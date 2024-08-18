Лестер – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 19.08.2024

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

19 августа. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Последний матч первого тура Английской Премьер-лиги будет между нынешней и бывшей командой Джеймса Маддисона, для него это точно будет особенная встреча. Анге Постекоглу готов начинать второй сезон во главе "Тоттенхэма" и в первом туре перед ним стоит относительно простая задача: матч против новичка АПЛ, который в прошлом сезоне Чемпионшипа под руководством Марески смог досрочно оформить чемпионство.

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Новости "Лестера"

Главный создатель прошлосезонного успеха "лис" был Энцо Мареска и его атакующий стиль. Хотя не следует забывать и об имеющемся составе команды, ведь исполнители там были на голову выше всех остальных соперников по лиге. Поэтому здесь следует понимать, что чемпионство в Чемпионшипе ожидалось.

Но главный тренер ушел, теперь итальянец в "Челси", а команду возглавил Стив Купер, который в прошлом сезоне долгое время работал с "Ноттингем Форест". Это достаточно опытный специалист, но его прагматичный стол разительно отличается от того, во что играл "Лестер" в прошлом сезоне.

С другой стороны, учитывая тот факт, что им нужно будет менять свой стиль в более сильной лиге и против более сильных соперников, Купер может стать очень даже хорошим назначением. Хотя во время предсезонных товарищеских матчей они не очень впечатлили. 2 победы и 3 поражения, причем три поражения произошли подряд и как раз предшествовали первому туру.

Удалось обыграть "Вильярреал" (2:1) и "Шрусбери" (2:1), а затем были поражения от "Палермо" (0:1), "Аугсбурга" (0:1) и "Ланса" (0:3). Возможно, когда начнутся официальные матчи, мы увидим других "лис"?

Новости "Тоттенхэма"

Анге Постекоглу входит в новый сезон с небольшим усилениями состава, в частности в клуб пришел новый центральный нападающий - Доминик Соланке. Не будем здесь обсуждать цену этой сделки, ведь важно то, насколько удачным подписанием для системы австралийца это будет.

Анге уже признанный однолюб, ведь он не отступает от своего футбольного стиля и философии, даже если его команда получает два удаления по ходу матча. Это является одновременно изюминкой этой команды и главной ее проблемой. Кажется, что с таким составом иногда все же стоит отходить от основных принципов ради результата.

Впрочем первый матч сезона обещает быть позитивным, ведь против "Лестера" точно можно играть в своем привычном формате. На предсезонных сборах они провели 5 товарищеских встреч: обыграли "Куинз Парк Рейнджерс" (2:0), "Виссель Кобе" (3:2) и сборную из звезд японской лиги (4:3). Затем было два товарняка против "Баварии и два поражения (1:2 и 2:3).

Личные встречи

11.02.23 АПЛ "Лестер" — "Тоттенхэм" 4:1

17.09.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Лестер" 6:2

01.05.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Лестер" 3:1

19.01.22 АПЛ "Лестер" — "Тоттенхэм" 2:3

23.05.21 АПЛ "Лестер" — "Тоттенхэм" 2:4

Цифры и факты

В 25 из последних 29 матчей "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 8 из последних 9 матчей между "Лестером" и "Тоттенхэмом" проходила ставка ТБ 2.5;

"Лестер" забивал как минимум 2 гола в последних 4 домашних матчах против "Тоттенхэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

К сожалению, первый тур точно пропустит легендарный Джейми Варди, возвращения которого ждут все любители английского футбола. Также не поможет "Лестеру" Коноро Коуди и под вопросом готовность Патсона Даки.

Что касается проблем Анхе Постекоглу, то под вопросом готовность Ива Биссума, Ришарлисона и Фрейзера Фостера. Все остальные готовы к бою.

"Лестер", 4-2-3-1: Хермансен — Перейра, Фас, Околи, Кристиансен — Уинкс, Ндиди — Фатаву, Буонанотте, Мавидиди — Кеннон

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Сарр, Бентанкур, Маддисон — Кулусевски, Соланке, Сон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Лестер" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лестером" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Эти команды обожают обмениваться мешками голов, когда играют друг с другом. Так почему что-то должно измениться на этот раз? И вообще, "шпоры" очень результативны под руководством Постекоглу, причем не только забивают, но и пропускают. Впрочем, здесь ожидаем победы фаворита, но и "Лестер" должен забить свой гол престижа.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.