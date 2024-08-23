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Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии

Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

24 августа. 17:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Тот момент, когда обеим командам нужно реабилитироваться за то, что произошло в первом туре. Команда Шона Дайча разгромно уступила "Брайтону" в родных стенах, а ребята Анге Постекоглу сыграли лишь вничью с новичком АПЛ "Лестером". Оба результата не являются приемлемыми и именно здесь у команд есть шансы все исправить.

Интересно, чего на этот раз ожидать от "шпор", потому что примерный стиль "ирисок" сразу понятен: оборона и контратаки. А пока разберемся, в каком состоянии соперники подходят к матчу.

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Содержание

Новости "Тоттенхэма"

Подопечные Анге Постекоглу начинают свой второй сезон под руководством австралийца, точнее они уже его начали и сделали это не лучшим образом. Накануне Анге сказал, что на свой второй сезон в клубах он, как правило, выигрывает какой-то трофей. Впрочем многообещающее заявление от тренера не нашло своего отклика на "Кинг Пауэр Стэдиум", где они сыграли лишь вничью против "Лестера".

Проблема не только в результате, но и в самой игре. Кажется, что на второй тайм у команды не хватило сил и они просто поплыли по течению. Зато перед этим они провели неплохую предсезонку, где из 5 матчей они выиграли 3, а остальные два проиграли мюнхенской "Баварии".

После столь неуверенного первого тура, "шпоры" справедливо получили свою порцию критики, но там было и немало положительного. В частности дебют Доминика Соланке, который хоть и не отметился результативными действиями, однако сразу выглядел как хорошая основная опция в нападение для этой команды. Матч против "Эвертона" не выглядит как какой-то невероятно сложный вызов, тем более будут играть у себя дома. Пора исправляться.

Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024 - изображение 1

Новости "Эвертона"

Наверное, в Англии на прошлых выходных не было команды, которую бы критиковали больше, чем "Эвертон" Шона Дайча. Хотя намеки на то, что "ириски" банально не готовы к новому сезону были еще во время товарищеских матчей летом. Из 5 товарняков они выиграли лишь 1 матч - против "Престона" 3:0. Также было 2 ничьи и 2 поражения. Возможно, с положительной стороны еще можно отметить ничью с "Ромой" (1:1).

А дальше был первый тур против "Брайтона", причем они принимали "чаек" у себя дома и все равно как-то без особого желания и огня в глазах проиграли ту игру. Кроме того, красную карточку получил Эшли Янг, поэтому во втором туре он помочь своей команде не сможет.

Конечно, можно сказать и о том, что "Эвертон" ослаб после ухода Амаду Онана, но бельгиец точно не настолько сильно определял игру команды Дайча, чтобы искать в этом главную причину такого поражения. Виталий Миколенко на фоне такой команды также выглядел не очень уверенно. Смогут ли они исправиться против "Тоттенхэма"? Достаточно сомнительно.

Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 1 1 0 0 3-0 3
2 "Арсенал" "Арсенал" 1 1 0 0 2-0 3
3 "Ливерпуль" "Ливерпуль" 1 1 0 0 2-0 3
4 "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 1 1 0 0 2-0 3
5 "Астон Вилла" "Астон Вилла" 1 1 0 0 2-1 3
6 Брентфорд Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
7 "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 1 1 0 0 1-0 3
8 "Ньюкасл" "Ньюкасл" 1 1 0 0 1-0 3
9 "Борнмут" "Борнмут" 1 0 1 0 1-1 1
10 "Лестер Сити" "Лестер Сити" 1 0 1 0 1-1 1
11 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 0 1 0 1-1 1
12 "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 1 0 1 0 1-1 1
13 "Кристал Пэлас" "Кристал Пэлас" 1 0 0 1 1-2 0
14 "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 1 0 0 1 1-2 0
15 "Фулхэм" "Фулхэм" 1 0 0 1 0-1 0
16 "Саутгемптон" "Саутгемптон" 1 0 0 1 0-1 0
17 "Челси" "Челси" 1 0 0 1 0-2 0
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 1 0 0 1 0-2 0
19 "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 1 0 0 1 0-2 0
20 Эвертон Эвертон 1 0 0 1 0-3 0

Личные встречи

03.02.24 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 2:2

23.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:1

03.04.23 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 1:1

15.10.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:0

07.03.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 5:0

Цифры и факты

  • "Тоттенхэм" не проигрывает "Эвертону" в 15 из последних 16 домашних матчей во всех турнирах;
  • "Тоттенхэм" забивал как минимум 2 гола в последних трех домашних матчах против "Эвертона" во всех турнирах;
  • В 4 из последних 5 матчей "Тоттенхэма" проходила ставка ТБ 2.5

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Не так часто у команды Постекоглу бывает ситуация, при которой травмированных нет вообще, или если и есть, то всего один. Но сейчас это именно так. Точно не сможет сыграть Родриго Бентанкур, получивший повреждение во время матча первого тура и замененный по протоколу на подозрение о сотрясении мозга. Ну и под вопросом второй вратарь команды Фрейзер Форстер.

Что касается Шона Дайча, то у него все сложнее, ведь он не может рассчитывать на травмированных Натана Паттерсона, Юссефи Шермити, Шеймуса Коулмена и Джаррада Брантуэйта, под вопросом также Джеймс Гарнер. Ну и не забываем о дисквалификации Эшли Янга за его красную карточку.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Грей, Сарр — Кулусевски, Маддисон, Сон — Соланке

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Холгейт, Тарковски, Кин, Миколенко — Гаррисон, Ирогбунам, Гейе, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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1.47
4.95
6.80
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Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Не то, чтобы "Эвертону" не хватает мотивации, но следует учитывать, насколько злыми будут подопечные Постекоглу во время своего первого домашнего матча сезона из-за поражения в первом туре. Они выше классом и выглядят даже более мотивированными, чем собственные соперники, здесь абсолютно все намекает на победу хозяев с разницей в 2 гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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