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Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Накануне первого официального матча сезона Киран Маккенна имеет определенные проблемы с составом. Он точно не сможет рассчитывать на помощь Гарри Кларка, Джорджа Гирста, Натана Бродгеда и Джанога Донасьена. Также под вопросом готовность Камерона Хамфриса.
Что касается Арне Слота, то у него на травме Бобби Кларк, а готовность Доминика Собослая под небольшим вопросом.
"Ипсвич Таун", 4-2-3-1: Мурич — Джонсон, Вульфенден, Гривз, Дэвис — Морси, Тейлор — Бернс, Чаплин, Хатчинсон — Дилеп
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Нуньес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ипсвич Таун" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 0:3. Делать прогнозы перед сезоном, не имея перед собой ни одного сыгранного официального матча, всегда непросто. Впрочем если учесть великолепную форму команды Арне Слота в товарищеских матчах и неопытность подопечных Маккенны, здесь просто напрашивается разгромная победа мерсисайдцев. Именно этого мы и ожидаем.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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