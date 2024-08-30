Вест Хэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 31.08.2024

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

31 августа. 19:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Все в Англии задаются вопросом, станет ли этот сезон АПЛ последним для Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити"? Вопрос на самом деле открытый и ответ на него мы получим где-то ближе к зиме, когда Пеп либо подпишет новый контракт, либо объявит о конце своей эры в Манчестере.

Но пока что об этом рано говорить, сейчас нужно одерживать победы и идти к очередному титулу, особенно на фоне "Арсенала", который стал только сильнее. Одним из испытаний в начале для "горожан" будет выезд в "Вест Хэм", где Хулен Лопетеги пытается совершить настоящую революцию после Дэвида Мойеса и построить свою стильную команду в Лондоне.

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Новости "Вест Хэма"

После нестабильной предсезонной подготовки с соответствующими результатами, команда Хулена Лопетеги пытается понять требования нового главного тренера и на самом деле у них неплохо получается. В первом туре они принимали у себя дома "Астон Виллу" и провели с ними едва ли не равный матч, в котором все решил поздний выход на замену от Джона Дурана.

Затем было противостояние с "Кристал Пэлас", также был относительно равный матч, но и команда Оливера Гласнера никогда не была простым соперником. Там удалось победить благодаря двум голам во втором тайме. Посреди недели они также играли матч второго раунда Кубка Английской Лиги против "Борнмута", где минимально выиграли со счетом 1:0 благодаря позднему голу Джаррода Боуэна.

Да, это еще не полностью готовый коллектив нового наставника, но их стиль заметен и уже понемногу вырисовывается на футбольном поле. Правда, испытание манчестерским коллективом вряд ли может быть пройдено без потерь.

Новости "Манчестер Сити"

Очередной сезон для команды Пепа Гвардиолы начинается с такими же амбициями, как и все прошлые: нужно выиграть все трофеи. Этот сезон для них стартовал с Суперкубка Англии, где они лишь в серии пенальти обыграли "Манчестер Юнайтед". Однако тогда в состав не присоединились все игроки, да и просто команда только завершила летнюю предсезонную подготовку.

Зато со стартом важнейших матчей, а именно в рамках Английской Премьер-лиги, они показали необходимое мастерство. В первом туре на "Стэмфорд Бридж" обыграли "Челси" со счетом 2:0, а затем в матче против новичка АПЛ "Ипсвича", несмотря на сенсационный пропущенный гол, легко отыгрались и благодаря Холанду одержали победу 4:1.

Следующее испытание - "Вест Хэм", но, кажется, что они полностью к нему готовы, если не будет каких-то катастрофических потерь в составе накануне игры.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.05.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Вест Хэм" 3:1

16.09.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Манчестер Сити" 1:3

03.05.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Вест Хэм" 3:0

07.08.22 АПЛ "Вест Хэм" — "Манчестер Сити" 0:2

15.05.22 АПЛ "Вест Хэм" — "Манчестер Сити" 2:2

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 17 из последних 20 матчей против "Вест Хэма" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" выиграл каждый из своих последних 11 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" выигрывал как минимум с преимуществом в 2 гола в своих последних 11 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

То кадровое положение, которое есть у Хулена Лопетеги прямо сейчас, он предпочел бы сохранить на весь сезон. Ни одного травмированного игрока, все готовы играть и это не может не радовать.

Что касается Пепа Гвардиолы, то у него не все так идеально. Точно не сможет выйти на поле Оскар Бобб, у которого серьезная травма, которая будет держать его вне игры несколько месяцев. Также под вопросом Фил Фоден, Родри и Матео Ковачич.

"Вест Хэм", 4-3-3: Ареола — Ван-Биссака, Тодибо, Килман, Эмерсон — Пакета, Родригес, Альварес — Боуэн, Фюллькрюг, Кудус

"Манчестер Сити", 4-3-2-1: Эдерсон — Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Силва, Ковачич — Савио, де Брюйне, Доку — Холанд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вест Хэм" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Обычно в этих матчах команда Пепа Гвардиолы забивает как минимум трижды. Кажется, что они в достаточно хорошей форме, чтобы продолжить эту серию. Впрочем оборону этой команды трудно назвать невероятно надежной, поэтому один гол для Лопетеги также будет. Вот только это будет лишь скромным утешением на фоне поражения, которое почти гарантировано.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.