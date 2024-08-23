Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

24 августа. 17:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Тот момент, когда обеим командам нужно реабилитироваться за то, что произошло в первом туре. Команда Шона Дайча разгромно уступила "Брайтону" в родных стенах, а ребята Анге Постекоглу сыграли лишь вничью с новичком АПЛ "Лестером". Оба результата не являются приемлемыми и именно здесь у команд есть шансы все исправить.

Интересно, чего на этот раз ожидать от "шпор", потому что примерный стиль "ирисок" сразу понятен: оборона и контратаки. А пока разберемся, в каком состоянии соперники подходят к матчу.

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Новости "Тоттенхэма"

Подопечные Анге Постекоглу начинают свой второй сезон под руководством австралийца, точнее они уже его начали и сделали это не лучшим образом. Накануне Анге сказал, что на свой второй сезон в клубах он, как правило, выигрывает какой-то трофей. Впрочем многообещающее заявление от тренера не нашло своего отклика на "Кинг Пауэр Стэдиум", где они сыграли лишь вничью против "Лестера".

Проблема не только в результате, но и в самой игре. Кажется, что на второй тайм у команды не хватило сил и они просто поплыли по течению. Зато перед этим они провели неплохую предсезонку, где из 5 матчей они выиграли 3, а остальные два проиграли мюнхенской "Баварии".

После столь неуверенного первого тура, "шпоры" справедливо получили свою порцию критики, но там было и немало положительного. В частности дебют Доминика Соланке, который хоть и не отметился результативными действиями, однако сразу выглядел как хорошая основная опция в нападение для этой команды. Матч против "Эвертона" не выглядит как какой-то невероятно сложный вызов, тем более будут играть у себя дома. Пора исправляться.

Новости "Эвертона"

Наверное, в Англии на прошлых выходных не было команды, которую бы критиковали больше, чем "Эвертон" Шона Дайча. Хотя намеки на то, что "ириски" банально не готовы к новому сезону были еще во время товарищеских матчей летом. Из 5 товарняков они выиграли лишь 1 матч - против "Престона" 3:0. Также было 2 ничьи и 2 поражения. Возможно, с положительной стороны еще можно отметить ничью с "Ромой" (1:1).

А дальше был первый тур против "Брайтона", причем они принимали "чаек" у себя дома и все равно как-то без особого желания и огня в глазах проиграли ту игру. Кроме того, красную карточку получил Эшли Янг, поэтому во втором туре он помочь своей команде не сможет.

Конечно, можно сказать и о том, что "Эвертон" ослаб после ухода Амаду Онана, но бельгиец точно не настолько сильно определял игру команды Дайча, чтобы искать в этом главную причину такого поражения. Виталий Миколенко на фоне такой команды также выглядел не очень уверенно. Смогут ли они исправиться против "Тоттенхэма"? Достаточно сомнительно.

Турнирная таблица

Личные встречи

03.02.24 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 2:2

23.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:1

03.04.23 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 1:1

15.10.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:0

07.03.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 5:0

Цифры и факты

"Тоттенхэм" не проигрывает "Эвертону" в 15 из последних 16 домашних матчей во всех турнирах;

"Тоттенхэм" забивал как минимум 2 гола в последних трех домашних матчах против "Эвертона" во всех турнирах;

В 4 из последних 5 матчей "Тоттенхэма" проходила ставка ТБ 2.5

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Не так часто у команды Постекоглу бывает ситуация, при которой травмированных нет вообще, или если и есть, то всего один. Но сейчас это именно так. Точно не сможет сыграть Родриго Бентанкур, получивший повреждение во время матча первого тура и замененный по протоколу на подозрение о сотрясении мозга. Ну и под вопросом второй вратарь команды Фрейзер Форстер.

Что касается Шона Дайча, то у него все сложнее, ведь он не может рассчитывать на травмированных Натана Паттерсона, Юссефи Шермити, Шеймуса Коулмена и Джаррада Брантуэйта, под вопросом также Джеймс Гарнер. Ну и не забываем о дисквалификации Эшли Янга за его красную карточку.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Грей, Сарр — Кулусевски, Маддисон, Сон — Соланке

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Холгейт, Тарковски, Кин, Миколенко — Гаррисон, Ирогбунам, Гейе, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Не то, чтобы "Эвертону" не хватает мотивации, но следует учитывать, насколько злыми будут подопечные Постекоглу во время своего первого домашнего матча сезона из-за поражения в первом туре. Они выше классом и выглядят даже более мотивированными, чем собственные соперники, здесь абсолютно все намекает на победу хозяев с разницей в 2 гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.