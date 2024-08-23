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Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 2-й тур.
24 августа. 17:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Тот момент, когда обеим командам нужно реабилитироваться за то, что произошло в первом туре. Команда Шона Дайча разгромно уступила "Брайтону" в родных стенах, а ребята Анге Постекоглу сыграли лишь вничью с новичком АПЛ "Лестером". Оба результата не являются приемлемыми и именно здесь у команд есть шансы все исправить.
Интересно, чего на этот раз ожидать от "шпор", потому что примерный стиль "ирисок" сразу понятен: оборона и контратаки. А пока разберемся, в каком состоянии соперники подходят к матчу.
Новости "Тоттенхэма"
Подопечные Анге Постекоглу начинают свой второй сезон под руководством австралийца, точнее они уже его начали и сделали это не лучшим образом. Накануне Анге сказал, что на свой второй сезон в клубах он, как правило, выигрывает какой-то трофей. Впрочем многообещающее заявление от тренера не нашло своего отклика на "Кинг Пауэр Стэдиум", где они сыграли лишь вничью против "Лестера".
Проблема не только в результате, но и в самой игре. Кажется, что на второй тайм у команды не хватило сил и они просто поплыли по течению. Зато перед этим они провели неплохую предсезонку, где из 5 матчей они выиграли 3, а остальные два проиграли мюнхенской "Баварии".
После столь неуверенного первого тура, "шпоры" справедливо получили свою порцию критики, но там было и немало положительного. В частности дебют Доминика Соланке, который хоть и не отметился результативными действиями, однако сразу выглядел как хорошая основная опция в нападение для этой команды. Матч против "Эвертона" не выглядит как какой-то невероятно сложный вызов, тем более будут играть у себя дома. Пора исправляться.
Новости "Эвертона"
Наверное, в Англии на прошлых выходных не было команды, которую бы критиковали больше, чем "Эвертон" Шона Дайча. Хотя намеки на то, что "ириски" банально не готовы к новому сезону были еще во время товарищеских матчей летом. Из 5 товарняков они выиграли лишь 1 матч - против "Престона" 3:0. Также было 2 ничьи и 2 поражения. Возможно, с положительной стороны еще можно отметить ничью с "Ромой" (1:1).
А дальше был первый тур против "Брайтона", причем они принимали "чаек" у себя дома и все равно как-то без особого желания и огня в глазах проиграли ту игру. Кроме того, красную карточку получил Эшли Янг, поэтому во втором туре он помочь своей команде не сможет.
Конечно, можно сказать и о том, что "Эвертон" ослаб после ухода Амаду Онана, но бельгиец точно не настолько сильно определял игру команды Дайча, чтобы искать в этом главную причину такого поражения. Виталий Миколенко на фоне такой команды также выглядел не очень уверенно. Смогут ли они исправиться против "Тоттенхэма"? Достаточно сомнительно.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|"Арсенал"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|"Ливерпуль"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|"Манчестер Сити"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|"Астон Вилла"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|"Ньюкасл"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|"Борнмут"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|"Лестер Сити"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|"Тоттенхэм"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|"Кристал Пэлас"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|"Фулхэм"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|"Саутгемптон"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|"Челси"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Ипсвич Таун
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|"Вулверхэмптон"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Личные встречи
03.02.24 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 2:2
23.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:1
03.04.23 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 1:1
15.10.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:0
07.03.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 5:0
Цифры и факты
- "Тоттенхэм" не проигрывает "Эвертону" в 15 из последних 16 домашних матчей во всех турнирах;
- "Тоттенхэм" забивал как минимум 2 гола в последних трех домашних матчах против "Эвертона" во всех турнирах;
- В 4 из последних 5 матчей "Тоттенхэма" проходила ставка ТБ 2.5
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Не так часто у команды Постекоглу бывает ситуация, при которой травмированных нет вообще, или если и есть, то всего один. Но сейчас это именно так. Точно не сможет сыграть Родриго Бентанкур, получивший повреждение во время матча первого тура и замененный по протоколу на подозрение о сотрясении мозга. Ну и под вопросом второй вратарь команды Фрейзер Форстер.
Что касается Шона Дайча, то у него все сложнее, ведь он не может рассчитывать на травмированных Натана Паттерсона, Юссефи Шермити, Шеймуса Коулмена и Джаррада Брантуэйта, под вопросом также Джеймс Гарнер. Ну и не забываем о дисквалификации Эшли Янга за его красную карточку.
"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Грей, Сарр — Кулусевски, Маддисон, Сон — Соланке
"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Холгейт, Тарковски, Кин, Миколенко — Гаррисон, Ирогбунам, Гейе, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. Не то, чтобы "Эвертону" не хватает мотивации, но следует учитывать, насколько злыми будут подопечные Постекоглу во время своего первого домашнего матча сезона из-за поражения в первом туре. Они выше классом и выглядят даже более мотивированными, чем собственные соперники, здесь абсолютно все намекает на победу хозяев с разницей в 2 гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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