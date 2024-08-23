Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

24 августа. 14:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Эрика тен Хага отправляется в Брайтон на очень непростой матч против местной команды. Да, у "чаек" новый наставник, однако подопечные Фабиана Гюрцелера в первом туре уже разобрали на молекулы "Эвертон". Конечно, это был отдельный матч и более слабый соперник, но та игра, которую показал "Брайтон", не может не волновать "красных дьяволов". Матч обещает быть чрезвычайно интересным.

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Новости "Брайтона"

Интересно, что последнее поражение "чаек" датируется последним туром прошлого сезона. Тогда еще подопечные Роберто Де Дзерби проиграли именно "Манчестер Юнайтед". Уже после этого команда провела предсезонку из 4 матчей, каждый из которых они выиграли.

Самый молодой специалист в истории Премьер-лиги Фабиан Гюрцелер заинтриговал многих уже в первом туре, хотя намеки на это были еще в товарищеских матчах, когда они обыграли "Касиму" (5:1), "Токио Верди" (4:2), "Куинз Парк Рейнджерс" (1:0) и "Вильярреал" (4:0). Уверенно пройденные товарищеские матчи подкрепились победой над "Эвертоном" в первом туре АПЛ со счетом 3:0.

"Чайки" выглядели очень свежо и правильно распределили свои силы на расстояние всего матча. Новички команды выглядели органично, а возвращение Каору Митомы также воспринимается как новый трансфер не меньше, ведь прошлый сезон для японца был почти полностью перечеркнут травмами. Интересно, смогут ли они воспроизвести нечто подобное уже против "Юнайтед".

Новости "Манчестер Юнайтед"

Подопечные Эрика тен Хага после прошлого сезона получили немало критики и в один момент казалось, что летом команда получит нового главного тренера, но нет. Руководители клуба решили довериться нидерландскому специалисту и продлили с ним контракт, но теперь у Эрика становится куда меньше аргументов для оправдания любых неудачных результатов. Особенно после неплохих трансферов в лице Мазрауи и де Лигта.

Предсезонку они провели нестабильно, но куда интереснее то, как были сыграны первые два официальных матча сезона, если Суперкубок Англии можно считать официальным. Там они сыграли против "Манчестер Сити" и при очень хорошей игре проиграли только в серии пенальти. Главная беда этой команды тянется уже годами: они могут провести качественный матч против топ-соперника, но когда встречаются с командой, которая хоть немного хуже по качеству на бумаге, начинаются проблемы.

Такие проблемы были в первом туре против "Фулхэма", когда они смогли оформить победу лишь на последних минутах, хотя за матч было немало эпизодов, из-за которых манкунианцы могли вообще остаться без набранных очков. Именно поэтому от матча против "Брайтона" есть определенные опасения.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.05.24 АПЛ "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

16.09.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" 1:3

04.05.23 АПЛ "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

23.04.23 КА "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

07.08.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" 1:2

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" выиграл каждый из последних 3 матчей в рамках Английской Премьер-лиги;

В последних трех домашних матчах "Брайтона" против "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТМ 2.5;

"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь 1 из последних 4 выездов на "Амекс Стэдиум".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Одной из проблем накануне этого матча для обеих команд являются травмы, из-за которых мы не сможем полностью насладиться сильнейшими версиями каждого коллектива.

Фабиан Гюрцелер не сможет рассчитывать на Солли Марча, Барта Вербрюггена, Эвана Фергюсона, Хулион Энсисо и Первиса Эступиньяна. Кроме того, под вопросом Якуба Минте, а Билли Гилмор уже одной ногой в "Наполи".

Что касается Эрика тен Хага, то у него отсутствуют Лени Йоро, который только-только присоединился к клубу с "Олд Траффорд", также Тайрелл Маласия и Расмус Хойлунд. Почти наверняка, не сыграет и Люк Шоу, и еще вызывают вопросы Виктор Линделеф и Джейдон Санчо.

"Брайтон", 4-2-3-1: Стил — Уэлтман, ван Хеке, Данк, Хиншелвуд — Милнер, Виффер — Адингра, Педро, Митома — Уэлбек

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Мазрауи, Магуйар, Мартинес, Далот — Каземиро, Мейну — Диалло, Фернандеш, Гарначо — Зиркзе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Впечатляющую предсезонку и первый тур в исполнении "чаек" невозможно игнорировать, они очевидно в неплохой форме и готовы к непростым вызовам. Одним из таких вызовов является "Манчестер Юнайтед", который только начинает находить свою игру. Встреча двух футбольных философий, почти наверняка, завершится результативной ничьей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.