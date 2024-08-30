Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 31.08.2024

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

31 августа. 14:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча двух команд, набравших максимум очков после первых двух туров и являющихся по сути действующими лидерами турнирной таблицы АПЛ. Ожидаемо мощный "Арсенал" Микеля Артеты будет принимать у себя дома отчасти сенсационную команду Фабиана Гюрцелера.

То есть если от "канониров" мы примерно подобного и ожидали на старте чемпионата, то "Брайтон" частично удивил, особенно своей победой над "Манчестер Юнайтед" в прошлом туре. Это точно будет интересный матч двух играющих команд.

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Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты прекрасно начала новый сезон Английской Премьер-лиги и прямо излучает уверенность и нацеленность на титул. Когда, если не в этом сезоне? На данный момент они не пропустили ни одного гола в официальных матчах и обыграли "Вулверхэмптон" и "Астон Виллу" с одинаковым счетом - 2:0.

Важно отметить, что против "Виллы" все было не так просто и если бы не сбитый прицел у Олли Уоткинса, то все могло бы закончиться по-другому. Как бы там ни было, "канониры" сохраняют стопроцентный результат и будут пытаться придерживаться этого и в дальнейшем.

Даже за всю предсезонную подготовку они проиграли только 1 матч — "Ливерпулю", все остальные были выиграны, в частности впечатляющая победа над "Байером" (4:1). То есть эта команда в форме, они прекрасно подготовились к старту сезона и есть немалые сомнения по поводу возможности "Брайтона" как-то прервать эту серию.

Новости "Брайтона"

Команда самого молодого наставника команды в истории АПЛ Фабиана Гюрцелера провела на один официальный матч больше, чем "Арсенал". Кроме АПЛ, им пришлось сыграть во втором раунде Кубка Английской Лиги против "Кроули Таун", впрочем они легко справились с этим вызовом и выиграли 4:0.

Что касается старта сезона, то "Брайтон" вообще в порядке. В первом туре они не оставили шансов "Эвертону", хотя матч проходил на выезде, а во втором туре на последних минутах обыграли "Манчестер Юнайтед" у себя дома. Впрочем и здесь стоит отметить, что матч проходил не так легко и в один момент они были близки даже к поражению, если бы не Зиркзе, который сделал чистый гол Гарначо собственным голом из офсайда.

"Брайтон" наконец перестал страдать от огромного засилья травм и теперь эта команда выглядит свежей. Это как перезагрузка после Де Дзерби и пока что она выглядит очень даже интересно.

Турнирная таблица

Личные встречи

06.04.24 АПЛ "Брайтон" — "Арсенал" 0:3

17.12.23 АПЛ "Арсенал" — "Брайтон" 2:0

14.05.23 АПЛ "Арсенал" — "Брайтон" 0:3

31.12.22 АПЛ "Брайтон" — "Арсенал" 2:4

09.11.22 АПЛ "Арсенал" — "Брайтон" 1:3

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл свои последние 8 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Арсенал" забивал как минимум 2 гола в 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 5 из последних 6 матчей между "Арсеналом" и "Брайтоном" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Насколько критическими можно назвать для Артеты потери Такехиро Томиясу, Кирана Тирни и Габриэла Жезуса? Кажется, что без них команда уже привыкла и адаптировалась, поэтому вот таких три игрока вне игры, все остальные готовы.

Что касается проблем Фабиана Гюрцелера, то он не может рассчитывать на Солли Марча, дальше есть еще три игрока, готовность которых вызывает легкие сомнения. Речь о Брайане Груде, Матч Уиффер и Мэтте О'Райли.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Гаверц, Троссар

"Брайтон", 4-3-2-1: Вербрюгген — Велтман, ван Хеке, Данк, Гиншелвуд — Милнер, Гилмор — Адингра, Педро, Митома — Уэлбек

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на то, что "канониры" в этом сезоне еще не пропускали голов в официальных матчах, первый мы прогнозируем именно здесь. Уж слишком хорошо умеют атаковать "чайки". Впрочем, на победу им рассчитывать не стоит. Мы ставим на победу лондонцев с минимальным преимуществом, но пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.