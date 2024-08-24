Вулверхэмптон – Челси. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 25.08.2024

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

25 августа. 16:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Первый тур Английской Премьер-лиги выдался для обеих команд не очень приятным. Первые играли против вице-чемпиона Англии на выезде и логично уступили со счетом 2:0, а вторые - против чемпиона Англии у себя дома, но результат был такой же - поражение 2:0.

Очевидно, что лондонцы выглядят фаворитами в этом противостоянии, но матчи этой команды всегда особенные, ведь никогда не знаешь, чего от них следует ожидать.

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Новости "Вулверхэмптона"

По итогам этого лета, которое еще не завершилось, можно констатировать, что команда Гари О'Нила ослабла. Главные потери - два игрока, которые были основными в прошлом сезоне, а именно Макс Килман и Педру Нету, которые перешли в "Вест Хэм" и "Челси" соответственно. Особых усилений пока не видно, а амбиции у команды все еще на самом высоком уровне. Не так уж и удивительно то, что в Британии всерьез говорят о потенциальном вылете "волков" в этом сезоне.

Они провели нестабильную предсезонку, из 5 матчей выиграли 3 и проиграли два. Победы были над "Комо", "Вест Хэмом" и, неожиданно, "Лейпцигом". Проиграли "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано". Когда настал момент показать себя в АПЛ, то в первом туре был сильный соперник, впрочем даже против сильнейших команды можно показать свои сильные стороны. У этой команды, кажется, этих сильных сторон не так много.

Возможно, все изменится со временем, когда О'Нил немного переберет состав и заново выстроит новую эффективную команду. Поэтому будем следить, но пока что это не очень хорошо.

Новости "Челси"

Энцо Мареска проиграл свой первый матч АПЛ против "Манчестер Сити", впрочем "синие" выглядели там не безнадежно и в итоге многое решило индивидуальное мастерство отдельных исполнителей "горожан". Но сам рисунок игры выглядел привлекательно, по крайней мере с потенциалом на будущее, именно так и любят в "Челси": главное - перспектива и потенциал.

На этой неделе они сыграли матч квалификации в Лигу Конференций против швейцарского "Серветта", где весь матч на поле провел Михаил Мудрик и не очень впечатлил главного тренера своей игрой, о чем он открыто заявил на конференции после.

Но важно то, какую игру команда продемонстрировала. Это было очень бледно и скучно, несмотря на победу со счетом 2:0. Именно на фоне той игры, в которой была легкая ротация состава, есть опасения по поводу их способности показать себя против "Вулверхэмптона".

Турнирная таблица

Личные встречи

04.02.24 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 2:4

24.12.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 2:1

08.04.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Челси" 1:0

08.10.22 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 3:0

07.05.22 АПЛ "Челси" — "Вулверхэмптон" 2:2

Цифры и факты

"Вулверхэмптон" проигрывал как после первого, так и после второго таймов в 6 из последних 7 матчей в рамках АПЛ;

"Вулверхэмптон проиграл 6 из последних 7 матчей в рамках АПЛ;

"Вулверхэмптон" выиграл последние 3 матча против "Челси" во всех турнирах;

"Челси" не может сохранить свои ворота "сухими" в последних 18 выездных матчах во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Больших проблем с составом накануне матча у "волков" нет. Гари О'Нил не сможет рассчитывать на помощь от Леона Чивоме и Энсо Гонсалеса. Все остальные готовы играть.

Что касается Энцо Марески и его кадровых проблем, то в матче не сыграют Рис Джеймс, Омари Келлиман, Джордже Петрович, Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл. Первый не сыграет из-за травмы, а все остальные - потому что на них не рассчитывают. Келлиман будет играть с молодежкой. Также под вопросом готовность Коула Палмера, впрочем вчера он уже тренировался с командой.

"Вулверхэмптон", 4-2-3-1: Са — Семеду, Москера, Тоти, Аит-Нури — Гомеш, Лемина — Хван, Кунья, Гомес — Ларсен

"Челси", 4-3-3: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Лавия, Фернандес — Палмер, Джексон, Нкунку

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Лондонцы уже долгое время не могут покинуть поле после выездного матча без пропущенного гола. Вряд ли что-то изменится и на этот раз. Вопрос лишь в том, хватит ли им мощи, чтобы выиграть встречу? Мы считаем, что эта команда пока слишком сырая для этого, поэтому ничья, обязательно результативная.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.