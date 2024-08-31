Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 01.09.2024

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

1 сентября. 15:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Веселый старт сезона для Энцо Марески и его команды. Они уже успели проиграть в первом туре, затем красиво выиграть во втором, но вместе с тем, проиграть "Серветту" в матче квалификации в Лигу Конференций, хотя в итоге "синие" и прошли дальше.

Карусельный старт продолжится матчем против "Кристал Пэлас", который проиграл первые два матча сезона. Сможет ли команда Оливера Гласнера одержать победу именно здесь, на "Стэмфорд Бридж", против такого нестабильного соперника?

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Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески в основном этим летом выигрывали трансферное окно, а не официальные матчи. Хотя по факту они и в товарищеских матчах почти не знали побед. Сезон для них начался непростым матчем против "Манчестер Сити", в котором они уступили 2:0, хотя и показали не худшую игру. Далее был первый матч против швейцарского "Серветта" за право играть в Лиге Конференций, там не без проблем была одержана победа 2:0, впоследствии они одолели и "Вулверхэмптон" (6:2) во втором тайме, хотя после первого висела ничья 2:2.

И когда показалось, что эта команда наконец-то находит свой стиль, скорость и игру, мы увидели ужасное выступление против того же "Серветта", но уже в ответном матче. Поражение, которое все же не помешало лондонцам пройти дальше. И чего же ожидать от следующего матча? Здесь поможет только подбрасывание монеты. Кажется, что все букмекеры так и ставят на матчи "Челси", потому что по-другому здесь невозможно.

Если они перенесут на поле хотя бы часть того, что мы увидели против "Вулверхэмптона", то болельщики на "Стэмфорд Бридж" точно будут довольны, но позволит ли им столько свободы команда Оливера Гласнера? Это вопрос открытый.

Новости "Кристал Пэлас"

Команда Оливера Гласнера претерпела некоторые изменения этим летом и наиболее болезненной потерей для них будет продажа Майкла Олисе в "Баварию", без которого линия атаки выглядит не столь страшно. Хотя Эберечи Эзе на месте, а вместе с ним и Жан-Филипп Матета, который набрал прекрасную форму под руководством Гласнера.

Удалось удержать в команде Марка Гейи, который так просился на волю, также удалось подписать с "Челси" Трево Чалобу, который, правда, именно в этом матче своей команде не поможет.

Начали сезон "орлы" не лучшим образом, сначала они при равной борьбе проиграли "Брентфорду", а затем уже без равной борьбы справедливо уступили "Вест Хэму". Первую победу в сезоне удалось одержать в рамках Кубка Английской Лиги против "Норвича". Возможно, именно та победа вдохновит их на подвиг на "Стэмфорд Бридж"?

Турнирная таблица

Личные встречи

12.02.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 1:3

27.12.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 2:1

15.01.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 1:0

01.10.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 1:2

17.04.22 КА "Челси" — "Кристал Пэлас" 2:0

Цифры и факты

"Челси" выиграл каждый из последних 14 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

В 13 из последних 15 матчей "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из последних 6 матчей против "Кристал Пэлас" "Челси" играл вничью после первого тайма, и выигрывал после финального свистка.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этой встречи у Энцо Марески нет огромных проблем с травмами. Ситуация, в которой всегда мечтал оказаться его предшественник, Маурисио Почеттино. Не сможет сыграть Рис Джеймс из-за травмы. Так же пропустит игру и Ромео Лавия. Все остальные готовы играть. Ну как все остальные, имеются в виду те, что вообще тренируется с первой командой. Например, Бен Чилуэлл просто отстранен от команды, поэтому и не сыграет.

Что касается Оливера Гласнера и его кадровых проблем, то у него готовы почти все, только две травмы пока у команды, не смогут сыграть Матеус Франса и Чади Риад.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон

"Брайтон", 4-3-2-1: Хендерсон — Клайн, Гейи, Ричардс — Муньос, Уортон, Лерма, Митчелл — Камада, Эзе — Матета

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Исторически "Кристал Пэлас" является комфортным соперником для "синих". Сейчас они подходят к матчу не в идеальной форме, поэтому здесь напрашивается очередная победа команды Марески. С другой стороны, они также невероятно нестабильны, поэтому говорить что-то наверняка не приходится. Но мы все же рискнем поставить на победу хозяев с минимальным счетом и обязательным пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.