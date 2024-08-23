Астон Вилла – Арсенал. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

24 августа. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наверное, центральный матч всего второго тура АПЛ, учитывая, что сходятся две команды из топ-4 прошлого сезона и две команды, которые выиграли свои матчи в первом туре. В прошлом сезоне Унаи Эмери и его команда дважды показали "канонирам", что их не стоит недооценивать.

Вряд ли сейчас кто-то реально недооценивает "Виллу", особенно Артета, который точно усвоил несколько уроков после прошлых двух матчей против них. Но усвоенные уроки никак не означает, что сделаны правильные выводы. Сможет ли "Арсенал" отомстить за 6 потерянных очков прошлого сезона?

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Астон Виллы"

Наверное, на у кого нет сомнений по поводу того, что этот сезон для бирмингемцев будет гораздо сложнее прошлого. Теперь они играют в Лиге Чемпионов и прошлогодний "Ньюкасл" сможет подробно объяснить, почему при таких условиях можно легко провалиться на всех фронтах. Впрочем Унаи Эмери, в отличие от Эдди Гау, имеет большой опыт игры в еврокубках и это может помочь "Вилле" с этим справиться.

На предсезонке они провели аж 7 товарищеских матчей, все благодаря тому, что большинство футболистов команды не были привлечены к матчам Евро или Олимпийских Игр. За эти 7 матчей на их счету 3 победы и 4 поражения. Особенно бросается в глаза поражение против "Коламбус Крю" со счетом 4:1. Впрочем там все было экспериментально. Как они могут играть, когда наступает ответственный момент, мы все увидели.

Победа "вилланов" в первом туре на выезде против "Вест Хэма" получилась непростой, лишь героический выход Джона Дурана во втором тайме позволил забрать все три балла, но и нынешний "Вест Хэм" теперь не является простым соперником, поэтому просто фиксируем непростую и важную победу. Однако как они проявят себя против доминирующих "канониров"? Предсказать очень трудно.

Новости "Арсенала"

Кажется, что лондонцы делают все абсолютно правильно, как и их наставник Микель Артета. "Канониры" продолжают свое постепенное развитие и делают точечные усиления, которые должны сделать этот коллектив только сильнее, хотя и без этого мощности им хватало.

После очередного сильного, хоть и безтрофейного прошлого сезона, они готовы начинать новую битву. На предсезонных сборах они проиграли лишь 1 матч - "Ливерпулю" со счетом 2:1. В первом туре, когда они принимали у себя дома "Вулверхэмптон", мы увидели типичную игру с тотальным контролем и доминацией, которые удалось превратить в спокойную победу со счетом 2:0.

"Арсенал" просто продолжает свое развитие и делает это максимально эффективно. Возможно, именно в этом сезоне им удастся сбросить с трона "Манчестер Сити"? Но для начала нужно что-то сделать с "Виллой", которой они дважды уступили в прошлом сезоне.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.04.24 АПЛ "Арсенал" — "Астон Вилла" 0:2

09.12.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 1:0

18.02.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 2:4

31.08.22 АПЛ "Арсенал" — "Астон Вилла" 2:1

19.03.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Арсенал" 0:1

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл свои последние 7 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" сохранил свои ворота сухими в 5 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас состав "Астон Виллы почти в идеальном состоянии и из-за травм там не хватает Бубакара Камара и Тайрона Мингса. Также под вопросом участие в этом матче Робина Ольсена. То есть значительных потерь нет и в основном все готовы играть.

Что касается Микеля Артеты, то он не может рассчитывать на Такехиро Томиясу и Кирана Тирни. Также неизвестно, успеет ли восстановиться Фабиу Виейра. Поэтому можно утверждать, что обе команды смогут выпустить свои оптимальные составы.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Онана, Тилеманс — Бэйли, Макгинн, Роджерс — Уоткинс

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Хаверц, Мартинелли

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Да, в прошлом сезоне "вилланы" дважды удивили "канониров", однако мы уже давненько не видели команду Эмери в матче против настоящих грандов. Кажется, что это будет идеальный момент для Артеты взять реванш у своего соотечественника. Это более качественная команда, которая почти наверняка все же вытянет для себя непростую победу на выезде.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.